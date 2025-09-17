Visita de Mark Carney a México: Sheinbaum revela qué temas del T-MEC hablará con el mandatario de Canadá

En medio de la inminente visita del primer ministro canadiense Mark Carney, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer los pormenores de la agenda diplomáticas y temas binacionales que espera tocar con el mandatario este próximo jueves 19 de septiembre de 2025.
Además de cuestiones del Tratado México-Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la titular del Ejecutivo Federal señaló que se destacaran acciones de cooperación en seguridad y también se hablará de los flujos migrantes de mexicanos hacia Canadá recientemente:
Información en desarrollo...
Más Noticias
Guía para tramitar la Tarjeta Incluyente en CDMX y acceder a transporte sin costo
Para menores de edad, la inscripción a la Tarjeta Incluyente requiere documentación exclusiva y datos de contacto no asociados a otras cuentas
Elimina el dolor de rodillas, rigidez en manos y cadera provocado por la artritis de esta forma con aloe vera
Se considera una alternativa natural para combatir las manifestaciones de inflamación y malestar en quienes padecen trastornos reumáticos
Sheinbaum respalda discurso de secretario de la Marina en Desfile Militar por corrupción y red de huachicol fiscal
La presidenta sostuvo que la imagen del almirante Raymundo Morales Ángeles es la de un “hombre íntegro” en las Fuerzas Armadas
Suman 20 personas fallecidas por explosión de pipa de gas en Iztapalapa
La Secretaría de Salud Pública de la CDMX dio a conocer la cifra a través de sus redes sociales
La Casa de los Famosos México en vivo hoy 17 de septiembre: Poncho de Nigris reacciona a pelea de Shiky vs Aldo
Sigue minuto a minuto la transmisión en vivo 24/7 por Vix
MÁS NOTICIAS