Sheinbaum deja abierta la posibilidad de reunirse con Donald Trump en futuro encuentro en EEUU

Si bien la mandataria dijo que esta posibilidad es presente entre su gobierno, aún no puede confirmarlo porque no ha tenido contacto con su homólogo estadounidense recientemente

La reunión bilateral entre Donald
La reunión bilateral entre Donald Trump y Claudia Sheinbaum podría darse del posible viaje de la mandataria mexicana a EEUU | Agencia AFP

Esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que aún no hay una confirmación sobre un posible bilateral entre ella y el presidente Donald Trump tras el desarrollo de las diversas etapas de la Copa del Mundo 2026: México-Estados Unidos-Canadá, ya que no ha tenido contacto con el mandatario norteamericano desde finales de octubre de 2025.

Este cuestionamiento vino después de que se diera a conocer que la titular del Ejecutivo Federal podría viajar los próximos días a Washington para el evento de la selección de grupos para el arranque del encuentro deportivo en los tres países anfitriones:

“El tema es: fui invitada por la FIFA a asistir al sorteo (de grupos). Pues, obviamente, cuando asistes a un país extranjero, también tienes que tener la invitación del país extranjero (...) y ver las condiciones en las que se celebraría”, explicó desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Sobre esa misma línea, Sheinbaum Pardo instó a que primero se tiene que tener la confirmación de asistencia del primer ministro Mark Carney, al tiempo que la del mandatario republicano igualmente. A partir de ahí, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), según dijo, “podría evaluar” una reunión alterna.

Sheinbaum Pardo pidió esperar a
Sheinbaum Pardo pidió esperar a cómo sería la reunión para el sorteo de grupos en Washington D.C el próximo viernes 5 de diciembre de 2025 | Presidencia de la República

“A pregunta de ustedes (los medios de comunicación): ‘¿podría haber una reunión?’ Vamos a ver si hay una reunión, pero, esencialmente, el evento del viernes 5 de diciembre es el sorteo de la FIFA para definir horarios, quién va a competir con quién (...) y va a ser en Washington", finalizó.

La posibilidad de México para ir al sorteo de grupos del Mundial 2026, en manos de Sheinbaum

Durante la conferencia de prensa matutina, Sheinbaum reconoció de igual forma que la decisión es trascendental no solo por el carácter deportivo, sino por las implicaciones diplomáticas que conlleva: “Evidentemente se tiene que coordinar con el país anfitrión. Estamos evaluando la agenda y las confirmaciones oficiales para definir si acudimos”, señaló.

En tanto, Sheinbaum ya sostuvo conversaciones igualmente con Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), sobre los preparativos de la justa, en la que México será sede junto con Estados Unidos y Canadá. Además, destacó la coordinación con los gobernadores de Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, quienes presentaron avances en infraestructura para recibir partidos del torneo.

La presidenta también contó con
La presidenta también contó con la presencia de los mandatarios de las tres sedes para el Mundial 2026 en México: Canadá-México-Estados Unidos | Henry Romero / Reuters

La decisión final será anunciada en los próximos días. “Este miércoles informaremos si concretamos el viaje”, adelantó la presidenta, subrayando que su presencia en el sorteo sería un gesto de respaldo a la organización del Mundial y a la proyección internacional de México.

