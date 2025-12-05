Detienen a 10 personas, aseguran armamento y drogas como parte del Plan Michoacán

Las autoridades también realizaron patrullajes en huertas, empacadoras, tianguis e industrias de aguacate y limón. Foto: SSPC

Como parte de la implementación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, autoridades federales anunciaron la detención de diez personas, así como el aseguramiento de armamento y drogas durante acciones realizadas en el estado.

El despliegue operativo se concentró en los municipios de Uruapan, Tarímbaro, Apatzingán y Huetamo, donde fueron arrestadas 10 personas y se logró el aseguramiento de lo siguiente:

8 armas de fuego

438 cartuchos

5 kilogramos de marihuana

Diversas dosis de metanfetamina

5 vehículos

Con el objetivo de brindar seguridad y confianza a los trabajadores y dueños de establecimientos, se realizaron reconocimientos a pie y patrullajes en huertas de aguacate y limón, así como visitas a empacadoras, tianguis e industrias citrícolas en los municipios de Nuevo San Juan Parangaricutiro, Villa Madero, Zitácuaro y Apatzingán.

Dosis de droga aseguradas. Foto: SSPC

Cabe señalar que durante los despliegues participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE).

Van más de 160 personas detenidas y cientos de kilos de drogas decomisadas

De acuerdo con la SSPC, los resultados de la implementación del Plan Michoacán han dejado desde el 10 de noviembre y hasta el 4 de diciembre de 2025, la detención de 165 personas.

Además, se ha logrado el decomiso de los siguientes objetos:

68 armas de fuego

7 mil 409 cartuchos

375 cargadores

145 vehículos

90 artefactos explosivos

53 kilogramos de material explosivo

28 kilogramos de marihuana

426 kilogramos de metanfetamina

28 mil 800 litros y 7 mil 300 kilogramos de sustancias químicas destinadas a la elaboración de drogas sintéticas

Inhabilitación de 10 campamentos y 30 tomas clandestinas.

Foto: SSPC

La estrategia de seguridad ha priorizado la vigilancia en zonas agrícolas, especialmente en las áreas dedicadas al cultivo y procesamiento de aguacate y limón, productos emblemáticos de Michoacán y de alto valor comercial.

Los patrullajes y visitas a empacadoras y tianguis buscan disuadir la actividad delictiva y garantizar condiciones de trabajo seguras para los habitantes de la región.

Cabe señalar que el Plan Michoacán se implementó por orden de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo luego del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, quien falleció tras ser atacado a tiros en la plaza principal del municipio el 1 de noviembre.

¿En qué consiste el Plan Michoacán?

La estrategia contempla más de 100 acciones y una inversión superior a 57 mil millones de pesos para impulsar la seguridad y el bienestar en el estado.

El programa, que será supervisado personalmente por la mandataria cada 15 días, prevé que en 2026 se destinen 37 mil 450 millones de pesos en becas y programas sociales para 1,5 millones de michoacanos.

Elementos del Ejército Mexicano en su arribo a Michoacán. Foto: Defensa

Entre los objetivos principales del plan se encuentra el fortalecimiento de la seguridad mediante el despliegue de 10 mil 506 elementos del Ejército y la Guardia Nacional, así como mil 781 efectivos de la Marina en zonas estratégicas como Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana.

Además, se destinaron 2 mil 700 millones de pesos por parte del Gobierno de Michoacán para áreas como seguridad, juventud, cultura, turismo, salud, apoyo al campo e infraestructura.

El plan incluye 12 ejes de acción que abarcan desde el desarrollo económico, la electrificación y el acceso a internet, hasta la modernización de la infraestructura carretera y la ampliación de programas de vivienda.

Foto: Defensa

En el ámbito educativo, se prevé que 892 mil 639 estudiantes reciban becas en 2026, con una inversión de más de 6 mil 300 millones de pesos, y la creación de la nueva beca Gertrudis Bocanegra para estudiantes de educación superior.

Este plan también contempla la salud para la construcción y modernización de hospitales, centros de salud y clínicas, incluyendo dos nuevos hospitales en Morelia y Zitácuaro; un programa de vivienda, el impulso a la cultura, apoyo a mujeres y jóvenes; así como el otorgamiento de 50 mil créditos a la palabra para mujeres y la prevención de adicciones.