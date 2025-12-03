Policía de la Ciudad de México detuvo a 19 personas durante el primer concierto de Dua Lipa

Las autoridades detectaron a una serie de personas dedicadas a la reventa de entradas.

Pese a que la noche del 1 de diciembre marcó la primera de sus tres fechas, se dio a conocer que policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a 19 personas por reventa de boletos, robo y apartar lugares en la vía pública durante el concierto de Dua Lipa en el estadio GNP.

El operativo formó parte de las acciones de vigilancia y control implementadas en eventos masivos, según informó la SSC en un comunicado. Entre cientos de elementos destinados para el cuidado de los asistentes, lograron dar con más de una docena de personas que realizaron actividades ilegales.

Tanto oficiales como elementos caninos arribaron al recinto para garantizar la seguridad de los asistentes. (SSC CDMX)

Operativo de seguridad y vialidad en el concierto

La SSC desplegó un dispositivo especial de seguridad y vialidad en las inmediaciones del inmueble, donde se realizó el concierto “Dua Lipa Radical Optimism Tour”. De acuerdo con la dependencia, los oficiales realizaron recorridos de vigilancia en la colonia Granjas México con el objetivo de prevenir delitos y garantizar el orden durante el evento.

Durante estos recorridos, los agentes identificaron a cinco hombres y diez mujeres que, aparentemente, ofrecían boletos a precios superiores a los autorizados en la taquilla. “Durante sus recorridos de vigilancia, observaron a cinco hombres y a 10 mujeres quienes, al parecer, ofrecían boletos a precios superiores a los autorizados en la taquilla”, informó la SSC en su comunicado. Entre los 15 detenidos por reventa de entradas se encontraba una menor de edad y tres personas con antecedentes por este mismo delito.

Las autoridades determinarán el castigo para las personas detenidas. (SSC CDMX)

El operativo también incluyó acciones para evitar el estacionamiento prohibido y el apartado de lugares en la vía pública, en cumplimiento del Artículo 28, Fracción II de la Ley de Cultura Cívica. Como resultado, los uniformados detuvieron a tres personas que apartaban espacios en la vía pública. Estas personas fueron presentadas ante el Juez Cívico, quien determinará la sanción correspondiente, de acuerdo con la información proporcionada por la SSC.

Detención por robo durante el evento

Además, la policía detuvo a un hombre de 32 años señalado como posible responsable de despojar de sus pertenencias a un asistente al concierto. Tras realizarle una revisión, los agentes aseguraron una cartera negra que fue reconocida por el denunciante como de su propiedad. Posteriormente, los oficiales le leyeron sus derechos constitucionales y lo trasladaron ante el agente del Ministerio Público, encargado de determinar su situación jurídica.

Las personas detenidas por reventa de boletos y por apartar lugares fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes. En el caso de los tres detenidos por apartado de lugares, el Juez Cívico será quien defina la sanción aplicable, mientras que el hombre acusado de robo quedó bajo la responsabilidad del Ministerio Público, que evaluará su situación legal.

Actualmente, los detenidos permanecen bajo custodia de las autoridades, a la espera de que el Juez Cívico y el Ministerio Público determinen las sanciones y resoluciones pertinentes, en cumplimiento de la normativa vigente.