Sheinbaum felicita a Ernestina Godoy por su nombramiento como titular de la FGR: “Habrá mucha más coordinación”

Sheinbaum prevé fortalecer la relación con la FGR. | Senado / Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo felicitó a Ernestina Godoy por su nombramiento como la nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR), en sustitución de Alejandro Gertz Manero, quien renunció al cargo el 27 de noviembre pasado.

En su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la mandataria expresó su respaldo a la nueva fiscal general y la describió como una mujer honesta, profesional y con mucha integridad, afirmando que el nombramiento será bueno para el país.

“Es una mujer como lo dije el otro día, honesta, una gran profesional de su trabajo, es decir, lo hace con profesionalismo, con mucha integridad y conoce ya el tema, por que fue fiscal general en la Ciudad de México, entonces yo creo que va a ser muy bueno para el país esta aprobación”, dijo en Palacio Nacional.

Sheinbaum Pardo también celebró que la designación de Godoy Ramos fue aprobada con 97 votos a favor ene el Senado y confió en que con ella como titular, habrá una mayor coordinación entre el gobierno federal y la FGR, exhortando que la nueva fiscal ayude a fortalecer la relación con las fiscalías estatales.

“Me dio gusto también que recibió mucha aprobación, fueron 97 votos en el Senado y va a haber mucha más coordinación ahora entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía, la Guardia Nacional, y esperamos que ella sea un liderazgo para fortalecer la relación con las fiscalías de los estados de la República. Entonces muchas felicidades a Ernestina Godoy, nos dio mucho gusto”, aseveró.

La presidenta resaltó que desconoce si la nueva fiscal participará en las reuniones del gabinete de Seguridad Federal; no obstante, hizo un llamado a que al menos acuda un representante de la FGR, como ocurría durante la gestión de Gertz Manero.

“Depende de ella cuantas veces quiera venir al gabinete, nos importa mucho que si no viene ella pues haya algún representante de la Fiscalía, como ocurría con el doctor Gertz para que pues los casos que se ven en el gabinete haya coordinación, la autonomía no quiere decir que no haya coordinación, la autonomía quiere decir que el Ejecutivo no influye en las decisiones de la Fiscalía General, pero queremos coordinación para garantizar la paz y la seguridad en el país”, concluyó.

Ayer, el Senado de la República designó a Ernestina Godoy Ramos como nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que asumió el cargo tras la toma de protesta.

Durante la sesión, legisladores destacaron distintos retos de la FGR, como combatir el crimen organizado, la corrupción y la violencia de género.

Morena subrayó la necesidad de una institución equilibrada y sólida, mientras que Acción Nacional demandó independencia y transparencia en la labor de la FGR.

Por disposición constitucional, la nueva fiscal ejercerá el cargo durante nueve años.