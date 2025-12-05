Jóvenes Construyendo el Futuro 2025: ¿Cuál es la fecha límite para registrarse en diciembre y recibir más de 8 mil pesos?

Jóvenes Construyendo el Futuro es una iniciativa que va dirigida a personas de 18 a 29 años que no estudien ni trabajen (Foto: Gobierno de México)

Jóvenes Construyendo el Futuro abrió un nuevo periodo de registros desde el pasado 1 de diciembre para que más personas se integren a las capacitaciones laborales que fomenta el programa.

Este 2025, la iniciativa entrega a cada aprendiz de forma directa un beneficio económico de 8 mil 480 pesos de manera mensual a través de la tarjeta del Bienestar, así como seguro médico del IMSS que cubre enfermedades, riesgos de trabajo y maternidad.

El propósito principal es que los beneficiarios cuenten con experiencia profesional que facilite su inclusión en el mercado laboral.

Jóvenes Construyendo el Futuro abrió un nuevo periodo de registros desde el 1 de diciembre (gobierno de México)

¿Cómo registrarse a Jóvenes Construyendo el Futuro?

Para postularse a Jóvenes Construyendo el Futuro, las personas interesadas deben cumplir con ciertos requisitos específicos: tener entre 18 y 29 años, no encontrarse trabajando ni estudiando en el momento de su incorporación, contar con identificación oficial, CURP y un comprobante de domicilio vigente, así como subir una fotografía y completar la ficha de registro en la plataforma.

El proceso de inscripción se realiza exclusivamente en el sitio jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx, donde es necesario crear una cuenta, proporcionar los datos personales, académicos y de contacto solicitados, adjuntar los documentos requeridos, y aceptar tanto la carta compromiso como los términos y condiciones del programa. Solo quienes reúnan todos los requisitos y entreguen la documentación completa durante el periodo vigente de inscripciones podrán integrarse al programa.

Los aprendices del programa federal tienen derecho a recibir atención médica gratuita | Crédito: X/@JovconFuturo

¿Cuál es la fecha límite para registrarse a Jóvenes Construyendo el Futuro?

No hay una fecha límite para registrarse a Jóvenes Construyendo el Futuro, sin embargo, la convocatoria permanecerá abierta hasta que se terminen los lugares disponibles. Cabe señalar que, en este periodo de inscripciones, en total se abrirán cerca de 45 mil espacios.

Después de postularse a Jóvenes Construyendo el Futuro, el centro de trabajo tendrá hasta 3 días naturales para aceptar o declinar la solicitud. Mientras tanto, los aspirantes deberán mantenerse al pendiente de sus mensajes en la plataforma del programa y de sus medios de contacto.

Si ya pasaron tres días y no hay ninguna respuesta, el interesado podrá postularse en otro centro de trabajo. Asimismo, para cualquier duda o aclaración sobre el programa, se puede usar las Oficinas Virtuales en línea, llamar al 079 (CDMX) o 800 11 28 700 (Interior de la República).

Jóvenes Construyendo el Futuro abrió un nuevo registro desde el pasado 1 de diciembre (X@apoyosbienestar)

Jóvenes Construyendo el Futuro: una iniciativa que ha beneficiado a miles de aprendices

Durante los primeros trece meses de la administración de Claudia Sheinbaum, Jóvenes Construyendo el Futuro incorporó a 450 mil beneficiarios, con una asignación cercana a 21 mil millones de pesos hasta el 28 de noviembre.

Desde su implementación en 2019, el programa ha involucrado a 3 millones 423 mil 461 personas, de las cuales el 58% corresponden a mujeres, con una inversión social acumulada de 158 mil millones de pesos. El objetivo fijado para 2026 es integrar a 500 mil jóvenes, contemplando ingresos bimestrales.