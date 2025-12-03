Metro CDMX: tiktoker revela el “modus operandi” para robar carteras y celulares dentro de los vagones

40 minutos será el tiempo de trasladado de Pantitlán a Observatorio tras la renovación de la Línea 1 del Metro de CDMX. Foto: X/@MetroCDMX.

Uno de los delitos más frecuentes que se reportan dentro del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) es el robo de celulares o carteras, se ha vuelto habitual que en horas de alta afluencia los pasajeros sean víctimas de robo. Y es que, la saturación de los vagones genera un escenario para que las personas sean despojadas de sus pertenencias.

Por ello, en redes sociales, el tiktoker Yulay se encargó de revelar el modus operandi de cómo operan estas personas popularmente conocidos como “carteristas”. En un video que compartió en sus redes sociales grabó el testimonio de una persona que supuestamente se dedica a robar a los usuarios del Metro CDMX.

En un video, el hombre identificado como “Tayson” detalló los métodos habituales de robo en este sistema de transporte. Según el testimonio, robar una cartera o un celular es sencillo cuando el usuario se encuentra distraído. Tayson afirmó que es complicado que las autoridades consigan hacer justicia en la mayoría de los casos relacionados con estos delitos.

Así operan los “carteristas” en el Metro CDMX

Así operan los “carteristas” en el Metro CDMX (ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM)

En el video, el presunto carterista explicó que la elección de las víctimas se realiza antes de que ocurra el robo, pues siempre eligen a quienes portan celulares llamativos o de alta gama, además, aclaró que es común que los usuarios del Metro CDMX utilicen sus dispositivos mientras esperan el tren o durante el trayecto, lo que facilita la labor de los delincuentes.

Al observar a sus objetivos, los carteristas identifican en qué bolsillo guardan sus objetos de valor, lo principal que llama su atención es el celular o la cartera, por ser pertenencias fáciles de robar, también precisó que buscan que la víctima vaya distraída.

El testimonio señaló que estos delitos pocas veces se cometen en solitario. Las bandas de carteristas suelen actuar en grupo, ya que muchos usuarios buscan proteger sus pertenencias manteniendo las manos dentro de los bolsillos del pantalón. Si la víctima tiene las manos en los bolsillos, uno de los cómplices la choca intencionalmente para provocar que levante los brazos por un momento. Aprovechando esa distracción, el carterista sustrae el objeto de valor.

Un creador de contenido compartió cómo es que los "carteristas" trabajan en la red del Metro CDMX para despojar a los usuarios de sus pertenencias. Crédito: Tik Tok/ Yulay_ayuda

Víctimas son empujadas dentro del vagón del Metro CDMX para robarle sus pertenencias

Una vez perpetrado el robo, los ladrones ocultan el celular entre sus prendas, como una chamarra o gabardina, específicamente en la zona de la axila. “Tayson” agregó que algunos delincuentes optan por guardar los artículos robados en mochilas. Si la víctima detecta el robo e intenta señalar al responsable, los cómplices redirigen la acusación hacia otra persona e incluso proporcionan una descripción falsa del supuesto culpable, mencionando colores de ropa llamativos para confundir.

El supuesto carterista explicó que esconder el objeto en la axila tiene el objetivo de facilitar su descarte en caso de ser descubiertos; al extender el brazo, el celular o cartera caen al suelo, lo que permite simular un accidente. A partir de ahí, se presentan dos escenarios: la víctima puede pensar que ha dejado caer su pertenencia, o los cómplices patean el objeto para que otro miembro del grupo lo recoja.

El entrevistado puntualizó que los carteristas evitan mirar directamente a la cara de la persona durante el robo, porque esto aumenta el riesgo de ser identificados. Según sus palabras: “Cuando te roban un teléfono, no te van a estar viendo a la cara (los carteristas). Si yo te pongo atención a la cara, la víctima te va a identificar. Por lógica, tú tienes que hacer como si no hubiera pasado nada”.