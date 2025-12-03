México

Fuerte incendio se registra en Loma de Tepeolulco, Ecatepec

Aún no se conoce la causa que provocó el siniestro

Incendio en Loma de Tepeolulco,
Incendio en Loma de Tepeolulco, Ecatepec. (Especial Infobae)

La noche de este 2 de noviembre se registró un incendio de grandes dimensiones en la Loma de Tepeolulco, localizada en Ecatepec, Estado de México, en los límites con Tlalnepantla.

En las imágenes se alcanza a ver cómo el incendio abarca varios metros a la redonda de los montes de la entidad mexiquense, así como amplias torres de humo.

Hasta el momento de la redacción de la nota, ninguna autoridad estatal o municipal ha dado informes de pérdidas materiales, heridos o muertos. Aunque algunos reportes preliminares señalan la presencia de bomberos en las áreas de la Loma de Tepeolulco que están más cercanas a la población.

Las autoridades no han informado de heridos o muertos. (Especial/Infobae México)

Algunos usuarios en redes sociales han comentado que las llamas del incendio ya alcanzan a ser vistas en colonias aledañas a la Loma de Tepeolulco.

De acuerdo con información del gobierno del Estado de México, el 99 % de los incendios forestales que ocurren en la entidad tienen origen en actividades humanas, con la quema no controlada de pastizales por labores agrícolas como responsable del 70 % de estos casos.

El impacto de los incendios en la región del Estado de México es considerable: de los casi 5 mil incendios forestales reportados en el país durante el 2017, 1 mil 180 ocurrieron en territorio mexiquense, lo que representa una cuarta parte del total nacional.

La magnitud de los incendios forestales en el Estado de México ha quedado evidenciada en 2024, cuando se contabilizaron 1 mil 239 siniestros que devastaron 32 mil 855.41 hectáreas de vegetación. Este fenómeno, que se extiende principalmente entre enero y junio, no solo amenaza la biodiversidad y los ecosistemas, sino que también pone en riesgo a las comunidades locales.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la Protectora de Bosques del Estado de México (PROBOSQUE), la inmensa mayoría de estos incendios, el 99%, tiene su origen en actividades humanas.

El desglose de las causas revela que las actividades agropecuarias son responsables del 38% de los casos, mientras que los incendios intencionales representan el 18%. Las fogatas contribuyen con un 23%, y el restante 20% corresponde a otras razones.

Las condiciones meteorológicas, como la temperatura y el viento, influyen en la propagación de los incendios, pero la intervención humana sigue siendo el factor determinante. Por ello, la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo del Estado de México, en conjunto con PROBOSQUE y otras instituciones, ha puesto en marcha programas orientados tanto a la prevención como a la respuesta ante emergencias.

Estas estrategias abarcan la detección temprana de incendios, el despliegue de brigadas para el combate directo del fuego y la promoción de prácticas seguras entre los habitantes de zonas forestales.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque los incendios son frecuentes en el Estado de México, Ecatepec no es una de las entidades que más reporta este tipo de siniestros. De acuerdo con información del Gobierno del Estado de México el municipio de Ocuilan es el que presenta mayores incidencias, con más de 100 en el 2024.

En este rubro le siguen Nicolás Romero con 70 y Villa del Carbón con un poco menos, luego Ixtapaluca que rebasa los 60, Valle de Bravo con más de 50. Redondeando ese número están Villa Victoria, Temascaltepec, Acambay y Zinacantepec. El décimo lugar le corresponde al municipio de Donato Guerra con 40.

Información en desarrollo

