Lupita Villalobos de Las Alucines detectó una ‘bolita’ en su seno: “Puede ser cáncer”

Lupita Villalobos comparte en TikTok su experiencia ante el temor de un diagnóstico de cáncer de mama y promueve la autoexploración (IG)

El temor ante un posible diagnóstico de cáncer de mama llevó a Lupita Villalobos a compartir en TikTok una experiencia que, según sus propias palabras, la marcó profundamente y la impulsó a concientizar a sus seguidoras sobre la importancia de la autoexploración.

La influencer mexicana relató que, tras detectar una bolita en uno de sus senos y notar su rápido crecimiento en apenas tres semanas, decidió buscar atención médica inmediata, convencida de que podría tratarse de una enfermedad grave.

La preocupación de Villalobos se intensificó cuando su ginecóloga le explicó los criterios para diferenciar entre un quiste y un posible tumor maligno. Según narró en su video, la especialista le indicó que “cuando te sientes una bolita pero se mueve o la sientes como si tuviera agua, posiblemente es un quiste. En cambio, cuando la bola es dura, sólida y no tiene dolor, ahí sí puede ser cáncer”.

La influencer mexicana detecta una bolita en el seno y acude de inmediato al médico por sospecha de cáncer de mama (TikTok: @bodadelupitavillalobos)

Este comentario la llevó a experimentar un miedo intenso: “Cuando yo escuché esa palabra fue así de… o sea, no manches, se me fue la sangre a los pies, el corazón estaba (…) Me hizo pensar en la importancia de la autoexploración”, relató en TikTok.

Del susto al alivio y una gran lección

El proceso médico incluyó un ultrasonido mamario para determinar la naturaleza del bulto. La primera valoración resultó tranquilizadora: el especialista descartó signos compatibles con cáncer de mama y sugirió que se trataba de fibrosis, una condición benigna y frecuente.

“No hay nada”, le comunicó el médico. “Tus mamas están bien. Me revisó la axila, todo bien, loco, al parecer es fibrosis”, relató la influencer en su video, destacando el alivio que sintió tras recibir esta noticia.

Un ultrasonido mamario descarta signos de cáncer de mama y diagnostica fibrosis benigna en Lupita Villalobos (YT/Las Alucines)

A pesar de este diagnóstico preliminar favorable, Villalobos subrayó que continuará con estudios complementarios y buscará otras opiniones médicas para confirmar su estado de salud.

“Todavía me voy a revisar para hacer más estudios y quiero otras opiniones, pero en el ultrasonido pues no se ve nada”, aseguró, mostrando su determinación de no dejar ningún aspecto sin investigar.

Lupita exhorta a sus seguidoras a realizarse exploraciones mamarias

La experiencia llevó a la creadora de contenido a reflexionar sobre sus propios hábitos de salud. Reconoció que antes de este episodio no practicaba la autoexploración mamaria, pero ahora considera que es una rutina indispensable.

Lupita Villalobos expresa alivio y agradecimiento tras recibir un diagnóstico inicial favorable sobre su salud mamaria (IG)

En un mensaje dirigido a sus seguidoras, enfatizó: “Antes de esta experiencia, no era algo que hacía, pero es algo que tenemos que hacer cada mes una vez al mes. Siempre, porque la autoexploración es lo que nos puede salvar la vida”, afirmó, subrayando la relevancia de la detección temprana.

El agradecimiento fue otro de los sentimientos que Villalobos expresó tras conocer el diagnóstico inicial: “Gracias a la vida, el universo, a Dios y a todo no es nada, estoy bien”, dijo, dejando constancia de su alivio y de la importancia de actuar con rapidez ante cualquier señal de alerta.

La influencer se detectó 'una bolita'. Crédito: TikTok

Lupita Villalobos, ‘alucinada’ por el contenido digital

Originaria de Hermosillo, Sonora, Lupita Villalobos nació el 23 de octubre de 1989 y se ha consolidado como una de las influencers mexicanas más reconocidas por su estilo auténtico y extrovertido.

Su carrera en redes sociales comenzó con la publicación de storytimes cargados de humor y vivencias personales, lo que le permitió conectar con millones de seguidores en plataformas como TikTok, YouTube e Instagram.

Actualmente, lidera el pódcast “Las alucines” junto a Kass Quezada, conocida como “Quesito”, un espacio que combina entretenimiento y confesiones personales. Este proyecto ha alcanzado proyección internacional y les valió el TikTok Award 2025 como Creadoras del Año, así como el Spotify Podcast Award en la categoría Revelación.