México

Lupita Villalobos de Las Alucines detectó una ‘bolita’ en su seno: “Puede ser cáncer”

La influencer de Hermosillo compartió su historia para concientizar sobre la importancia de la autoexploración, mostrando que incluso los sustos pueden convertirse en aprendizajes valiosos

Guardar
Lupita Villalobos comparte en TikTok
Lupita Villalobos comparte en TikTok su experiencia ante el temor de un diagnóstico de cáncer de mama y promueve la autoexploración (IG)

El temor ante un posible diagnóstico de cáncer de mama llevó a Lupita Villalobos a compartir en TikTok una experiencia que, según sus propias palabras, la marcó profundamente y la impulsó a concientizar a sus seguidoras sobre la importancia de la autoexploración.

La influencer mexicana relató que, tras detectar una bolita en uno de sus senos y notar su rápido crecimiento en apenas tres semanas, decidió buscar atención médica inmediata, convencida de que podría tratarse de una enfermedad grave.

La preocupación de Villalobos se intensificó cuando su ginecóloga le explicó los criterios para diferenciar entre un quiste y un posible tumor maligno. Según narró en su video, la especialista le indicó que “cuando te sientes una bolita pero se mueve o la sientes como si tuviera agua, posiblemente es un quiste. En cambio, cuando la bola es dura, sólida y no tiene dolor, ahí sí puede ser cáncer”.

La influencer mexicana detecta una
La influencer mexicana detecta una bolita en el seno y acude de inmediato al médico por sospecha de cáncer de mama (TikTok: @bodadelupitavillalobos)

Este comentario la llevó a experimentar un miedo intenso: “Cuando yo escuché esa palabra fue así de… o sea, no manches, se me fue la sangre a los pies, el corazón estaba (…) Me hizo pensar en la importancia de la autoexploración”, relató en TikTok.

Del susto al alivio y una gran lección

El proceso médico incluyó un ultrasonido mamario para determinar la naturaleza del bulto. La primera valoración resultó tranquilizadora: el especialista descartó signos compatibles con cáncer de mama y sugirió que se trataba de fibrosis, una condición benigna y frecuente.

“No hay nada”, le comunicó el médico. “Tus mamas están bien. Me revisó la axila, todo bien, loco, al parecer es fibrosis”, relató la influencer en su video, destacando el alivio que sintió tras recibir esta noticia.

Un ultrasonido mamario descarta signos
Un ultrasonido mamario descarta signos de cáncer de mama y diagnostica fibrosis benigna en Lupita Villalobos (YT/Las Alucines)

A pesar de este diagnóstico preliminar favorable, Villalobos subrayó que continuará con estudios complementarios y buscará otras opiniones médicas para confirmar su estado de salud.

“Todavía me voy a revisar para hacer más estudios y quiero otras opiniones, pero en el ultrasonido pues no se ve nada”, aseguró, mostrando su determinación de no dejar ningún aspecto sin investigar.

Lupita exhorta a sus seguidoras a realizarse exploraciones mamarias

La experiencia llevó a la creadora de contenido a reflexionar sobre sus propios hábitos de salud. Reconoció que antes de este episodio no practicaba la autoexploración mamaria, pero ahora considera que es una rutina indispensable.

Lupita Villalobos expresa alivio y
Lupita Villalobos expresa alivio y agradecimiento tras recibir un diagnóstico inicial favorable sobre su salud mamaria (IG)

En un mensaje dirigido a sus seguidoras, enfatizó: “Antes de esta experiencia, no era algo que hacía, pero es algo que tenemos que hacer cada mes una vez al mes. Siempre, porque la autoexploración es lo que nos puede salvar la vida”, afirmó, subrayando la relevancia de la detección temprana.

El agradecimiento fue otro de los sentimientos que Villalobos expresó tras conocer el diagnóstico inicial: “Gracias a la vida, el universo, a Dios y a todo no es nada, estoy bien”, dijo, dejando constancia de su alivio y de la importancia de actuar con rapidez ante cualquier señal de alerta.

