‘La Mañanera’ de hoy jueves 4 de diciembre | Ley de Aguas, Ernestina Godoy y trenes mexicanos, entre lo relevante

La mandataria Claudia Sheinbaum informará sobre temas de relevancia nacional e internacional y responderá las preguntas de la prensa en su conferencia de este jueves desde Palacio Nacional

14:42 hsHoy

Sheinbaum viajará a Washington esta tarde en avión de la Defensa

La presidenta informó que viajará a Washington, Estados Unidos, en un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional para reunirse con el presidente de EEUU, Donald Trump, el presidente de la FIFA y el primer ministro de Canadá.

El itinerario de la presidenta será el siguiente:

  • Viaje a Washington esta tarde-noche
  • Hospedaje en un hotel de la capital estadounidense
  • Reunión con el presidente y primer ministro
  • Desarrollo del evento
  • Regreso a México el día viernes por la noche

Sheinbaum se reunirá con Trump y Mark Carney previo al sorteo del Mundial: esta será su agenda en EEUU

Será el primer encuentro en la que los tres mandatarios de América del Norte estarán en un evento deportivo y, a la vez, como representantes de cada país

La presidenta Claudia Sheinbaum prevé
La presidenta Claudia Sheinbaum prevé la llegada de 5.5 millones de turistas a México por la Copa Mundial FIFA 2026| Presidencia de la República

Esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que mantendrá una reunión previa con el presidente Donald Trump y el primer ministro Mark Carney en el marco de su visita a Estados Unidos por la celebración del sorteo de grupos de la Copa Mundial 2026, la cual se celebrará en los tres países que integran América del Norte.

Leer la nota completa
14:40 hsHoy

7 años de la Cuarta Transformación, ¿Qué dirá la presidenta en la celebración del Zócalo?

Sheinbaum adelantó que parte del discurso que dará en el Zócalo capitalino como parte de la celebración de 7 años de la Cuarta Trasformación (4T), será:

  • Reconocer los logros de su gobierno
  • Hacia dónde va la Cuarta Transformación
  • Objetivos que tiene el Gobierno de Sheinbaum
  • Principios de la 4T
14:36 hsHoy

“Ernestina Godoy es una mujer honesta y con mucha integridad”, Sheinbaum reconoce trabajo y trayectoria de la fiscal

La mandataria envió sus felicitaciones a la fiscal Ernestina Godoy y se mostró alegre tras los puntos que expuso la funcionaria.

Además aseguró que las autoridades tendrán una mejor comunicación y resolución de casos legales y judiciales.

14:24 hsHoy

Ley de Aguas, ¿Qué dijo el titular de Conagua?

Efraín Morales recordó que la Ley de Aguas busca distribuir de manera equitativa y justa este recurso natural entre los municipios. Además mencionó que tras la discusión de la Ley en lo General y ya pasando a lo Particular, es necesario aclarar los siguientes puntos:

  • Se permite que el agua se deje de mercantilizar y disminuir el acaparamiento y el mercado ilegal
  • La Ley de Aguas especificó que los ejidatarios sí podrán heredar terrenos con títulos de concesión
  • Conagua permitirá vender una propiedad con el título de concesión
  • La Ley no criminaliza a los productores que tomen agua, sin embargo, la Ley dará un castigo a quienes acaparen el agua de forma masiva, como el caso del gobernador Duarte y la construcción de la presa
  • La Ley no te sanciona si transportas agua en pipa para riego de cultivo, pero sí sanciona si el agua se usa para vender
  • Conagua no sancionará si los ejidatarios captan agua de lluvia
  • La Ley permitirá que los ejidatarios renten sus terrenos cuando no haya plantíos
  • Conagua no quitará títulos de concesión
14:33 hsHoy

Red de Trenes del Norte

En cuanto al avance de los Trenes del Norte, se detalló que:

  • Se encuentran en construcción cuatro tramos de la Red de trenes de pasajeros
  • Cuatro tramos de la Red se encuentra en estudios técnicos previos
  • La velocidad de los trenes será de 160 a 200 kilómetros por hora
  • Tramo CDMX-Pachuca es tren eléctrico y el resto de la Red es tren eléctrico-Diesel
  • Habrá estaciones primarias y secundarias
  • Se contará con servicios regionales
14:09 hsHoy

Mexicana renueva planes de vuelo para mayor accesibilidad

Durante la conferencia matutina, se informó que la aerolínea Mexicana renovó sus servicios de vuelo e implementó nuevos descuentos para viajar a puntos importantes nacionales como Baja California, Jalisco, Chiapas, entre otros estados.

13:47 hsHoy

Tren Maya: parques turísticos y expreso de Año Nuevo

El Gobierno de México adelantó los paquetes de Fin de Año que ofrecerá Grupo Mundo Maya de la mano con el Tren Maya.

El Tren Maya presenta veinte paquetes turísticos para diciembre

El Brigadier Óscar David Lozano Águila también anunció que se cumplió el objetivo de trasladar a un millón 200 mil personas

El director general detalló los
El director general detalló los paquetes del Tren Maya durante la conferencia de prensa matutina. (Presidencia)

El Brigadier Óscar David Lozano Águila, director general del Tren Maya, anunció 20 paquetes turísticos para diciembre.

Leer la nota completa
13:40 hsHoy

De qué se hablará en La Mañanera

La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que se inaugurarán las viviendas dentro de una zona de alto riesgo dentro de la Ciudad de México, se hablará de trenes: el Tren Maya, Mundo Maya y Mexicana, Trenes del Norte.

Además se aclararán temas de la Ley de Aguas.

A la mandataria la acompañarán:

  • Gustavo Vallejo (General Vallejo), General de Ingenieros, Felipe Ángeles (AIFA)
  • Andrés Lajous, Titular de la Agencia Reguladora de Transportes Ferroviarios
  • Jesús Esteva, Secretario de Infraestructura de Comunicaciones y Transportes
  • Efraín Morales, Titular de la Comisión Nacional del Agua
12:23 hsHoy

La mandataria Claudia Sheinbaum encabezará La Mañanera del Pueblo este jueves desde Palacio Nacional. Sigue la conferencia minuto a minuto a través de Infobae México.

