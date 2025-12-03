Quiénes son los 10 aspirantes que podrían encabezar la FGR

Los 10 aspirantes a la FGR. (Redes sociales)

El Senado de la República dio un paso clave en la sucesión de la Fiscalía General de la República al aprobar con mayoría calificada la lista de 10 personas aspirantes a encabezar la FGR.

Este grupo de perfiles, seleccionados tras revisión técnica y legal, será enviado a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien tendrá 10 días para conformar la terna definitiva que el Senado votará por mayoría calificada.

La selección, impulsada por la Junta de Coordinación Política y avalada con 88 votos a favor, incluyó trayectorias de mujeres y hombres de diferentes ámbitos jurídicos y de procuración de justicia. Los nombres aprobados son:

Luz María Zarza Delgado

Luz María Zarza Delgado es abogada, originaria del Estado de México, con más de tres décadas de experiencia en sectores judicial, ejecutivo, legislativo y electoral. Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), cuenta también con maestría y doctorado en Derecho por la UNAM.

Fue directora jurídica de PEMEX durante la gestión de Octavio Romero Oropeza, y abogada general de la UAEMex. En su carrera pública destaca su trabajo como magistrada del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México (2006-2008) y del Tribunal Electoral del Estado de México (2009-2012). Se desempeñó como consejera jurídica y coordinadora de la Alerta de Género en el gobierno estatal de Eruviel Ávila (2013-2017), y como jefa de departamento en el Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (1994).

En el ámbito legislativo, fue coordinadora de asesores en el Congreso mexiquense (1995-1997) y asesora del Secretario General de Gobierno durante la administración de César Camacho (1997-1998). Posee experiencia electoral como consejera electoral y funcionaria en organismos electorales estatales y federales, incluido el Instituto Electoral del Estado de México (2000) y el entonces IFE.

En 2025, participó como candidata en la elección judicial para ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Maribel Bojorges Beltrán

Maribel Bojorges Beltrán es abogada por la UNAM, con experiencia de más de dos décadas en los ámbitos judicial, electoral y de procuración de justicia, tanto a nivel local como federal.

Entre 2010 y 2013, ejerció como directora general en la entonces Procuraduría General de la República (PGR) bajo la administración federal de Felipe Calderón y luego Enrique Peña Nieto. Posteriormente, fue abogada investigadora en la Embajada de Estados Unidos en México (2013-2015).

En el Gobierno de la Ciudad de México, se desempeñó como fiscal desconcentrada en Milpa Alta (2018) y, un año después, como subprocuradora de averiguaciones previas en la Fiscalía capitalina (2019), ambos cargos en la administración de Claudia Sheinbaum.

Actualmente ocupa una función en la Coordinación General de Investigación Territorial de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Sandra Luz González Mogollón

Sandra Luz González Mogollón es originaria de Veracruz y licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana.

Comenzó su carrera como abogada tributaria en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) (2009-2010). Posteriormente, trabajó en la Procuraduría General de la República (delegación Tabasco) como profesional ejecutivo de servicios especializados y oficial secretario de agencia investigadora (2011-2012).

Entre 2012 y 2018 se desempeñó como investigadora socioeconómica y jefa del área de Validación Documental del Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz. Ha ocupado roles en instituciones estatales de seguridad y justicia y aspiró a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en la FGE de Veracruz en 2025.

Actualmente, es fiscal de delitos cometidos por servidores públicos en Veracruz.

Ernestina Godoy Ramos

Ernestina Godoy Ramos es abogada nacida en la Ciudad de México en 1954, licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con una trayectoria de más de treinta años en la administración pública, el ámbito legislativo y la procuración de justicia.

Actualmente es la encargada de despacho de la FGR, tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero. Antes, fue consejera jurídica de la Presidencia de la República en el gobierno de Claudia Sheinbaum, cargo al que llegó en octubre de 2024.

A nivel local, fue procuradora General de Justicia de la Ciudad de México (2018-2020) y, tras la transición institucional, se convirtió en la primera fiscal de Justicia de la capital (2020-2024). Ha ocupado también cargos de directora de Desarrollo Delegacional en Iztapalapa, coordinadora de Asuntos Jurídicos en la Procuraduría Social y directora General Jurídica y de Estudios Legislativos de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del entonces Distrito Federal, además de haber sido diputada local, diputada federal y senadora electa por la Ciudad de México.

Desde sus cargos de procuradora y fiscal en la CDMX enfocó parte de su gestión en combate a la violencia de género, la impunidad y la corrupción inmobiliaria, aunque su paso fue objeto de debate por la baja tasa de judicialización y señalamientos de uso político de la fiscalía.

