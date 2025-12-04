La inflamación articular es un padecimiento que suele afectar a muchas personas tales como adultos mayores, personas que realizan ejercicio o personas con padecimientos autoinmunes.

La inflamación en las articulaciones es una causa frecuente de malestar y limitación funcional en personas de todas las edades.

Ante el interés por alternativas naturales que brinden alivio, existen opciones respaldadas por la tradición y estudios recientes.

Es así que los especialistas señalan que son la cúrcuma, el jengibre y el omega 3 los tres mejores remedios para ayudar a combatir la inflamación articular de manera natural.

Y es que estos alimentos destacan por sus propiedades antiinflamatorias y su potencial para mejorar la movilidad y reducir el dolor articular sin recurrir exclusivamente a medicamentos.

Es por eso que aquí te contamos cuáles son algunos de sus principales beneficios para aliviar este padecimiento y las mejores formas de consumirlos para obtener sus propiedades.

Los tres remedios naturales que ayudan a combatir el reducir la inflamación en las articulaciones de forma efectiva

-Cúrcuma: Esta especia contiene curcumina, un compuesto con propiedades antiinflamatorias. El consumo de cúrcuma como condimento en alimentos o en infusiones puede contribuir a aliviar la inflamación articular.

-Jengibre: Utilizado en la medicina tradicional, el jengibre posee compuestos que ayudan a reducir la inflamación. Puede incorporarse fresco en comidas, tomarse en infusión o añadirse en polvo a bebidas y platillos.

-Omega-3 (aceite de pescado o semillas de chía/linaza): Los ácidos grasos omega-3 presentes en el pescado azul, semillas de chía o linaza, tienen efectos antiinflamatorios sobre las articulaciones. Su consumo regular favorece la reducción del dolor y la inflamación articular.

Cómo consumir cúrcuma, jengibre y omega 3 para aliviar la inflamación articular

Cúrcuma

Añadir una cucharadita de cúrcuma en polvo a guisos, sopas, ensaladas o batidos.

Preparar infusiones con cúrcuma y combinarla con pimienta negra para mejorar su absorción en el organismo.

Consultar antes de consumir suplementos concentrados de curcumina, ya que la dosis puede variar según la presentación y la indicación médica.

Jengibre

Incorporar jengibre fresco rallado o en rodajas a tés, infusiones, jugos o comidas.

Utilizar jengibre en polvo como condimento o para preparar infusiones.

Consumir entre 1 y 3 gramos diarios, distribuidos a lo largo del día, ajustando la cantidad según la tolerancia personal.

Omega 3

Incluir en la dieta pescados grasos como salmón, sardinas, atún o caballa al menos dos veces por semana.

Agregar semillas de chía o linaza molidas a yogures, ensaladas, cereales o batidos.

Consumir suplementos de omega 3 (aceite de pescado) solo bajo recomendación médica, respetando la dosis indicada para cada caso.

Una alimentación variada, acompañada de estos ingredientes, puede contribuir al alivio de la inflamación articular. Es importante consultar siempre a un profesional de la salud ante enfermedades crónicas o si se consideran cambios en la dieta o suplementos.