México

Pensión del Bienestar 2025: ¿Hasta qué día de diciembre tengo para registrarme al apoyo de 6 mil 200 pesos?

La nueva convocatoria se abrió desde el pasado 1 de diciembre

Guardar
La Pensión para el Bienestar
La Pensión para el Bienestar abrió un nuevo periodo de registros (Secretaría del Bienestar)

Desde el pasado 1 de diciembre, el gobierno de México abrió un nuevo registro a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores para que más personas puedan incorporarse. Cabe recordar que la iniciativa comenzó a implementarse desde el 2019 bajo el mandato de Andrés Manuel López Obrador y está disponible en las 32 entidades federativas de todo el país.

El programa se enfoca en ayudar a personas de 65 años de edad en adelante a través de un apoyo económico bimestral de 6,200 pesos. El dinero se entrega de forma directa y sin intermediarios mediante la tarjeta del Bienestar y se puede cobrar en los cajeros automáticos y ventanillas del mismo banco.

La finalidad del programa es ayudar a que estos adultos mayores tengan una vejez más digna y plena a través de un recurso monetario.

¿Hasta qué día de diciembre tengo para registrarme a la Pensión del Bienestar?

La Secretaría de Bienestar dio a conocer el calendario oficial de registros para la Pensión del Bienestar. Las inscripciones se llevan a cabo de forma ordenada de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada beneficiario.

Tomando en cuenta este calendario, los interesados tendrán hasta el sábado 13 de diciembre para poder registrarse a la Pensión del Bienestar.

  • Letras A, B, C | lunes 1 y 8 de diciembre de 2025
  • Letras D, E, F, G, H, | martes 2 y 9 de diciembre de 2025
  • Letras I, J, K, L, M | miércoles 3 y 10 de diciembre de 2025
  • Letras N, Ñ, O, P, Q, R | jueves 4 y 11 de diciembre de 2025
  • Letras S, T, U, V, W, X, Y, Z | viernes 5 y 12 de diciembre de 2025
  • Todas las letras | sábado 6 y 13 de diciembre de 2025
A partir de tu Entidad
A partir de tu Entidad y el Municipio puedes averiguar el módulo en el que te corresponde acudir para el registro de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. (Programas para el Bienestar Sitio Oficial)

¿Cómo registrarse a la Pensión del Bienestar?

Los registros a la Pensión se llevan a cabo presencialmente en los Módulos del Bienestar en un horario de 10:00 a 16:00 horas (tiempo del centro de México). Para ubicar el más cercano se puede consultar la página https://www.gob.mx/bienestar.

Sin embargo, si por algún motivo el o la interesada no puede acudir de forma presencial, es posible agendar una visita a domicilio en la página gob.mx/bienestar o en la Línea de Bienestar, 800 639 42 64.

La dispersión del bimestre noviembre-diciembre avanza en su recta final y continúan los depósitos de programas sociales Crédito: X/@apoyosbienestar

Documentos para registrarse a la Pensión del Bienestar

Al módulo correspondiente se tendrá que llevar la siguiente documentación para finalizar el proceso de manera exitosa.

  • Identificación oficial vigente (credencial del INE o INAPAM, pasaporte, cartilla, cédula profesional o carta de identidad)
  • CURP de impresión reciente
  • Acta de nacimiento
  • Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses; puede ser de teléfono, luz, gas, agua o predial)
  • Teléfono de contacto (celular y de casa)

Temas Relacionados

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas MayoresPensión del BienestarPensionesPensiones para el BienestarProgramas socialesRegistrosmexico-noticias

Más Noticias

Habrá eventos exclusivos en México para los Top Listeners de Bad Bunny en Spotify

La plataforma digital habría decidido premiar a los seguidores más leales del artista puertorriqueño invitándolos a experiencias presenciales únicas

Habrá eventos exclusivos en México

Cayó en Mexicali “El Oso”, presunto miembro de “Los Rusos”

El detenido fue identificado como objetivo prioritario por las autoridades estatales

Cayó en Mexicali “El Oso”,

Bad Bunny en México: ¿Puedo solicitar reembolso porque La Casita estará en General B?

Quienes compraron paquetes VIP, sección PIT o General A se dicen indignados por al cercanía al escenario

Bad Bunny en México: ¿Puedo

¿Cuál es el Pueblo Mágico del Edomex más bonito para pasar la Navidad, según la IA?

Según un análisis de inteligencia artificial, esta localidad destaca por su entorno natural, celebraciones tradicionales y ambiente festivo

¿Cuál es el Pueblo Mágico

Detienen a una decena de personas tras 11 cateos simultáneos en Querétaro

Fueron aseguradas armas de fuego, cocaína, metanfetamina y marihuana

Detienen a una decena de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cayó en Mexicali “El Oso”,

Cayó en Mexicali “El Oso”, presunto miembro de “Los Rusos”

Detienen a una decena de personas tras 11 cateos simultáneos en Querétaro

Disputa entre Los Cabrera Sarabia y La Línea sería la causante de la violencia en Ojinaga, Chihuahua

Sentencian al conductor de una camioneta que llevaba más de 200 kilos de metanfetamina con destino a EEUU

Cae “El Valente” de la Unión Tepito, acusado de realizar extorsiones en el Centro Histórico de CDMX

ENTRETENIMIENTO

Habrá eventos exclusivos en México

Habrá eventos exclusivos en México para los Top Listeners de Bad Bunny en Spotify

Bad Bunny en México: ¿Puedo solicitar reembolso porque La Casita estará en General B?

Paty Cantú es acusada de no pagar ni devolver vestuario tras lujosa boda con Christian Vázquez

El Extraño Mundo de Jack’ será proyectada con orquesta en vivo: fecha y sede

Lupita Villalobos de Las Alucines detectó una ‘bolita’ en su seno: “Puede ser cáncer”

DEPORTES

Así reapareció Omar Chávez tras

Así reapareció Omar Chávez tras ser internado por su padre Julio César Chávez en una clínica de rehabilitación

Este es el ganador que predice la IA para el duelo de ida entre Toluca y Monterrey en las semifinales de la Liga MX

Esta es la millonaria cantidad de dinero que pide Terence Crawford por volver a pelear contra Canelo Álvarez: “Si no los escuchan, no se dará”

Antonio Sancho aclara qué pasará con James Rodríguez y su posible acercamiento con Pumas para el Clausura 2026

Se cumplen 13 años del último campeonato de Xolos en la Liga MX