Pensión del Bienestar 2025: ¿Hasta qué día de diciembre tengo para registrarme al apoyo de 6 mil 200 pesos?

La Pensión para el Bienestar abrió un nuevo periodo de registros (Secretaría del Bienestar)

Desde el pasado 1 de diciembre, el gobierno de México abrió un nuevo registro a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores para que más personas puedan incorporarse. Cabe recordar que la iniciativa comenzó a implementarse desde el 2019 bajo el mandato de Andrés Manuel López Obrador y está disponible en las 32 entidades federativas de todo el país.

El programa se enfoca en ayudar a personas de 65 años de edad en adelante a través de un apoyo económico bimestral de 6,200 pesos. El dinero se entrega de forma directa y sin intermediarios mediante la tarjeta del Bienestar y se puede cobrar en los cajeros automáticos y ventanillas del mismo banco.

La finalidad del programa es ayudar a que estos adultos mayores tengan una vejez más digna y plena a través de un recurso monetario.

¿Hasta qué día de diciembre tengo para registrarme a la Pensión del Bienestar?

La Secretaría de Bienestar dio a conocer el calendario oficial de registros para la Pensión del Bienestar. Las inscripciones se llevan a cabo de forma ordenada de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada beneficiario.

Tomando en cuenta este calendario, los interesados tendrán hasta el sábado 13 de diciembre para poder registrarse a la Pensión del Bienestar.

Letras A, B, C | lunes 1 y 8 de diciembre de 2025

Letras D, E, F, G, H, | martes 2 y 9 de diciembre de 2025

Letras I, J, K, L, M | miércoles 3 y 10 de diciembre de 2025

Letras N, Ñ, O, P, Q, R | jueves 4 y 11 de diciembre de 2025

Letras S, T, U, V, W, X, Y, Z | viernes 5 y 12 de diciembre de 2025

Todas las letras | sábado 6 y 13 de diciembre de 2025

A partir de tu Entidad y el Municipio puedes averiguar el módulo en el que te corresponde acudir para el registro de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. (Programas para el Bienestar Sitio Oficial)

¿Cómo registrarse a la Pensión del Bienestar?

Los registros a la Pensión se llevan a cabo presencialmente en los Módulos del Bienestar en un horario de 10:00 a 16:00 horas (tiempo del centro de México). Para ubicar el más cercano se puede consultar la página https://www.gob.mx/bienestar.

Sin embargo, si por algún motivo el o la interesada no puede acudir de forma presencial, es posible agendar una visita a domicilio en la página gob.mx/bienestar o en la Línea de Bienestar, 800 639 42 64.

La dispersión del bimestre noviembre-diciembre avanza en su recta final y continúan los depósitos de programas sociales Crédito: X/@apoyosbienestar

Documentos para registrarse a la Pensión del Bienestar

Al módulo correspondiente se tendrá que llevar la siguiente documentación para finalizar el proceso de manera exitosa.

Identificación oficial vigente (credencial del INE o INAPAM, pasaporte, cartilla, cédula profesional o carta de identidad)

CURP de impresión reciente

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses; puede ser de teléfono, luz, gas, agua o predial)

Teléfono de contacto (celular y de casa)