México

Policía de la Ciudad de México detuvo a 19 personas durante el primer concierto de Dua Lipa

El operativo de la SSC se desplegó para garantizar la seguridad y el orden en las inmediaciones del estadio, según el comunicado oficial

Guardar
Las autoridades detectaron a una
Las autoridades detectaron a una serie de personas dedicadas a la reventa de entradas.

Pese a que la noche del 1 de diciembre marcó la primera de sus tres fechas, se dio a conocer que policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a 19 personas por reventa de boletos, robo y apartar lugares en la vía pública durante el concierto de Dua Lipa en el estadio GNP.

El operativo formó parte de las acciones de vigilancia y control implementadas en eventos masivos, según informó la SSC en un comunicado. Entre cientos de elementos destinados para el cuidado de los asistentes, lograron dar con más de una docena de personas que realizaron actividades ilegales.

Tanto oficiales como elementos caninos
Tanto oficiales como elementos caninos arribaron al recinto para garantizar la seguridad de los asistentes. (SSC CDMX)

Operativo de seguridad y vialidad en el concierto

La SSC desplegó un dispositivo especial de seguridad y vialidad en las inmediaciones del inmueble, donde se realizó el concierto “Dua Lipa Radical Optimism Tour”. De acuerdo con la dependencia, los oficiales realizaron recorridos de vigilancia en la colonia Granjas México con el objetivo de prevenir delitos y garantizar el orden durante el evento.

Durante estos recorridos, los agentes identificaron a cinco hombres y diez mujeres que, aparentemente, ofrecían boletos a precios superiores a los autorizados en la taquilla. “Durante sus recorridos de vigilancia, observaron a cinco hombres y a 10 mujeres quienes, al parecer, ofrecían boletos a precios superiores a los autorizados en la taquilla”, informó la SSC en su comunicado. Entre los 15 detenidos por reventa de entradas se encontraba una menor de edad y tres personas con antecedentes por este mismo delito.

Las autoridades determinarán el castigo
Las autoridades determinarán el castigo para las personas detenidas. (SSC CDMX)

El operativo también incluyó acciones para evitar el estacionamiento prohibido y el apartado de lugares en la vía pública, en cumplimiento del Artículo 28, Fracción II de la Ley de Cultura Cívica. Como resultado, los uniformados detuvieron a tres personas que apartaban espacios en la vía pública. Estas personas fueron presentadas ante el Juez Cívico, quien determinará la sanción correspondiente, de acuerdo con la información proporcionada por la SSC.

Las autoridades determinarán el castigo
Las autoridades determinarán el castigo para las personas detenidas. (SSC CDMX)

Detención por robo durante el evento

Además, la policía detuvo a un hombre de 32 años señalado como posible responsable de despojar de sus pertenencias a un asistente al concierto. Tras realizarle una revisión, los agentes aseguraron una cartera negra que fue reconocida por el denunciante como de su propiedad. Posteriormente, los oficiales le leyeron sus derechos constitucionales y lo trasladaron ante el agente del Ministerio Público, encargado de determinar su situación jurídica.

Las personas detenidas por reventa de boletos y por apartar lugares fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes. En el caso de los tres detenidos por apartado de lugares, el Juez Cívico será quien defina la sanción aplicable, mientras que el hombre acusado de robo quedó bajo la responsabilidad del Ministerio Público, que evaluará su situación legal.

Actualmente, los detenidos permanecen bajo custodia de las autoridades, a la espera de que el Juez Cívico y el Ministerio Público determinen las sanciones y resoluciones pertinentes, en cumplimiento de la normativa vigente.

Temas Relacionados

Dua LipaReventa de boletosSecretaría de Seguridad Ciudadana Ciudad de MéxicoEstadio GNPOperativo de seguridadmexico-entretenimiento

Más Noticias

Bad Bunny agrega ‘Los Vecinos’ a sus shows en CDMX: te explicamos de que se trata la nueva zona

Ocesa y Ticketmaster anunciaron en conjunto con el artista una nueva sección para los ocho conciertos programados en el Estadio GNP Seguros y los boletos saldrán a la venta muy pronto

Bad Bunny agrega ‘Los Vecinos’

Pista de hielo GRATIS cerca de la CDMX: estos son los horarios de atención

Pista de hielo para disfrute de familias y visitantes esta temporada decembrina

Pista de hielo GRATIS cerca

Metro CDMX y Metrobús hoy 3 de diciembre: avance lento en la L3 del STC

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Metro CDMX y Metrobús hoy

Caravana de tractores van rumbo a la Cámara de Diputados en la CDMX l En vivo

Sigue todas las actualizaciones sobre esta caravana

Caravana de tractores van rumbo

Spotify Wrapped 2025: estos son los mejores memes que dejó en México

La plataforma de streaming consideró desde los minutos de reproducción hasta la edad sonora de cada usuario

Spotify Wrapped 2025: estos son
MÁS NOTICIAS

NARCO

Intensifican cacería en Tabasco en

Intensifican cacería en Tabasco en contra de “El Comandante Rayo” de La Barredora: elevan recompensa a 250 mil pesos

Diputado de Morena propondría crear comisión para investigar al exfiscal de Aguascalientes relacionado con diversos delitos

Detienen a “Tavo”, líder de una célula de los Beltrán Leyva y del Cártel de Sinaloa que operaba en Tijuana

Quince segundos y decenas de balazos: revelan video del ataque en Plaza Arkana

EEUU advierte que la cacería contra Los Chapitos continúa: “Faltan dos”

ENTRETENIMIENTO

Bad Bunny agrega ‘Los Vecinos’

Bad Bunny agrega ‘Los Vecinos’ a sus shows en CDMX: te explicamos de que se trata la nueva zona

Spotify Wrapped 2025: estos son los mejores memes que dejó en México

Fuerza Regida: únicos mexicanos en conquistar las listas globales de Spotify Wrapped 2025

Eduardo Capetillo Jr. revela que quiere colaborar musicalmente con Cazzu: “Es la jefa”

Fátima Bosch reaparece tras denuncia de Nawat Itsaragrisil por presunta difamación y habla del presunto ataque: “Quería humillarme”

DEPORTES

Jennifer Hermoso, jugadora de Tigres

Jennifer Hermoso, jugadora de Tigres Femenil, se proclama campeona de la Women´s Nations League con España

Dominik Mysterio sorprende al aparecer en corrido tumbado y reafirma su identidad latina

¿Cómo funciona el sorteo del Mundial 2026? Así se arman los 12 grupos y sus reglas ocultas

Randy Arozarena regala autos deportivos de miles de pesos a quienes impulsaron su carrera beisbolera

Cadillac presentará el monoplaza de Checo Pérez durante el Super Bowl 2026