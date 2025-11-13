México

Defensa despliega a más de 100 “murciélagos” en 5 municipios violentos de Michoacán

Las tropas de élite se encuentran en el estado para fortalecer la seguridad en el marco del Plan Michoacán

Guardar
Elementos del Ejército Mexicano en
Elementos del Ejército Mexicano en su arribo a Michoacán. Foto: Defensa

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) inició desde el pasado 8 de noviembre el despliegue de 180 elementos de las Fuerzas Especiales, conocidos como “Murciélagos”, al estado de Michoacán con el objetivo de reforzar la seguridad en los municipios más violentos.

Esta acción se efectuó como parte del plan de operaciones “Paricutín”, el cual establece el envío de mil 980 efectivos de la Guardia Nacional (GN) y del Ejército Mexicano -entre ellos las Fuerzas Especiales-, así como 5 helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana para inhibir delitos de alto impacto y garantizar el desarrollo de actividades sociales.

Los elementos arribaron a los municipios de Morelia, Uruapan, Apatzingán, Zamora y Pátzcuaro, sitios clave debido a la gran cantidad de grupos del crimen organizado que tienen presencia en ellos.

Al llegar, el personal se integró de inmediato a los dispositivos de seguridad establecidos bajo el control operativo de las Comandancias de la 21/a y 43/a Zonas Militares con sedes en Morelia y Apatzingán.

Michoacán mantiene presencia de 17 organizaciones criminales

Foto: Defensa
Foto: Defensa

Un artículo realizado por Víctor Sánchez Valdés, especialista en seguridad pública e investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, en el estado de Michoacán operan 17 organizaciones criminales.

De acuerdo con el texto, publicado para Animal Político, en el municipio de Apatzingán operan 8 grupos criminales, entre los que se encuentran Los Viagras, el Cártel de Tepalcatepec, Cárteles Unidos, Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), entre otros.

En lo que respecta a Morelia hay cinco organizaciones criminales; Uruapan con seis, mientras que en Zamora y Pátzcuaro operan cuatro.

Pese a esto, el especialista señala que de los 113 municipios de conforman al estado, la organización criminal con mayor presencia es el CJNG debido a que se encuentra en 110.

Foto: Defensa
Foto: Defensa

Cabe señalar que el plan de operaciones “Paricutín”, en la que se contempla el despliegue de los “Murciélagos” del Ejército Mexicano, tiene como objetivo el cumplimiento de misiones específicas en función de la dinámica delictiva local como lo son:

  • Combate a la extorsión.
  • Erradicación de plantíos ilícitos.
  • Destrucción de laboratorios de drogas sintéticas.
  • Aseguramiento de armas y vehículos.
  • Ejecución de un Plan Antibloqueo para prevenir alteraciones al orden público.

¿Quiénes son los “Murciélagos”?

Elementos del Ejército Mexicano y
Elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional llegan a Michoacán. FOTO: JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN/CUARTOSCURO.COM

Conocidos como “Murciélagos” por su capacidad de operar en la oscuridad y en condiciones extremas, estos soldados forman parte del Cuerpo de Fuerzas Especiales creado en los años noventa para fortalecer la respuesta táctica del Ejército ante el crecimiento del narcotráfico y la violencia armada.

Su apodo proviene del entrenamiento en tácticas de operación nocturna, sigilo, infiltración y exfiltración en baja visibilidad, así como de su habilidad para moverse silenciosamente y atacar con precisión.

Actualmente, el Cuerpo de Fuerzas Especiales está conformado por seis batallones, una Fuerza Especial Conjunta y un Grupo de Respuesta a Emergencias.

Foto: Defensa
Foto: Defensa

El centro principal de adiestramiento se encuentra en Temamatla, Estado de México, donde los soldados reciben instrucción rigurosa en guerra no convencional, operaciones de comando, guerrilla, combate cuerpo a cuerpo, manejo de explosivos, paracaidismo, francotirador y supervivencia en ambientes extremos, desde la jungla hasta la montaña y el desierto. Además de que los “Murciélagos” cuentan con armamento y tecnología de élite.

Temas Relacionados

DefensaPlan MichoacánMurciélagosEjército MexicanoMunicipios más violentosNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

¿Quién será el portero titular en Cruz Azul tras la lesión de Kevin Mier?

El arquero colombiano se perderá la Liguilla del Apertura 2025 y la próxima Copa Intercontinental

¿Quién será el portero titular

¿Dónde están las más de 3 mil sucursales de los Bancos del Bienestar?

La red nacional permite a beneficiarios de programas sociales disponer de recursos en ventanilla o cajeros automáticos

¿Dónde están las más de

Estos son los famosos que aparecerán en la cuarta temporada de la Divina Comida México

El Capi Pérez, Wendy Guevara y Yordi Rosado se suman al menú del reality en una temporada que promete ser la más diversa hasta ahora

Estos son los famosos que

Desmienten supuesto atentado contra Alfredo Olivas en carretera de Tamaulipas

El cantante publicó una foto en sus redes sociales mostrando que está bien

Desmienten supuesto atentado contra Alfredo

Fiscal de Colima revela que Gabriela Mejía, alcaldesa asesinada, vivía en casa de una persona ligada al crimen organizado

El titular del órgano judicial aseguró que existen distintas líneas de investigación

Fiscal de Colima revela que
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fiscal de Colima revela que

Fiscal de Colima revela que Gabriela Mejía, alcaldesa asesinada, vivía en casa de una persona ligada al crimen organizado

Cuánto tiempo podría pasar en prisión Junior H, cantante acusado de hacer apología del delito tras cantar El Azul

“Han querido silenciar una lucha de diez años”: Ceci Flores denuncia amenazas tras hackeo a páginas de colectivos buscadores

Quién es “La China”, presunta integrante del CJNG que ordenaba la ejecución de víctimas y descuartizamientos en Colima

Juez pide conocer situación jurídica de Sandra Esther Vaca Cortes, exdiputada priísta acusada de trata de personas

ENTRETENIMIENTO

Estos son los famosos que

Estos son los famosos que aparecerán en la cuarta temporada de la Divina Comida México

Desmienten supuesto atentado contra Alfredo Olivas en carretera de Tamaulipas

Confirman primeros invitados especiales para ‘Mercurio and Friends’ en segundo concierto de CDMX

Cuánto tiempo podría pasar en prisión Junior H, cantante acusado de hacer apología del delito tras cantar El Azul

Nietos de Lola Cortés no estuvieron en su salida de La Granja VIP por decisión de su hija: “Los mandé lejos”

DEPORTES

¿Quién será el portero titular

¿Quién será el portero titular en Cruz Azul tras la lesión de Kevin Mier?

La FMF lanza “Somos México”, campaña oficial rumbo al Mundial 2026

“Falsa representación”: Gómez Junco lanza crítica por uso excesivo de naturalizados

Zague regaña a Javier Alarcón por mentir sobre su lugar de nacimiento: “Te jactas de ser periodista”

El plan de David Benavidez y el mensaje para Canelo Álvarez: “Ahora, parece que tengo el control”