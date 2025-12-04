‘La Mañanera’ de hoy jueves 4 de diciembre | Ley de Aguas, Ernestina Godoy y trenes mexicanos, entre lo relevante

Sheinbaum viajará a Washington esta tarde en avión de la Defensa
La presidenta informó que viajará a Washington, Estados Unidos, en un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional para reunirse con el presidente de EEUU, Donald Trump, el presidente de la FIFA y el primer ministro de Canadá.
El itinerario de la presidenta será el siguiente:
Viaje a Washington esta tarde-noche
Hospedaje en un hotel de la capital estadounidense
La presidenta Claudia Sheinbaum prevé la llegada de 5.5 millones de turistas a México por la Copa Mundial FIFA 2026| Presidencia de la República
Esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que mantendrá una reunión previa con el presidente Donald Trump y el primer ministro Mark Carney en el marco de su visita a Estados Unidos por la celebración del sorteo de grupos de la Copa Mundial 2026, la cual se celebrará en los tres países que integran América del Norte.
Sheinbaum adelantó que parte del discurso que dará en el Zócalo capitalino como parte de la celebración de 7 años de la Cuarta Trasformación (4T), será:
Reconocer los logros de su gobierno
Hacia dónde va la Cuarta Transformación
Objetivos que tiene el Gobierno de Sheinbaum
Principios de la 4T
“Ernestina Godoy es una mujer honesta y con mucha integridad”, Sheinbaum reconoce trabajo y trayectoria de la fiscal
La mandataria envió sus felicitaciones a la fiscal Ernestina Godoy y se mostró alegre tras los puntos que expuso la funcionaria.
Además aseguró que las autoridades tendrán una mejor comunicación y resolución de casos legales y judiciales.
Ley de Aguas, ¿Qué dijo el titular de Conagua?
Efraín Morales recordó que la Ley de Aguas busca distribuir de manera equitativa y justa este recurso natural entre los municipios. Además mencionó que tras la discusión de la Ley en lo General y ya pasando a lo Particular, es necesario aclarar los siguientes puntos:
Se permite que el agua se deje de mercantilizar y disminuir el acaparamiento y el mercado ilegal
La Ley de Aguas especificó que los ejidatarios sí podrán heredar terrenos con títulos de concesión
Conagua permitirá vender una propiedad con el título de concesión
La Ley no criminaliza a los productores que tomen agua, sin embargo, la Ley dará un castigo a quienes acaparen el agua de forma masiva, como el caso del gobernador Duarte y la construcción de la presa
La Ley no te sanciona si transportas agua en pipa para riego de cultivo, pero sí sanciona si el agua se usa para vender
Conagua no sancionará si los ejidatarios captan agua de lluvia
La Ley permitirá que los ejidatarios renten sus terrenos cuando no haya plantíos
Conagua no quitará títulos de concesión
Red de Trenes del Norte
En cuanto al avance de los Trenes del Norte, se detalló que:
Se encuentran en construcción cuatro tramos de la Red de trenes de pasajeros
Cuatro tramos de la Red se encuentra en estudios técnicos previos
La velocidad de los trenes será de 160 a 200 kilómetros por hora
Tramo CDMX-Pachuca es tren eléctrico y el resto de la Red es tren eléctrico-Diesel
Habrá estaciones primarias y secundarias
Se contará con servicios regionales
Mexicana renueva planes de vuelo para mayor accesibilidad
Durante la conferencia matutina, se informó que la aerolínea Mexicana renovó sus servicios de vuelo e implementó nuevos descuentos para viajar a puntos importantes nacionales como Baja California, Jalisco, Chiapas, entre otros estados.
Tren Maya: parques turísticos y expreso de Año Nuevo
El Gobierno de México adelantó los paquetes de Fin de Año que ofrecerá Grupo Mundo Maya de la mano con el Tren Maya.
La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que se inaugurarán las viviendas dentro de una zona de alto riesgo dentro de la Ciudad de México, se hablará de trenes: el Tren Maya, Mundo Maya y Mexicana, Trenes del Norte.
Además se aclararán temas de la Ley de Aguas.
A la mandataria la acompañarán:
Gustavo Vallejo (General Vallejo), General de Ingenieros, Felipe Ángeles (AIFA)
Andrés Lajous, Titular de la Agencia Reguladora de Transportes Ferroviarios
Jesús Esteva, Secretario de Infraestructura de Comunicaciones y Transportes
Efraín Morales, Titular de la Comisión Nacional del Agua
