Maribel Guardia dedica conmovedor mensaje a su esposo Marco Chacón tras 28 años juntos y rumores de infidelidad

Maribel Guardia celebra el cumpleaños de Marco Chacón con un emotivo mensaje en redes sociales que destaca su sólida relación (Crédito: IG/marco_chaconf)

La celebración del cumpleaños de Marco Chacón se convirtió en una muestra pública de la solidez de su relación con Maribel Guardia, quien le dedicó un mensaje cargado de gratitud y afecto a través de sus redes sociales.

La actriz y cantante, con veintiocho años de vida en común y quince de matrimonio junto al abogado costarricense, eligió este aniversario para reafirmar la fortaleza de su vínculo, a pesar de las polémicas recientes que han rodeado a la pareja.

En el último año, la relación entre Maribel Guardia y Marco Chacón se ha visto sometida a la atención mediática, especialmente tras las declaraciones de Imelda Tuñón, exnuera de la actriz, quien acusó a Chacón de infidelidad con una de sus alumnas universitarias.

La pareja formada por Maribel Guardia y Marco Chacón cumple 28 años juntos y 15 de matrimonio, consolidando su historia de amor (foto: captura de pantalla Instagram/@maribelguardia)

Además, surgieron rumores sobre la validez de la cédula profesional de Chacón, difundidos por un canal de YouTube dedicado a temas de farándula, aunque no por Tuñón. Ante estas especulaciones, Chacón optó por publicar en sus redes sociales el documento que acredita la conclusión de sus estudios, subrayando que, aunque no consideraba necesario demostrar nada, no permitiría que su trayectoria como catedrático se viera perjudicada.

La dedicatoria de Maribel Guardia a su esposo incluyó un video con fotografías que recogen momentos significativos de su historia juntos. En su mensaje, la actriz expresó: “Mi amor, Marco. Hoy celebramos no sólo tu cumpleaños, sino 28 años de festejarlos juntos. Cada una de las fotos de este video es un pedacito de nuestra historia; risas, aventuras, sueños cumplidos y momentos que guardo en mi corazón”.

Guardia también agradeció a Chacón por su compañía y apoyo a lo largo de los años, manifestando su deseo de que su amor perdure: “Gracias por ser mi compañero, mi apoyo, mi alegría diaria, por todos estos años llenos de amor y por los que todavía nos esperan. Que este año de vida te traiga salud, paz y muchas razones para sonreír. Yo estaré aquí, siempre, para seguir celebrándote”.

Rumores de infidelidad y cuestionamientos sobre la cédula profesional de Marco Chacón han puesto a la pareja en el centro de la atención mediática (Foto: Instagram)

La historia de la pareja se remonta a 1996, poco después de la separación de Maribel Guardia de Joan Sebastian. Durante un viaje a Costa Rica con su hijo Julián, entonces de un año, conoció a Marco Chacón, quien en ese momento aún cursaba sus estudios universitarios. Según han relatado ambos, la conexión fue inmediata.

La relación atravesó una pausa cuando Guardia mantuvo un noviazgo con el actor Gerardo Murguía, con quien protagonizó la telenovela “Aventuras en el tiempo”. Tras la ruptura, Guardia y Chacón decidieron retomar su relación, consolidándola definitivamente.

En 2010, la pareja contrajo matrimonio por la iglesia, acompañados por Julián, a quien Marco Chacón siempre consideró como un hijo. Aunque Joan Sebastian, padre biológico de Julián, permaneció presente durante años, su carrera musical limitaba el tiempo que podía dedicarle, por lo que Chacón asumió un rol paterno fundamental.

La actriz enalteció al amor de su vida. Crédito: IG

Tras el fallecimiento de Julián en abril de 2023, Chacón brindó un apoyo incondicional a su esposa, incluso en medio de los conflictos derivados de la tensa relación entre Guardia e Imelda Tuñón.

A pesar de los desafíos y las controversias, la pareja ha mantenido su unión, como lo demuestra la reciente celebración y las palabras de Maribel Guardia, quien definió su amor por Chacón como “más grande que lo que las palabras pueden decir”.