Quién es el empresario de doble nacionalidad ligado con el Cártel de Sinaloa sancionado por EEUU

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones en contra diversas personas que estarían ligadas con una estructura dedicada al tráfico de personas con sede en México y ligada al Cártel de Sinaloa.

Se trata de la organización Bhardwaj, la cual tiene su sede en Cancún, Quintana Roo y la cual habría beneficiado a diversas empresas, algunas de las cuales son mexicanas. Las autoridades refieren que la estructura se encargaba de llevar personas dese Europa, Oriente Medio, Sudamérica y Asia a los Estados Unidos.

Un empresario y su esposa fueron sancionados

Entre los individuos sancionados el 30 de octubre aparecen un par de personas que cuentan con doble nacionalidad: mexicana e india. Por un lado está un sujeto acusado de liderar la organización delictiva recientemente sancionada.

Vikrant Bhardwaj se autodenomina fundador y director ejecutivo de diversas empresas que operan en países como México y los Emiratos Árabes Unidos.

El papel de dicho sujeto es el de recaudar y lavar dinero ilícito a través de varios negocios, según las autoridades de EEUU el sujeto con doble nacionalidad “ha logrado evadir a las autoridades mientras continúa lucrándose con el tráfico de personas y el narcotráfico”.

En el sitio web LinkedIn aparece el perfil del hombre sancionado, resalta su presencia en México, India y Dubái.

“Empresario global, CEO de VNV Group. Lidero proyectos en náutica, bienes raíces y hospitalidad con presencia en México, India y Dubái. Apasionado por el deporte y la innovación”, se puede leer.

Además, los registros de la página muestran que está relacionado con VNV Group. En el informe de las autoridades estadounidenses aparecen los siguientes negocios.

Un supermercado en México , VNV Store , S.A. de C.V.

Un minorista de textiles , VNV Fashions , S.A. de C.V.

Su esposa también fue sancionada

Junto con el empresario fue sancionada su esposa, quien de igual manera cuenta con doble nacionalidad. Se trata de Indu Rani quien sería la encargada de participar operaciones financieras junto con su esposo.

La mujer es coaccioncita de diversas empresas con sede en India y México. “Rani está siendo designada de conformidad con la Orden Ejecutiva 13581, enmendada, por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, Bhardwaj”, detalla el informe.

Otras de las personas sancionadas son José Germán Valadez Flores, un empresario y narcotraficante y cercano colaborador de Bhardwaj, se dedica al soborno de funcionarios mexicanos corruptos. Mientras que Jorge Alejandro Mendoza Villegas es un expolicía de Quintan Roo.