Mirna Lucía Grande Hernández

Mirna Lucía Grande Hernández es una abogada con formación en derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México, donde también cursó una maestría en Ciencias Penales y Criminalística. Cuenta con experiencia profesional en áreas vinculadas a seguridad, procuración de justicia y atención a víctimas.

Actualmente ocupa el cargo de Jefa de Unidad Departamental de Asuntos Jurídicos y Transparencia en la Universidad de la Policía de la Ciudad de México, de la administración de Clara Brugada. Entre 2017 y 2019 fue subdirectora de área en la Procuraduría General capitalina especializada en refugios para mujeres, niñas y niños víctimas de trata de personas.

Luis Manuel Pérez de Acha

Luis Manuel Pérez de Acha es abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho y doctor en Derecho por la UNAM, con especialidad en derecho constitucional y administrativo. Cuenta con una amplia trayectoria en litigio fiscal, constitucional y administrativo, así como en docencia universitaria en instituciones como la UNAM, ITAM, Ibero e IPN.

Fue socio fundador del despacho Pérez de Acha e Ibarra de Rueda y formó parte del primer Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (2017-2019), donde ganó experiencia en transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Ha sido promotor de mecanismos de control y participación ciudadana, y participó en el impulso de candidaturas independientes y reformas constitucionales para ampliar la participación social.

Ha colaborado desde la esfera jurídica en las campañas presidenciales de Andrés Manuel López Obrador y declaró haber votado por la actual presidenta Claudia Sheinbaum.

Félix Roel Herrera Antonio

Félix Roel Herrera Antonio es licenciado en Derecho por la Universidad Popular de la Chontalpa, Tabasco, con maestría en Derecho Procesal Electoral por la Universidad IEXPRO y maestría en Derecho Electoral por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Su trayectoria en el servicio público incluye haber sido director general de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Asuntos Fronterizos, Migrantes y Derechos Humanos en Tabasco, así como director del Instituto de la Defensoría de Oficio del Estado y jefe de área jurídica en el ayuntamiento de Macuspana. Ejerció como visitador agrario en la Procuraduría Agraria, abogado tributario y jefe de unidad de diligenciación en el SAT.

Es identificado como cercano a Adán Augusto López, exsecretario de Gobernación y exgobernador de Tabasco, hoy senador morenista. Fue representante suplente de Morena ante el Instituto Electoral estatal y su nombre apareció como reemplazo de última hora en la lista de aspirantes seleccionados por el Senado para competir por la FGR.

Hamlet García Almaguer

Hamlet García Almaguer es abogado y político, originario de Tlaquepaque, Jalisco, nacido el 15 de enero de 1987.

Fue diputado federal por Morena en el periodo 2021-2024 y consejero suplente del partido ante el Instituto Nacional Electoral en 2021. Se ha desempeñado como Director Jurídico de la Autoridad del Espacio Público en el gobierno del entonces Distrito Federal, así como asesor en la Cámara de Senadores, en campañas presidenciales de AMLO, y en la delegación Cuajimalpa.

García Almaguer ha sido identificado públicamente por su vínculo familiar y de simpatía con la iglesia La Luz del Mundo, de la que es nieto de uno de los fundadores y ha manifestado apoyo al líder religioso Naasón Joaquín García.

David Borja Padilla

David Borja Padilla es abogado originario de Acapulco de Juárez, Guerrero. Cuenta con licenciatura en Derecho y una maestría en Derecho Procesal Penal.

A lo largo de su trayectoria profesional ha ocupado cargos públicos como oficial del registro civil en Acapulco, agente del Ministerio Público y secretario de Seguridad Pública y Protección Civil en Coyuca de Benítez. Durante su gestión en la secretaría municipal de seguridad fue víctima de una emboscada en la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, hecho que le causó lesiones y lo llevó a dejar el cargo en enero de 2023.

Previamente, también ha trabajado como empleado en comercios, en seguridad privada y participando en actividades del Mercado Central de Acapulco.

Miguel Nava Alvarado

Miguel Nava Alvarado es abogado y académico, con una trayectoria en defensa de los derechos humanos y procuración de justicia. Actualmente tiene 57 años. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, maestro en Derecho Penal y doctor en Estudios Avanzados en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid.

Fue presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro entre 2012 y 2017. Es fundador y dirigente de la asociación civil Por Ti SEA A.C., dedicada a promover acciones a favor de salud, educación y alimentación adecuada para comunidades vulnerables.

En el ámbito político, fue candidato a la gubernatura de Querétaro por el Partido Redes Sociales Progresistas en 2021. Ya intentó contender por la titularidad de la FGR en 2019.