México

Detienen a 10 personas, aseguran armamento y drogas como parte del Plan Michoacán

Las acciones se llevaron a cabo en los municipios de Uruapan, Apatzingán, Tarímbaro y Huetamo

Guardar
Las autoridades también realizaron patrullajes
Las autoridades también realizaron patrullajes en huertas, empacadoras, tianguis e industrias de aguacate y limón. Foto: SSPC

Como parte de la implementación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, autoridades federales anunciaron la detención de diez personas, así como el aseguramiento de armamento y drogas durante acciones realizadas en el estado.

El despliegue operativo se concentró en los municipios de Uruapan, Tarímbaro, Apatzingán y Huetamo, donde fueron arrestadas 10 personas y se logró el aseguramiento de lo siguiente:

  • 8 armas de fuego
  • 438 cartuchos
  • 5 kilogramos de marihuana
  • Diversas dosis de metanfetamina
  • 5 vehículos

Con el objetivo de brindar seguridad y confianza a los trabajadores y dueños de establecimientos, se realizaron reconocimientos a pie y patrullajes en huertas de aguacate y limón, así como visitas a empacadoras, tianguis e industrias citrícolas en los municipios de Nuevo San Juan Parangaricutiro, Villa Madero, Zitácuaro y Apatzingán.

Dosis de droga aseguradas. Foto: SSPC
Dosis de droga aseguradas. Foto: SSPC

Cabe señalar que durante los despliegues participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE).

Van más de 160 personas detenidas y cientos de kilos de drogas decomisadas

De acuerdo con la SSPC, los resultados de la implementación del Plan Michoacán han dejado desde el 10 de noviembre y hasta el 4 de diciembre de 2025, la detención de 165 personas.

Además, se ha logrado el decomiso de los siguientes objetos:

  • 68 armas de fuego
  • 7 mil 409 cartuchos
  • 375 cargadores
  • 145 vehículos
  • 90 artefactos explosivos
  • 53 kilogramos de material explosivo
  • 28 kilogramos de marihuana
  • 426 kilogramos de metanfetamina
  • 28 mil 800 litros y 7 mil 300 kilogramos de sustancias químicas destinadas a la elaboración de drogas sintéticas
  • Inhabilitación de 10 campamentos y 30 tomas clandestinas.
Foto: SSPC
Foto: SSPC

La estrategia de seguridad ha priorizado la vigilancia en zonas agrícolas, especialmente en las áreas dedicadas al cultivo y procesamiento de aguacate y limón, productos emblemáticos de Michoacán y de alto valor comercial.

Los patrullajes y visitas a empacadoras y tianguis buscan disuadir la actividad delictiva y garantizar condiciones de trabajo seguras para los habitantes de la región.

Cabe señalar que el Plan Michoacán se implementó por orden de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo luego del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, quien falleció tras ser atacado a tiros en la plaza principal del municipio el 1 de noviembre.

¿En qué consiste el Plan Michoacán?

La estrategia contempla más de 100 acciones y una inversión superior a 57 mil millones de pesos para impulsar la seguridad y el bienestar en el estado.

El programa, que será supervisado personalmente por la mandataria cada 15 días, prevé que en 2026 se destinen 37 mil 450 millones de pesos en becas y programas sociales para 1,5 millones de michoacanos.

Elementos del Ejército Mexicano en
Elementos del Ejército Mexicano en su arribo a Michoacán. Foto: Defensa

Entre los objetivos principales del plan se encuentra el fortalecimiento de la seguridad mediante el despliegue de 10 mil 506 elementos del Ejército y la Guardia Nacional, así como mil 781 efectivos de la Marina en zonas estratégicas como Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana.

Además, se destinaron 2 mil 700 millones de pesos por parte del Gobierno de Michoacán para áreas como seguridad, juventud, cultura, turismo, salud, apoyo al campo e infraestructura.