La influencer se detectó 'una bolita'. Crédito: TikTok

Lupita Villalobos, ‘alucinada’ por el contenido digital

Originaria de Hermosillo, Sonora, Lupita Villalobos nació el 23 de octubre de 1989 y se ha consolidado como una de las influencers mexicanas más reconocidas por su estilo auténtico y extrovertido.

Su carrera en redes sociales comenzó con la publicación de storytimes cargados de humor y vivencias personales, lo que le permitió conectar con millones de seguidores en plataformas como TikTok, YouTube e Instagram.

Actualmente, lidera el pódcast “Las alucines” junto a Kass Quezada, conocida como “Quesito”, un espacio que combina entretenimiento y confesiones personales. Este proyecto ha alcanzado proyección internacional y les valió el TikTok Award 2025 como Creadoras del Año, así como el Spotify Podcast Award en la categoría Revelación.

Temas Relacionados

Lupita VillalobosLas AlucinesCáncermexico-entretenimiento

Más Noticias

Habrá eventos exclusivos en México para los Top Listeners de Bad Bunny en Spotify

La plataforma digital habría decidido premiar a los seguidores más leales del artista puertorriqueño invitándolos a experiencias presenciales únicas

Habrá eventos exclusivos en México

Cayó en Mexicali “El Oso”, presunto miembro de “Los Rusos”

El detenido fue identificado como objetivo prioritario por las autoridades estatales

Cayó en Mexicali “El Oso”,

Bad Bunny en México: ¿Puedo solicitar reembolso porque La Casita estará en General B?

Quienes compraron paquetes VIP, sección PIT o General A se dicen indignados por al cercanía al escenario

Bad Bunny en México: ¿Puedo

¿Cuál es el Pueblo Mágico del Edomex más bonito para pasar la Navidad, según la IA?

Según un análisis de inteligencia artificial, esta localidad destaca por su entorno natural, celebraciones tradicionales y ambiente festivo

¿Cuál es el Pueblo Mágico

Detienen a una decena de personas tras 11 cateos simultáneos en Querétaro

Fueron aseguradas armas de fuego, cocaína, metanfetamina y marihuana

Detienen a una decena de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cayó en Mexicali “El Oso”,

Cayó en Mexicali “El Oso”, presunto miembro de “Los Rusos”

Detienen a una decena de personas tras 11 cateos simultáneos en Querétaro

Disputa entre Los Cabrera Sarabia y La Línea sería la causante de la violencia en Ojinaga, Chihuahua

Sentencian al conductor de una camioneta que llevaba más de 200 kilos de metanfetamina con destino a EEUU

Cae “El Valente” de la Unión Tepito, acusado de realizar extorsiones en el Centro Histórico de CDMX

ENTRETENIMIENTO

Habrá eventos exclusivos en México

Habrá eventos exclusivos en México para los Top Listeners de Bad Bunny en Spotify

Bad Bunny en México: ¿Puedo solicitar reembolso porque La Casita estará en General B?

Paty Cantú es acusada de no pagar ni devolver vestuario tras lujosa boda con Christian Vázquez

El Extraño Mundo de Jack’ será proyectada con orquesta en vivo: fecha y sede

Fernando Delgadillo anuncia concierto en el Lunario antes de finalizar 2025: esta será la fecha

DEPORTES

Así reapareció Omar Chávez tras

Así reapareció Omar Chávez tras ser internado por su padre Julio César Chávez en una clínica de rehabilitación

Este es el ganador que predice la IA para el duelo de ida entre Toluca y Monterrey en las semifinales de la Liga MX

Esta es la millonaria cantidad de dinero que pide Terence Crawford por volver a pelear contra Canelo Álvarez: “Si no los escuchan, no se dará”

Antonio Sancho aclara qué pasará con James Rodríguez y su posible acercamiento con Pumas para el Clausura 2026

Se cumplen 13 años del último campeonato de Xolos en la Liga MX