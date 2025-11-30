México

Capturó a 408 pedófilos, violadores y asesinos al encabezar con valentía a los Caza gringos: así fue la vida de Abigail Esparza Reyes

La jefa de enlace internacional de la FESC perdió la vida a los 33 años durante una acción conjunta con autoridades estadounidenses para detener a un fugitivo

La jefa de los caza
La jefa de los caza gringos fue asesinada durante un operativo de alto riesgo que buscaba cumplimentar una orden de aprehensión. (Redes Sociales)

La comandante Abigail Esparza Reyes, falleció el 9 de abril de 2025 durante un operativo conjunto con el Servicio de Marshals de Estados Unidos para capturar a un fugitivo considerado de alta peligrosidad.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California, fue líder del Grupo de Enlace Internacional, de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) del estado. Tenia un hijo y era respetada por múltiples policías de Estados Unidos que acudieron a su funeral para presentar sus respetos y admiración a su tenacidad.

Esparza, de 33 años y con formación especializada en inteligencia transfronteriza, encabezaba la unidad mexicana dedicada a la captura de fugitivos estadounidenses en el país.

Esparza y su papel en la policía

Abigail Esparza lideró la captura
Abigail Esparza lideró la captura de 400 fugitivos estadounidenses en Tijuana y Playas de Rosarito durante ocho años de servicio. (Facebook/Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California)

De acuerdo con una publicación de Facebook de la misma institución, la comandante logró 408 detenciones entre Tijuana y Playas de Rosarito durante sus 8 años como Jefa de Enlace Internacional, más tres como agente.

Además de su labor, Abi, como era conocida por su equipo, fue una mujer querida por sus compañeros de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) así como por gente de la Patrulla Fronteriza de EEUU, US Marshall y policías locales de Estados Unidos, quienes organizaron una carrera en su honor el pasado 17 de mayo en Los Ángeles, California.

Su asesinato provocó una ola de indignación dentro y fuera de la corporación, por lo que se realizó un refuerzo inmediato de los protocolos de seguridad y tras nueve días de búsqueda, fue detenido el responsable.

Posteriormente, tres meses después de su partida, Netflix la plataforma de streaming, estrenó Los Gringo Hunters, en donde el primer episodio rindió homenaje a la jefa de enlace internacional.

Cómo ocurrieron los hechos

El asesinato de la comandante
El asesinato de la comandante Esparza provocó indignación y el refuerzo inmediato de protocolos de seguridad en Baja California. (REUTERS/Stringer)

De acuerdo con la información proporcionada por la FESC a Infobae México, el operativo realizado en el fraccionamiento privado Barcelona Residencial, era de alto riesgo y el objetivo era ejecutar una orden de aprehensión contra César Moisés Hernández, quien al percatarse de la presencia policial, disparó desde la planta alta de una vivienda con un rifle de alto calibre.

Entre las balas disparadas por el agresor, una impactó el cuello de la jefa policial, que aún siendo trasladada por el equipo a un hospital de la Cruz Roja, falleció poco después de su ingreso.

Su muerte impulsó la activación de un protocolo binacional urgente, incluyendo el despliegue de tecnología de rastreo y drones en coordinación con autoridades estatales y federales debido a que la fuga del agresor tuvo características fuera de lo convencional.

Luego de disparar desde la planta alta, Hernández consiguió escapar en ropa interior, tomó una calle privada y se disfrazó de trabajador de limpieza urbana. Elementos de seguridad cercaron el fraccionamiento pero pasó desapercibido al utilizar un uniforme verde fosforescente.

La muerte de Esparza activó
La muerte de Esparza activó un protocolo binacional urgente con despliegue de tecnología de rastreo y drones para localizar al agresor. (REUTERS/Stringer)

En investigaciones de seguimiento y análisis a las grabaciones de videovigilancia, las autoridades detectaron que el fugitivo avanzó a una zona comercial de la delegación La Mesa, donde subió a un vehículo de transporte público.

Las autoridades consideraron que utilizó rutas peatonales, terrenos baldíos y casas abandonadas para esconderse durante una semana y evadir la vigilancia.

Finalmente fue detenido la noche del jueves 17 de abril en un operativo especial en la colonia Lomas del Matamoros, al este de Tijuana. Fue encontrado recostado sin playera en una casa improvisada de madera y lámina; no opuso resistencia.

El perfil de César Moisés Hernández

Hernández, prófugo de alto riesgo,
Hernández, prófugo de alto riesgo, había escapado de la custodia en California y era buscado por homicidio y otros delitos graves. Fue detenido tras una semana de búsqueda y un operativo especial en Tijuana. (REUTERS/Stringer)

El 2 de diciembre de 2024, escapó de la custodia del Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California (CDCR) durante un traslado judicial en la Corte de Delano.

De acuerdo con Cumplía una sentencia de 25 años a cadena perpetua por el homicidio de un hombre en Los Ángeles registrado en 2018. Había sumado en prisión sanciones adicionales por posesión de drogas, fabricación de armas artesanales y consumo de alcohol ilegal.

Luego de su fuga en California, el Gobierno de Estados Unidos emitió una alerta para México, advirtiendo sobre el perfil violento y la alta capacidad de evasión del buscado.

La ficha recibida por la FESC a través del área comandada por Esparza, incluyó la oferta de 35 mil dólares como recompensa por información sobre su paradero.

El caso pasó a ser prioritario para los “Cazagringos”, que reforzaron la coordinación directa con agencias estadounidenses. La presión pública e institucional llevó a la movilización inmediata de recursos estatales y federales en Baja California, además del seguimiento permanente por parte de la Embajada de Estados Unidos en México.

