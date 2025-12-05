Caso Olaff Pedraza: la cronología del profesor hallado sin vida en canal de aguas negras en Nextlalpan, Edomex

Olaff Pedraza Vargas se desempeñaba como profesor de primaria en Nextlalpan, Estado de México | Comisión de Búsqueda Edomex

quEl caso del profesor Olaff Pedraza Vargas, desaparecido durante 16 días y localizado sin vida en un canal de aguas negras en Nextlalpan, Estado de México, volvió a encender alertas sobre las omisiones en los protocolos de búsqueda, la precariedad en la atención a víctimas y la creciente violencia en la región.

El hombre de 33 años de edad, identificado como maestro de primaria en la escuela Octavio Paz, fue reportado como desaparecido el 18 de noviembre de 2025 y encontrado muerto el pasado 3 de diciembre luego de que su propia familia realizara labores de rastreo ante la ausencia de personal especializado.

Cronología del caso Olaff Pedraza: ¿cómo ocurrió el crimen hasta llegar a Nextlalpan?

18 de noviembre de 2025: la desaparición

Olaff Pedraza fue visto por última vez en la colonia Pozos y Vías, en Nextlalpan. Ese día vestía camisa amarilla a cuadros, pantalón de pana verde militar y lentes negros graduados, según el fotoboletín emitido por la Comisión de Búsqueda del Estado de México.

A las 17:40 horas, el profesor sostuvo una llamada con su padre sin mencionar ninguna situación de riesgo. Minutos después, su familia perdió contacto total con él.

Días después de su desaparición, la camioneta de Pedraza se localizó en otra zona | Redes Sociales

19 de noviembre: La denuncia y primeras búsquedas

La familia presentó el reporte de desaparición ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM). El caso comenzó a difundirse en redes sociales con el hashtag “#NosFaltaOlaff”, impulsado por su hermano Alex.

Durante las primeras horas de búsqueda, la familia localizó la camioneta Crossfox roja del profesor, abandonada detrás del fraccionamiento Paseos del Valle, en un camino de terracería cercano al canal de desagüe. La presencia del vehículo sin rastro de Olaff incrementó la preocupación.

20 al 30 de noviembre: movilización ciudadana y escasa presencia institucional

Vecinos, amigos y docentes de la primaria Octavio Paz se sumaron a las brigadas de búsqueda. Sin embargo, según relataron familiares, no hubo acompañamiento constante de personal especializado de la Fiscalía ni de equipos caninos.

El temor aumentó entre la comunidad escolar, especialmente después de que, semanas antes, en la misma zona fue localizado el cuerpo del sacerdote Ernesto Baltazar Hernández en condiciones similares.

1 y 2 de diciembre: nuevas exploraciones en el canal

La familia regresó a la zona del canal donde se encontró la camioneta. Durante estas jornadas, denunciaron públicamente la falta de respuesta de autoridades locales y estatales, pese a tratarse de un área previamente relacionada con otros hallazgos de cuerpos.

Videos difundidos por el hermano de Olaff mostraban a los civiles recorriendo el borde del canal sin asistencia técnica, lo que generó críticas por el riesgo al que se exponían.

Después de 16 días de búsqueda por parte de autoridades y familia, el cuerpo de Olaff Pedraza fuie localizado en el cuerpo de aguas negras en Nextlalpan | Programa Odisea / Comisión de Búsqueda de Personas Edomex

3 de diciembre: Hallazgo del cuerpo

La brigada familiar acudió nuevamente al sitio y, en una de las orillas del canal de aguas negras, localizó el cuerpo del profesor Olaff Pedraza. De inmediato se dio aviso a autoridades para el levantamiento del cuerpo y la intervención pericial.

Elementos del Ministerio Público y peritos de la Fiscalía Regional de Zumpango confirmaron la localización. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para su identificación oficial y la realización de estudios correspondientes.

4 de diciembre: reacciones y exigencia de justicia

La familia informó que el cuerpo sería velado en casa de su madre y sepultado en el panteón municipal de Melchor Ocampo. La comunidad escolar y vecinos exigieron claridad en las investigaciones y criticaron la falta de efectividad de las autoridades durante la búsqueda.

Se trata de una segunda desaparición después de que el sacerdote Ernesto Baltazar Vilchis fue hallado sin vida | Captura de Pantalla

Su hermano denunció públicamente que los civiles tuvieron que hacer “el trabajo que corresponde a la Fiscalía”, cuestionando la ausencia de operativos formales y de equipos especializados pese a las señales que apuntaban a la zona del canal.