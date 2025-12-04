‘La Mañanera’ de hoy jueves 4 de diciembre | Ley de Aguas, Ernestina Godoy y trenes mexicanos, entre lo relevante

14:42 hs

Sheinbaum viajará a Washington esta tarde en avión de la Defensa

La presidenta informó que viajará a Washington, Estados Unidos, en un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional para reunirse con el presidente de EEUU, Donald Trump, el presidente de la FIFA y el primer ministro de Canadá.

El itinerario de la presidenta será el siguiente:

Viaje a Washington esta tarde-noche

Hospedaje en un hotel de la capital estadounidense

Reunión con el presidente y primer ministro

Desarrollo del evento

Regreso a México el día viernes por la noche