México

Pista de hielo GRATIS cerca de la CDMX: estos son los horarios de atención

Pista de hielo para disfrute de familias y visitantes esta temporada decembrina

Lista la Pista de Hielo
Lista la Pista de Hielo 2025 en la cabecera municipal de Huixquilucan, Edomex (Enrique Vargas Del V/FB)

La magia decembrina llegó a Huixquilucan con la apertura de la tradicional Pista de Hielo instalada en la Explanada Municipal, un espacio que año con año se convierte en punto de encuentro para miles de familias que buscan disfrutar actividades recreativas durante la temporada navideña.

Las pistas estarán disponibles del 2 de diciembre al 6 de enero, con acceso para personas de todas las edades y con horarios amplios que facilitarán la visita tanto entre semana como los fines de semana.

De acuerdo con la información difundida por la alcaldesa Romina Contreras Carrasco, la pista forma parte de las actividades invernales promovidas para fortalecer la convivencia familiar y ofrecer alternativas de esparcimiento seguras y gratuitas para los habitantes y visitantes.

Con un ambiente navideño, iluminación especial y personal de apoyo, se busca que los asistentes vivan una experiencia agradable y accesible sin salir del municipio.

Horario de servicio

Habrá una segunda pista de
Habrá una segunda pista de hielo en la comunidad de Palo Solo, en Huixquilucan (Enrique Vargas Del V/FB)

Los horarios establecidos permitirán una afluencia ordenada y la oportunidad de que más personas disfruten del espacio. De lunes a jueves, la pista operará de 14:00 a 21:00 horas. Mientras que viernes, sábado y domingo funcionará de 15:00 a 22:00 horas, previendo una mayor afluencia durante los días de descanso.

Autoridades locales destacaron que se contará con personal capacitado para supervisar la actividad, ofrecer apoyo a principiantes y garantizar la seguridad de los patinadores.

La pista de hielo se ha consolidado como una de las atracciones más esperadas de la temporada en Huixquilucan, y cada año ha atraído a miles de asistentes.

Segunda pista instalada

Pista de Hielo Huixquilucan Edomex
Pista de Hielo Huixquilucan Edomex 3.

Otra segunda pista fue instalada en la cancha de fútbol de la comunidad de Ampliación Palo Solo, para que las personas no se trasladen a la zona centro del municipio, con lo cual, podrán divertirse sin tener que perder tiempo.

La instalación de ambas pistas, no solo fomenta el espíritu festivo, sino que también incentiva la actividad física de manera lúdica, especialmente en niñas, niños y jóvenes. Además, al ubicarse en un espacio accesible y céntrico, se facilita que familias completas puedan acudir sin dificultad.

El gobierno municipal invitó a la ciudadanía a disfrutar responsablemente de este espacio recreativo y seguir las recomendaciones del personal encargado, especialmente para quienes patinen por primera vez. Se aconseja llegar con ropa cómoda, guantes y, de ser posible, calcetas gruesas para evitar molestias con el calzado especial.

Asimismo, autoridades reiteraron que la pista de hielo permanecerá abierta durante todas las festividades decembrinas y de Año Nuevo, lo que permitirá aprovechar las vacaciones escolares y generar una alternativa recreativa para jóvenes y pequeños. La iniciativa forma parte de un programa más amplio de actividades que incluyen eventos culturales, adornos luminarios, espectáculos y espacios diseñados para promover el espíritu navideño en el municipio.

Con esta acción, Huixquilucan reafirmó su compromiso por ofrecer espacios seguros, accesibles y divertidos para la población, fortaleciendo la convivencia y el sentido de comunidad en una de las temporadas más significativas del año.

La invitación está abierta: del 2 de diciembre al 6 de enero, la Explanada Municipal será el punto ideal para disfrutar de la pista de hielo, la Villa Navideña y del ambiente festivo que caracteriza al municipio.

