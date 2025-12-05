Autoridades realizaron simulacro de ataque armado en el Aeropuerto Internacional de Toluca

Elementos de la SEMAR participaron en el simulacro. Crédito: Facebook: Aeropuerto Internacional de Toluca, Facebook: Secretaría de Marina

Autoridades de los tres niveles de gobierno realizaron este jueves 4 de diciembre un simulacro de ataque armado en el Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT).

El ejercicio buscó recrear un escenario en el que un grupo armado intentaba evitar evitar la extradición de una persona de alta peligrosidad.

El objetivo, según fuentes oficiales, fue evaluar los protocolos de reacción que tienen las instituciones ante situaciones de emergencia.

La conducción general de la situación estuvo a cargo del Gerente de Seguridad del AIT y del Jefe de Seguridad Aeroportuaria.

Cómo fue el simulacro de ataque armado en el AIT

El simulacro, ocurrido este miércoles 4 de diciembre a las 12:50 horas, incluyó la tentativa de un grupo armado por interferir en el proceso de extradición de una persona privada de la libertad y considerada de alta peligrosidad.

Esta actividad contempló la presencia de supuestos pasajeros y la recreación de situaciones reales, como la toma de rehenes y la generación de incidentes simultáneos en tres zonas estratégicas del AIT:

La torre de control

La planta de combustibles

El edificio terminal y comercial

Autoridades aeroportuarias encabezaron el simulacro Foto: CUARTOSCURO

De acuerdo con la información proporcionada oficialmente, las acciones buscaron medir la capacidad de reacción inmediata, la coordinación interinstitucional y el funcionamiento de los protocolos tácticos.

Coordinación multidisciplinaria y desarrollo de la operación simulada

Durante el simulacro, distintas fuerzas colaboraron bajo un sistema de mando unificado. Intervinieron la Secretaría de Marina (SEMAR), el Departamento de Seguridad Aeroportuaria (DSA), el Servicio de Extinción de Incendios (SEI) y personal de seguridad privada.

Además, autoridades del AIT informaron que se contó con el apoyo de la Policía Estatal, unidades municipales y servicios de emergencia especializados.

El operativo contó con falsos pasajeros en la zona. Foto: CUARTOSCURO

El desarrollo de la operación incluyó el despliegue de elementos en puntos críticos, la ejecución de procedimientos de evacuación, el aseguramiento de instalaciones y la atención médica simulada para víctimas ficticias, conforme a las directrices internacionales y nacionales en materia de seguridad aeroportuaria.

Parte fundamental, según autoridades, fue poner a prueba la comunicación directa con la torre de control y el Centro de Operaciones del Aeropuerto, así como la activación de puertas de emergencia y rutas de salida para el personal y los usuarios presentes ese día.

Mediante un comunicado, el AIT detallaron que el ejercicio contó con una estructura en la que el gerente de seguridad y el jefe de seguridad aeroportuaria dirigieron las acciones generales, supervisaron la respuesta de cada cuerpo participante e impulsaron la coordinación en tiempo real, monitoreando la atención a cada incidente planteado.

Resultados del simulacro realizado en el AIT

Las autoridades confirmaron que no se registraron daños, lesiones ni afectaciones reales a pasajeros, empleados o instalaciones del aeropuerto y destacaron que en todo momento se preservó la normalidad en la operación y los vuelos no sufrieron alteraciones.

Según los organizadores, el ejercicio cumplió su objetivo de validar los protocolos vigentes y generar un reporte detallado sobre el desempeño de los equipos de seguridad.