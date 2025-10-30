Estas son las empresas mexicanas ligadas al tráfico de migrantes y al Cártel de Sinaloa, sancionadas por EEUU

Se presume que el tráfico de personas se concentraba en Europa, Oriente Medio, Sudamérica y Asia a Estados Unidos (AP Foto/Gregory Bull)

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio a conocer una serie de sanciones a empresas mexicanas, derivadas de las acusaciones de tráfico de personas y vínculos con el Cártel de Sinaloa de la organización Bhardwaj Human Smuggling Organization, que tenía cede en Cancún e introducía ilegalmente a miles de inmigrantes indocumentados provenientes de Europa, Oriente Medio, Sudamérica y Asia a Estados Unidos.

Por otra parte, la Oficina de Control de Asuntos Extranjeros (OFAC), señaló que dichas sanciones también serán aplicadas a Vikrant Bhardwaj, quien cuenta con nacionalidad mexicana e india, así como a tres de sus colaboradores y 16 empresas que fueron utilizadas para lavado de dinero.

La red encabezada por Bhardwaj ofertaba traslados de migrantes por sumas de miles de dólares, valiéndose de yates y marinas privadas, primero para llevar a quienes buscaban cruzar a México, y luego coordinar su llegada a la frontera norte del país.

En este corredor de tráfico, de Tapachula a Cancún y posteriormente a Mexicali, la organización operaba en conjunto con el grupo Hernández Salas, al que Estados Unidos ya había impuesto sanciones en 2023 por ayudar a migrantes a cruzar la frontera a cambio de dinero.

De acuerdo con el comunicado oficial, las empresas mexicanas involucradas son:

V AND V Astillero S.A. de C.V. y Operadora Turística Princesa S.A. de C.V. (presuntamente dedicadas servicios de turismo y navegación)

VNV Store S.A. de C.V. (un supermercado)

Bhardwaj S.A. de C.V.​ (empresa inmobiliaria) ​

Thercumex S.A. de C.V. (proveedor de servicios de apoyo empresarial)

VNV Fashions S.A. de C.V. (minorista de textiles)

Además, la OFAC identificó que otras tres empresas eran controladas por Indu Rani, esposa de Vikrant Bhardwaj, y son:

Una empresa constructora, Constructora Gerlife , S. A . dic . V. ​

Una empresa de transporte, Comercializadora Vespa , S. A . dic . V. ​

Una empresa de servicios de reservas , Comercialicun , S. A . dic . V.

| Departamento del Tesoro

Estas son las sanciones para las empresas señaladas por EEUU

Las sanciones estadounidenses pueden derivar en sanciones civiles o penales tanto para ciudadanos de Estados Unidos como para extranjeros, según las regulaciones de la OFAC.

Las instituciones financieras y otras personas que realicen transacciones o actividades con individuos designados o bloqueados también pueden enfrentar consecuencias legales. Cualquier entidad cuya propiedad, directa o indirectamente, pertenezca en un 50 % o más a una o varias personas bloqueadas queda igualmente sujeta a bloqueo.

Además, las prohibiciones incluyen la realización de contribuciones, así como la provisión o recepción de fondos, bienes o servicios a favor o desde personas designadas o bloqueadas. Como resultado de la acción anunciada, todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas o bloqueadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser reportados a la OFAC.

Salvo autorización mediante una licencia general o específica, o una exención, las regulaciones prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro de Estados Unidos que involucren bienes o intereses en bienes de personas bloqueadas.