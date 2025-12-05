México

Becas Benito Juárez: estas letras reciben el depósito de mil 900 pesos hoy 5 de diciembre

La CNBBBJ continúa con la dispersión del último pago del año para estudiantes de preparatoria

La CNBBBJ continúa con la dispersión del último pago del año para estudiantes de preparatoria

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) avanza con el calendario de pagos correspondiente al último bimestre del año de las Becas Benito Juárez, y este viernes 5 de diciembre continúa la entrega del apoyo económico de mil 900 pesos para estudiantes de Educación Media Superior.

Este depósito forma parte del cierre del ejercicio 2025 y se realiza directamente en las tarjetas del Banco del Bienestar.

Tal como se definió en el operativo de dispersión, los depósitos se liberan de manera escalonada y conforme a la primera letra del apellido paterno de cada beneficiario, con el objetivo de mantener el orden, evitar saturación en sucursales y garantizar que el recurso llegue sin contratiempos.

Para este viernes 5 de diciembre, la CNBBBJ confirmó que únicamente los estudiantes cuyo apellido inicia con la letra:

  • C

serán quienes reciban el abono de mil 900 pesos correspondiente al bimestre noviembre-diciembre. La decisión de asignar un solo grupo para este día responde al número de beneficiarios registrados con esta inicial, suficiente para ocupar la operación bancaria de la jornada completa.

La CNBBBJ continúa este viernes 5 de diciembre con la entrega del pago de mil 900 pesos para estudiantes de Educación Media Superior, depósito que corresponde al último bimestre de 2025 y se realiza directamente en las tarjetas del Banco del Bienestar

Pagos continuarán hasta el 18 de diciembre

El operativo de distribución de apoyos inició el jueves 4 de diciembre y se extenderá hasta el 18 de diciembre, periodo durante el cual se cubrirán todas las letras del alfabeto.

La CNBBBJ detalló que algunas fechas agrupan dos o más letras, mientras que otras se asignan a un único grupo, dependiendo de la cantidad de estudiantes registrados con cada inicial.

De esta manera, se busca que todos los alumnos cuenten con su beca antes de las festividades decembrinas, permitiendo que utilicen el recurso en transporte, material escolar, alimentación o gastos educativos.

¿Cómo verificar si el depósito ya se reflejó?

Los estudiantes pueden confirmar la llegada del apoyo mediante:

  • App del Banco del Bienestar, donde pueden revisar saldo y movimientos en tiempo real.
  • Cajeros automáticos de esta institución.
  • Sucursales del Banco del Bienestar, aunque no es necesario acudir si el depósito ya aparece reflejado.

La autoridad reiteró que los beneficiarios deben utilizar exclusivamente la tarjeta del Banco del Bienestar para retirar el dinero sin comisiones. Otros bancos pueden permitir el retiro, pero con costos adicionales para el usuario.

La CNBBBJ continúa este viernes 5 de diciembre con la entrega del pago de mil 900 pesos para estudiantes de Educación Media Superior, depósito que corresponde al último bimestre de 2025 y se realiza directamente en las tarjetas del Banco del Bienestar

¿Qué otros programas están recibiendo pagos?

Además de los apoyos de preparatoria, este 5 de diciembre también avanzan los depósitos de otros programas educativos como:

  • Beca Rita Cetina, destinada a alumnos de secundaria.
  • Jóvenes Escribiendo el Futuro, para estudiantes universitarios.

Con ello, la CNBBBJ continúa con el cierre operativo del año, priorizando la entrega puntual de los apoyos para todos los niveles educativos.