El plan incluye 12 ejes de acción que abarcan desde el desarrollo económico, la electrificación y el acceso a internet, hasta la modernización de la infraestructura carretera y la ampliación de programas de vivienda.

Foto: Defensa
Foto: Defensa

En el ámbito educativo, se prevé que 892 mil 639 estudiantes reciban becas en 2026, con una inversión de más de 6 mil 300 millones de pesos, y la creación de la nueva beca Gertrudis Bocanegra para estudiantes de educación superior.

Este plan también contempla la salud para la construcción y modernización de hospitales, centros de salud y clínicas, incluyendo dos nuevos hospitales en Morelia y Zitácuaro; un programa de vivienda, el impulso a la cultura, apoyo a mujeres y jóvenes; así como el otorgamiento de 50 mil créditos a la palabra para mujeres y la prevención de adicciones.

Temas Relacionados

Plan MichoacánUruapanApatzingánDetenidosArmamentoNarcotráfico en MéxicoNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Entrenador de Sudáfrica reacciona al partido inaugural contra México en la Copa del Mundo 2026: “Es un juego fantástico”

Hugo Broos estuvo como jugador en la inauguración del Mundial de 1986

Entrenador de Sudáfrica reacciona al

Las películas favoritas del público en Netflix México

En la actualidad, Netflix y sus competidoras ofrecen un amplio catálogo de producciones, lo que hace que la elección de qué películas ver sea el nuevo dilema

Las películas favoritas del público

Ranking Prime Video: estas son las películas más populares entre el público mexicano

En la actualidad, Prime Video y sus competidoras ofrecen un amplio catálogo de producciones, lo que hace que la elección de qué películas ver sea el nuevo dilema

Ranking Prime Video: estas son

Confirman reembolsos para shows de Bad Bunny en Estadio GNP de CDMX por inconformidad con “La Casita”: así puedes solicitarlo

Un nuevo escenario para el “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour” ocasionó descontento entre los fans

Confirman reembolsos para shows de

México vs Sudáfrica por segunda vez en un partido inaugural de una Copa del Mundo: cómo fue el último encuentro entre ambos equipos

El Tricolor también se medirá ante Corea del Sur en su segundo partido de la Fase de Grupos

México vs Sudáfrica por segunda
MÁS NOTICIAS

NARCO

DEA y seguridad pública de

DEA y seguridad pública de Michoacán capacitaron en EEUU a la Guardia Civil para fortalecer habilidades tácticas

EEUU acusa a exagentes de la DEA por “lavar” millones en criptomonedas y comprar drones para el CJNG

Caso Olaff Pedraza: la cronología del profesor hallado sin vida en canal de aguas negras en Nextlalpan, Edomex

Evitar envenenamientos y un “búnker secreto” en CDMX: los nuevos detalles del envío de 55 narcos mexicanos a EEUU

Operación Frontera Norte: CBP incauta armas antes de cruzar el paso Laredo-México

ENTRETENIMIENTO

Las películas favoritas del público

Las películas favoritas del público en Netflix México

Ranking Prime Video: estas son las películas más populares entre el público mexicano

Confirman reembolsos para shows de Bad Bunny en Estadio GNP de CDMX por inconformidad con “La Casita”: así puedes solicitarlo

Estas son las series de moda en Prime Video México hoy

Estas son las series de moda en Netflix México hoy

DEPORTES

Entrenador de Sudáfrica reacciona al

Entrenador de Sudáfrica reacciona al partido inaugural contra México en la Copa del Mundo 2026: “Es un juego fantástico”

México vs Sudáfrica por segunda vez en un partido inaugural de una Copa del Mundo: cómo fue el último encuentro entre ambos equipos

México vs Corea del Sur: así ha sido su historial de enfrentamientos en los mundiales

David Faitelson y Andrés Vaca reaccionan al grupo de México en el Mundial 2026: “Extraordinario sorteo”

Edson Álvarez acepta que la Selección Mexicana debe afinar la puntería tras conocer a su rivales en el Mundial 2026