México

Visita de Mark Carney a México: Sheinbaum revela qué temas del T-MEC hablará con el mandatario de Canadá

La mandataria resaltó que la reunión con el primer ministro incluirá a funcionarios importantes de ambos gabinetes

Por Diego Mendoza López

Sheinbaum recibirá al primer ministro
Sheinbaum recibirá al primer ministro de Canadá en Palacio Nacional. | Presidencia de la República, X / @MarkCarney

En medio de la inminente visita del primer ministro canadiense Mark Carney, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer los pormenores de la agenda diplomáticas y temas binacionales que espera tocar con el mandatario este próximo jueves 19 de septiembre de 2025.

Además de cuestiones del Tratado México-Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la titular del Ejecutivo Federal señaló que se destacaran acciones de cooperación en seguridad y también se hablará de los flujos migrantes de mexicanos hacia Canadá recientemente:

Información en desarrollo...

Claudia SheinbaumLa Mañanera del PuebloGobierno de MéxicoMark CarneyT-MECAcuerdo binacionalCanadámexico-noticias

