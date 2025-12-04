Sheinbaum se reunirá con Trump y Mark Carney previo al sorteo del Mundial: esta será su agenda en EEUU

Esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que mantendrá una reunión previa con el presidente Donald Trump y el primer ministro Mark Carney en el marco de su visita a Estados Unidos por la celebración del sorteo de grupos de la Copa Mundial 2026, la cual se celebrará en los tres países que integran América del Norte.
Esta nueva información se conoce después de que la titular del Ejecutivo confirmará un “viaje breve” a la Unión Americana para cumplir con el evento protocolario de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA).
Información en desarrollo...
