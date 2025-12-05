Las 100 mejores canciones de 2025 según Rolling Stone: ¿qué artistas mexicanos se colaron en el conteo?

Un selecto grupo de artistas mexicanos figuran en el conteo de RS. (Infobae México / Jovani Pérez)

Llegó diciembre y consigo ha traído los tradicionales conteos de lo mejor del año en las industrias de la música y el entretenimiento. En su edición impresa de este mes, la revista Rolling Stone presentó un especial con las 100 Mejores Canciones de 2025.

Entre clásicos instantáneos, composiciones que se volvieron tendencia en plataformas de videos cortos y piezas complejas marcadas por un sincretismo musical, el talento mexicano encontró un espacio en el conteo de Rolling Stone.

"Abracadabra" de Lady gaga fue nombrada por Rolling Stone como "La mejor canción de 2025". (@rollingstone, Instagram)

¿Qué artistas mexicanos forman parte del conteo?

El ranking, una selección hecha por expertos consultados por la revista, fue un espejo de datos proporcionados por Spotify sobre lo más escuchado en México: los corridos tumbados ahora son lo mainstream.

Sin embargo, en medio del dominio del subgénero musical del regional mexicano, un artista figura como una anomalía en la industria: Macario Martínez.

#95. Carin León and Kacey Musgraves, “Lost in Translation”

“Lost in Translation”, un guiño al título de la película de culto de Sofia Coppola, es una canción de amor que entrelaza country con música ranchera. Tomas Mier define la colaboración entre Carin León y Kacey Musgraves como “un dulce momento intercultural”, que se siente como un sutil contrapunto a al tenso clima político”.

Carin León ocupó la posición 95 del conteo. (@carinleonoficial, Instagram)

#92. Netón Vega, “Loco”

Netón Vega, cuyo nombre real es Luis Ernesto Vega Carvajal, es uno de los dos artistas mexicanos que repiten en la lista. El compositor originario de La Paz, Baja California se ha posicionado como uno de los rostros emergentes de los corridos tumbados.

No obstante, en “Loco”, el cantautor se aleja del estilo que lo llevó a la fama para incursionar con éxito en el reguetón.

#71. Netón Vega and Peso Pluma, ‘Morena’

Para alegría de muchos y molestia de otros, desde hace años, Peso Pluma es un referente en la industria. “Morena”, tema lanzado a principios de año, es definido como una “joya de la música mexicana está envuelta en un brillo vaporoso y a cámara lenta de riffs de trombón en espiral y bajos vibrantes que añaden una vibra casi espiritual a la historia de la cautivadora belleza del título”.

El cantante se coloca como el favorito el día de hoy en Spotify Crédito: Cuartoscuro

#55. Fuerza Regida, “Marlboro Rojo”

La agrupación mexicoestadounidense liderada por Jesús Ortiz Paz tomó por asaltó el trono del grupo/artista más escuchado en México según estadísticas de Spotify.

Si bien el álbum 111Xpantia marcó una etapa de experimentación para Ortiz Paz y compañía, “Marlboro Rojo” se ciñe a la estructura tradicional de los corridos alterados y evoca a los primeros éxitos de la agrupación.

#45. Gabito Ballesteros and Tito Double P, “7 Días”

Lanzado en enero, “7 días” consolidó la influencia de Peso Pluma y reafirmó a Gabito Ballesteros como una candidato a ocupar su sitio.

Mientras en México el Gobierno Federal inició una campaña pública para frenar la popularidad de los corridos tumbados, Rolling Stone subraya que el éxito de este estilo musical fuera del país radica precisamente en la capacidad de sus compositores de plasmar realidades: “Una de las razones por las que la música mexicana está en auge es su tendencia a hablar de la vida real, con sus defectos”.

#31. Macario Martínez, “Sueña Lindo, Corazón”

Macario Martínez irrumpió en la industria musical con una historia de vida que Disney y Netflix adoran convertir en series. “Sueña Lindo, Corazón”, compuesta durante los descanso de Macario como barrendero en Ciudad de México, cobró vida en TikTok.

La canción sintetiza su sello musical: huapango, folk y destellos de rock. Tras publicar un video donde recorre la capital mexicana a bordo de una camión recolector de basura mientras canta su tema, “Sueña Lindo, Corazón” aterrizó los reflectores sobre el artista cuando el algoritmo hizo que figuras públicas como Ricardo Pérez descubrieran el tema.

Contrario a quienes auguraban 15 minutos de fama para Macario Martínez, sus siguientes composiciones mantuvieron un alto nivel de calidad. En octubre, realizó una sesión de Tiny Desk de NPR Music y recientemente compartió imágenes en Londres, donde recreó la mítica portada del álbum de The Beatles, una influencia innegable en su música.

El cantautor mexicano Macario Martínez posa para una foto durante una entrevista para promocionar su álbum "Si mañana ya no estoy" en la Ciudad de México, el martes 28 de octubre de 2025. (Foto AP/Berenice Bautista)