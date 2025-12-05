México

Frituras saludables de zanahoria y betabel: receta fácil sin horno y en poco tiempo

Este alimento puede ser complementario de una dieta para bajar de peso

Este puede ser un snack
Este puede ser un snack saludable y lleno de sabor. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las frituras caseras de zanahoria y betabel ofrecen una alternativa nutritiva a los snacks comerciales. Estos vegetales aportan fibra, antioxidantes y vitaminas esenciales, lo que contribuye a mejorar la calidad de la alimentación diaria. Prepararlas en sartén o en freidora de aire permite conservar su sabor y textura, reduciendo el consumo de grasas saturadas.

El betabel es fuente de antioxidantes como betalainas y vitamina C, mientras que la zanahoria destaca por su contenido en betacarotenos, que ayudan a la salud visual y la piel, de acuerdo con especialistas como el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Ambas verduras contienen fibra, que favorece la digestión y ayuda a mantener la saciedad, según la Asociación Mexicana de Nutriología. Estas frituras permiten incorporar nutrientes sin recurrir a botanas ultra procesadas.

Ingredientes

  • 2 zanahorias grandes peladas
  • 1 betabel mediano pelado
  • 2 cucharadas de maicena o fécula de maíz
  • 1/2 cucharadita de sal
  • Pimienta al gusto
  • 2 cucharadas de aceite (ver alternativas)
  • Especias opcionales: ajo en polvo, paprika o comino

Pasos para preparar frituras saludables de zanahoria y betabel

  1. Corta en rodajas las zanahorias y el betabel finamente, elimina el exceso de líquido con ayuda de un paño.
  2. Coloca los vegetales en un recipiente y añade la maicena, sal, pimienta y las especias que prefieras. Mezcla hasta obtener una masa húmeda y manejable.
  3. Forma pequeñas porciones con la masa y aplástalas suavemente para darles forma de frituras finas.
  4. Calienta el aceite en un sartén a fuego medio. Cocina las frituras por ambos lados hasta que estén doradas y firmes, aproximadamente de 2 a 3 minutos por lado.
  5. Colócalas sobre papel absorbente para remover el exceso de aceite.

Cómo hacer frituras saludables

Alternativa en freidora de aire

Para reducir aún más el aporte de grasa, puedes cocinar las frituras a 180℃ (356℉) en la freidora de aire durante 8 a 10 minutos. Rocialas con un poco de aceite en spray antes de cocinarlas para favorecer su textura crujiente.

Opciones de aceite

Elige aceites con mejor perfil nutricional como aceite de oliva, de aguacate o de canola, que contienen ácidos grasos insaturados, recomendados por especialistas en nutrición.

Consejos para frituras saludables

  • Seca muy bien los vegetales rallados para evitar que la mezcla quede acuosa.
  • No amontones las frituras en el sartén o la freidora, así se doran de forma uniforme.
  • Añade las especias al gusto para personalizar el sabor.

Consumir estas frituras de zanahoria y betabel no ayuda directamente a bajar de peso, ya que siguen aportando calorías. Su inclusión en una dieta saludable debe ser moderada, contribuyendo al consumo de verduras y mejorando la calidad de los snacks, sin sustituir hábitos básicos como el control de porciones y la actividad física.

