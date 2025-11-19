Mataron a balazos a Emilia Ortega, abogada y catedrática de la UABC en Tijuana

Fotos de la abogada asesinada esta mañana en Tijuana. Crédito: Facebook - Emilia Ortega & Asociados

La mañana de este martes 18 de noviembre, medios locales reportaron un asesinato sobre la calle Mulegé de la colonia Altamira Sur, en el Municipio de Tijuana. Sobre estos hechos, horas más tarde se confirmaría que la victima era Emilia Ortega Aceves, abogada y catedrática de la Universidad Autónoma de Baja California.

Según testigos, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 8 de la mañana.

Reportes señalaron que en el lugar de los hechos se encontraba sin vida una persona a bordo de un vehículo marca Toyota, de color gris, que contaba con placas de California.

La abogada fue titular de Emilia Ortega & asociados, un despacho jurídico que en sus redes señala el enfoque que tiene, pensado en asesorar a los clientes a través de un trato directo y humano para ayudarles a resolver sus conflictos.

El Colegio de Abogados de Tijuana condenó el asesinato de Emilia Ortega

El Colegio de Abogados de Tijuana expresó este martes su consternación y rechazo por el asesinato de una abogada en la ciudad, un hecho que calificó como un ataque directo al ejercicio de la justicia y al Estado de Derecho. La institución exhortó a las autoridades a esclarecer el crimen e implementar medidas inmediatas para proteger a los profesionales del derecho.

En un comunicado, el Colegio de Abogados de Tijuana describió el homicidio como un evento que “hiere gravemente a toda la comunidad jurídica y a la sociedad tijuanense”.

La organización manifestó que atentar contra una profesional del derecho representa un golpe al sistema de justicia, al tiempo que exige garantías para el libre ejercicio de la abogacía.

Pésame publicado en redes sociales. Crédito: Redes sociales

Según el documento, “no puede, ni debe, haber espacio para la impunidad”.

El colegio solicitó a la Fiscalía General del Estado conducir “una investigación seria, completa y pronta, que conduzca al esclarecimiento de los hechos y a la captura de los responsables”.

En el mismo pronunciamiento, la agrupación indicó que “la sociedad demanda resultados y los profesionales del derecho exigimos garantías para ejercer nuestra labor sin temor”.

La directiva del colegio requirió también que todas las autoridades competentes refuercen las estrategias de seguridad y adopten medidas reales y efectivas para prevenir episodios similares. “No normalizaremos la violencia. No dejaremos que este crimen quede sin respuesta”, afirmó la organización en su mensaje oficial.

La institución jurídica manifestó su solidaridad con la familia, colegas y seres queridos de la profesionista fallecida y reafirmó su compromiso con la defensa del Estado de Derecho y la seguridad de quienes integran el sector jurídico. La reacción del colegio se suma a la inquietud que persiste entre diversos gremios profesionales de Tijuana por el aumento de la violencia contra trabajadores del sector judicial y otros actores sociales.

De acuerdo con el Colegio de Abogados de Tijuana, se requiere un esfuerzo coordinado para frenar la violencia y garantizar la seguridad de quienes ejercen funciones esenciales para el fortalecimiento democrático y legal en la ciudad.

Mensaje de la barra de abogadas Lic. María Sandoval de Zarco sobre el asesinato de Emilia Ortega

Mediante redes sociales, la barra de abogadas Lic. María Sandoval de Zarco, institución de la cual señalan formaba parte Emilia, emitió un mensaje sobre los hechos.

“Su trayectoria, compromiso y entrega a la profesión marcaron a todas quienes tuvimos el honor de compartir su camino. En este momento de honda tristeza, nos acompaña el recuerdo de su vocación, su lealtad y la calidez con la que siempre acogió a quienes la rodeaban”, mencionó la institución mediante sus redes sociales.

Además, declararon que su pensamiento y oraciones están con la familia de Emilia y seres queridos.

“Enviamos abrazo solidario y todo nuestro apoyo para sobrellevar esta irreparable pérdida”.