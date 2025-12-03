Sheinbaum confirma viaje a Washington para el sorteo de la Copa Mundial 2026

La mandataria anunció viaje por Copa Mundial 2026. (Presidencia)

Durante la conferencia de prensa matutina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo mencionó que viajará a Washington, Estados Unidos, para el sorteo del Mundial 2026, en donde estarán presentes múltiples personalidades del mundo del espectáculo y la política.

“Yo creo que si voy a ir, mañana les platicamos cómo va a estar. Es un evento muy corto; ayer hablé con el presidente de la FIFA y también Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) tuvo conocimiento a través del Departamento de Estado de los Estados Unidos que por supuesto que estoy invitada y que estaría contento el presidente Trump de recibirnos allá”, destacó la mandataria.

Agregó que asistirá “el primer ministro de Canadá, el presidente Trump, por supuesto y su servidora; nada más estaría la apertura de la pelotita que se acostumbra, para ver qué grupo nos toca encabezar y ya después nos retiramos”.

Sobre el Sorteo de la Copa Mundial 2026

La mandataria en conferencia de prensa del miércoles 3 de diciembre en Palacio Nacional. (Presidencia)

Por otro lado, resaltó que “es un buen momento para que los dos presidentes y el ministro de Canadá juntos dando esta imagen de que América del Norte y nuestro compromiso comercial sigue adelante”.

Además, durante la misma sesión de preguntas y respuestas, la presidenta respondió que no se reuniría con su homólogo de los Estados Unidos y que en caso de que la hubiera, “sería muy breve” pero no está definido.

Sobre el sorteo, la FIFA confirmó los detalles del sorteo del Mundial 2026. En el evento, las 48 selecciones serán distribuidas en 12 grupos para la primera fase y contará con 42 países ya confirmados y seis lugares pendientes que se definirán a través de los repechajes de Europa y el internacional.

Entre los clasificados figuran Argentina, Brasil, España, Francia, Alemania, Inglaterra, México, Estados Unidos y Canadá, estos tres últimos en calidad de anfitriones, lo que les permitió ingresar al Bombo 1 a pesar de su posición en el ranking FIFA.

FIFA distribuirá a las 48 selecciones en 12 grupos, con 42 países ya confirmados y seis lugares pendientes por repechaje. (REUTERS/Henry Romero)

El procedimiento del sorteo tendrá un inicio simbólico con la extracción de las bolas de los tres anfitriones: la verde, correspondiente a México, ubicará a esa selección en el Grupo A; la roja, de Canadá, la situará en el Grupo B; y la azul, de Estados Unidos, la colocará en el Grupo D. Después se determinará el destino de los otros 39 equipos principales y de los clasificados por repechaje, explicó Infobae.

La composición de los bombos se definió con base en el ranking FIFA, salvo en el caso de los anfitriones, a quienes se les garantizó un puesto en el primer bolillero. Los seis boletos por repechaje irán al último bombo.

Para el sorteo, la FIFA estableció restricciones que impiden el enfrentamiento entre equipos de una misma confederación, a excepción de la UEFA, que por contar con 16 clasificados tendrá hasta dos selecciones europeas por grupo, distribuidas de modo que cuatro de los doce grupos cuenten con dos conjuntos europeos.

El informe oficial destacó la implementación de rutas de eliminación separadas hasta las semifinales, diseñadas para que selecciones mejor ubicadas, como España y Argentina, eviten cruzarse hasta una posible final.

México, Estados Unidos y Canadá, como anfitriones del Mundial 2026, ocuparán automáticamente el Bombo 1 del sorteo. (Jovani Pérez)

La misma lógica aplicará para Francia e Inglaterra, tercer y cuarto en el ranking respectivo, haciendo que los cabezas de serie se repartan estratégicamente los lados del cuadro.

El detalle de los bombos incluye, en el segundo, a figuras como Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón y Senegal. En el tercero aparecen selecciones como Noruega, Panamá, Egipto y Turquía. El cuarto bolillero agrupa a seis equipos confirmados, entre ellos Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití y Nueva Zelanda, además de los clasificados por repechaje internacional y europeo, donde participan equipos como Italia, Polonia, Ucrania y Bolivia.

Entre los clasificados por confederación figuran seis equipos de la CONMEBOL (Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay), seis de Concacaf (México, Estados Unidos, Canadá, Panamá, Curazao y Haití), nueve africanos, ocho asiáticos, un oceánico y doce europeos, de acuerdo con el listado de Infobae.

El proceso pendiente del repechaje involucra selecciones como Bolivia, Irak, Surinam, Jamaica, Nueva Caledonia y República Democrática del Congo.