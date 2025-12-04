EEUU revoca visas a funcionarios de una empresa de transporte en México por inmigración ilegal

(Foto: AP /Eric Gay)

El Departamento de Estado de los Estados Unidos informó que revocó e impuso restricciones de visa a personas en México pertenecientes a una empresa de transporte que proporcionaba servicios de traslado a migrantes ilegales a ese país.

La medida se aplicó a ejecutivos y altos funcionarios de una empresa -aunque no se detalló el nombre de la misma- que tiene como sede México y que se dedicaba a brindar servicios de viaje a extranjeros que pretendían ingresar a los Estados Unidos.

De acuerdo con las investigaciones, las personas implicadas organizaron el transporte de extranjeros -incluidos menores de edad- desde el Caribe y otras regiones a puntos de tránsito en Centroamérica, donde de manera posterior se encontró a varios de ellos intentando ingresar de manera ilegal a EEUU.

“El Departamento está revocando visas y tomando medidas para imponer restricciones de visas a fin de impedir que estas personas ingresen a nuestro país”, detalló en un comunicado la institución.

Vista general de un cartel del Departamento de Estado de EEUU en el exterior del edificio del Departamento de Estado de EEUU en Washington, D.C., EEUU. 11 de julio de 2025. REUTERS/Annabelle Gordon

Además, informó que estas medidas se basan en la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), que prohíbe la entrada a quienes, al ingresar o realizar actividades propuestas, podrían tener consecuencias adversas graves para la política exterior estadounidense.

“Estados Unidos no tolerará ningún intento de socavar nuestra seguridad nacional ni nuestras leyes de inmigración. El Departamento garantizará que quienes se beneficien de la inmigración ilegal enfrenten consecuencias, y lucharemos enérgicamente contra las redes de contrabando para proteger nuestras fronteras”, afirmó el Departamento de Estado.

Estas acciones se suman a la reciente sanción efectuada por EEUU contra una red de tráfico de migrantes denominada Bhardwaj, que tenía como sede Cancún, Quintana Roo, y que también habría recibido apoyo de integrantes del Cártel de Sinaloa.

Identifican una red de tráfico de migrantes vinculada al Cártel de Sinaloa

El pasado 30 de octubre, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a la organización de tráfico de personas denominada Bharwaj, liderada por un hombre de nacionalidad mexicana e india llamado Vikrant Bhardwaj.

La red fue acusada por introducir a los Estados Unidos de manera ilegal a miles de personas indocumentadas desde Europa, Oriente Medio, Sudamérica y Asia. Además, se le vinculó con el narcotráfico, soborno y lavado de dinero.

De acuerdo con las investigaciones, esta red de tráfico de migrantes combinó métodos de transporte por aire y mar para facilitar el traslado de personas, lo cual hacían por todo el territorio mexicano.

| Departamento del Tesoro

Las autoridades estadounidenses identificaron que la red utilizaba sus propios yates y muelles para transportar migrantes hacia México, quienes recibían alojamiento en hostales y hoteles en Cancún.

Luego de coordinar con asociados el transporte a la frontera, lo cual realizaban con el corredor Tapachula-Cancún-Mexicali para que ingresaran de manera ilegal a EEU.

Por esta red también fueron sancionados su esposa, Indu Rani, así como dos miembros de alto rango que estarían involucrados en las operaciones y logística de la organización: José Germán Valadez Flores y Jorge Alejandro Mendoza Villegas, este último expolicía de Quintana Roo acusado de tener acceso al Aeropuerto Internacional de Cancún para coordinar la llegada y salida de migrantes.