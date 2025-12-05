Las películas favoritas del público en Netflix México

Pese al gran número de competidores, Netflix sigue estando entre las plataformas favoritas del público con sus grandes y afamadas producciones. (Infobae)

Si no sabes qué ver, el ranking de las películas más vistas en Netflix México puede darte una pista. Desde los clásicos de siempre, pasando por nuevas entregas y joyas viejas por descubrir, aquí encontrarás todo tipo de filmes de donde elegir.

Netflix es, posiblemente, el proveedor de streaming más reproducido en el planeta. Desde 1997, año de su creación, hasta hoy su número de suscriptores ha vivido un aumento constante, salvo los primeros seis meses de 2022, rompiendo ya la marca de los 301 millones.

“Esto se debe a que, si bien una parte importante de sus cuentas sigue estando en Estados Unidos, la presencia de la empresa va más allá de las fronteras estadounidenses. Esta expansión global ha tenido un impacto directo en los ingresos anuales de la plataforma, los cuales se han triplicado en el último septenio”, asegura Statista.

Top 10 de las películas más populares de Netflix México

1. Trol 2 (Troll 2)

Cuando un nuevo y peligroso trol amenaza con devastar su país, Nora, Andreas y el comandante Kris se embarcan en la misión más peligrosa de sus vidas.

2. Ferdinand

Ferdinand es un novillo muy tranquilo que prefiere sentarse bajo un árbol a oler las flores que saltar, resoplar y embestirse con otros toros. A medida que va creciendo y haciéndose fuerte, su temperamento no cambia y sigue siendo un toro manso. Un día, unos hombres vienen buscando al toro más grande, rápido y bravo.. y Ferdinand es elegido equivocadamente para las corridas de toros de Madrid.

3. La llamada de lo salvaje (The Call of the Wild)

Cuenta la historia vibrante de Buck, un perro grande y de buen corazón, un cruce entre un San Bernardo y un Scotch Collie, cuya despreocupada vida de ocio se alteró repentinamente cuando fue robado de su hogar en el condado de Santa Clara, California y llevado a Dawson City, Yukon, a fines de la década de 1890 durante la fiebre del oro, cuando los fuertes perros de trineo tenían una gran demanda. Como un recién llegado al servicio de entrega del equipo de perros, Buck está teniendo el momento de su vida. Obligado a luchar para sobrevivir, finalmente es llevado por su último propietario, John Thornton, a la proximidad del Círculo Polar Ártico, en algún lugar entre Yukon y Alaska, donde depende progresivamente de sus instintos primarios, se deshace de las comodidades de la civilización y responde "al llamado salvaje", convirtiéndose en su propio maestro.

4. Togo

'Togo' es la historia real no contada ambientada en el invierno de 1925 de un periplo por el terreno traicionero de la tundra de Alaska en busca de una aventura emocionante que pondrá a prueba la fuerza, el coraje y la determinación de un hombre, Leonhard Seppala y de su perro de trineo guía, Togo.

5. Carlitos y Snoopy: La película de Peanuts

Snoopy emprende una gran misión que lo lleva a surcar los cielos como as de la aviación para enfrentarse a su archienemigo, el Barón Rojo. Mientras, su mejor amigo Carlitos Brown, inseguro pero perseverante, vivirá también una aventura épica: se enamora de su nueva vecina. Película basada en los cómics de Charles Schulz, "Peanuts", conocidos fuera de Estados Unidos por algunos de sus personajes: Snoopy o Charlie Brown. (FILMAFFINITY)

6. El secreto de Papá Noel (My Secret Santa)

Una madre soltera necesita trabajo. Un resort de esquí necesita un Papá Noel. ¿Podrá Taylor convencer al apuesto heredero del hotel para que la contrate como Papá Noel?

7. Noche en el museo (Night at the Museum)

Un padre divorciado trata de establecerse, impresionar a su hijo y encontrar su destino. Él se presenta para un trabajo como vigilante nocturno en el Museo Americano de Historia Natural de la ciudad de Nueva York y, posteriormente, descubre que los objetos expuestos, animados por un artefacto mágico de Egipto, vuelven a la vida durante la noche. Al principio le va muy mal tratando de mantener el orden y la calma en el museo, pero al final se vuelve muy buen amigo de todos y juntos ayudan a recuperar aquel artefacto mágico egipcio, ya que ha sido robado por los antiguos vigilantes del museo.

8. Las guerreras k-pop (KPop Demon Hunters)

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del K-pop Rumi, Mira y Zoey usan sus poderes secretos para proteger a sus fans de una amenaza sobrenatural.

9. Night at the Museum: Secret of the Tomb

10. Los vigilantes (The Watchers)

Sigue a Mina, una artista de 28 años que queda varada en un bosque en el oeste de Irlanda. Cuando Mina encuentra refugio, sin saberlo, queda atrapada junto a tres extraños que son observados y acechados por misteriosas criaturas cada noche.

Netflix y la guerra del streaming

Netflix es un servicio de streaming que se ha convertido en una de las plataformas más importantes y que ha logrado hacer cambios importantes en la forma en cómo se mira y disfruta de las series y películas.

Su gran éxito ha orillado a otras grandes compañías a lanzar sus propios servicios de streaming, como es el caso de Disney+ y HBO, sin embargo, éstos no han logrado tener el mismo alcance, ya sea en suscriptores o en tener un catálogo tan grande.

Aunque inició como una compañía que ofrecía el servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, fue en el año 2011 cuando la empresa arrancó operaciones fuera de Estados Unidos y Canadá, al ofrecer su catálogo por streaming en América Latina y el Caribe. Un año después también llegaría a algunos países de Europa y posteriormente a Asia.

En 2011 la empresa se aventuró a iniciar con la producción de contenido propio que arrancó con la exitosa serie House of Cards, lo que la llevó a crear su estudio en el 2016. Para el 2018 ya se definiría como una cadena global de televisión por internet.

Entre su catálogo destacan películas que han sido ganadoras premios de la Academia, series multipremiadas y virales como Squid Game, o importantes productos en español como La casa de papel. La primera vez que Netflix logró ser nominado al Oscar fue en el 2014 gracias al documental The Square.

Es importante destacar que el contenido que Netflix varía según la región o el tiempo, por lo que es posible que varios títulos no estén disponibles en diversas regiones que en otras sí.

Las producciones disponibles en Netflix se pueden disfrutar en smartTV, consolas de videojuegos, decodificadores, smartphones, computadoras, tablets y más. La plataforma también cuenta con diversos paquetes que, según el costo, te limitará la cantidad de veces que puedes ver contenido en diversos dispositivos de forma simultánea, si puedes disfrutar en HD, FHD o UHD y más.