Evita fraudes: estos son los documentos que deben presentar los funcionarios del SAT si recibes la visita domiciliaria

El SAT es el principal organismo de recaudación fiscal en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae/Cuartoscuro)

Los mexicanos que forman parte del padrón de contribuyentes se encuentran ante la expectativa de recibir una visita domiciliaria por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Esta preocupación surgió ante la creeencia de que existe un calendario o listado predeterminado para estas inspecciones; sin embargo, la autoridad fiscal ha precisado que no existe ningún patrón previo ni selección anticipada para determinar quiénes serán objeto de revisión.

Y es que la supervisión del SAT puede realizarse a cualquier persona física, moral o figura jurídica vinculada a actividades fiscales y comerciales a las cuales se les detecten anomalías que requieran

Son estas personas las que pueden llegar a ser seleccionadas para una visita domiciliaria durante 2026; sin embargo, no existe manera de saber quiénes podrían ser selecionados.

Es por ello que es importante estar prepararo y tener conocimiento de cómo se realizan las visitas domiciliarias de SAT ya que existen quienes aprovechan estos procedimientos para realizar fraudes presentandose a los hogares como supuestos funcionarios.

El procedimiento de fiscalización en el domicilio fiscal, local o establecimiento señalado por el contribuyente se rige por protocolos estrictos por lo aquí te decimos todos los documentos con los cuales los funcionarios deben demostrar su identidad.

El Código Fiscal de la Federación establece que no solo los contribuyentes tradicionales están sujetos a este tipo de fiscalización, sino también responsables solidarios, terceros relacionados y otras figuras jurídicas.

Cuáles son los documentos que deben presentar los funcionarios del SAT en caso de una visita domiciliaria

Cvisita tiene como objetivo verificar diversos aspectos de la situación fiscal del inspeccionado. En cada caso, la autoridad debe entregar al contribuyente los siguientes documentos:

Orden de visita: documento oficial que autoriza a las autoridades fiscales a presentarse en el domicilio fiscal, establecimientos o locales de un contribuyente para llevar a cabo una auditoría o inspección.

(SAT)

Carta de los Derechos del Contribuyente Auditado: el documento detalla las obligaciones tanto de la autoridad como de los contribuyentes durante el proceso y consta de varias páginas.

(SAT)

Actas circunstanciadas: con ellas se documentarán las acciones realizadas en la visita.

(SAT)

Identificación Oficial (INE)

Qué debe hacer un funcionario del SAT

Una vez que el funcionario de SAT se encuentre previamente identificado, el visitado tiene el derecho de designar testigos para cada etapa de la diligencia.

Entre las reglas principales, se establece que toda intervención del SAT debe realizarse en días y horas hábiles, salvo en situaciones excepcionales como las operaciones de comercio exterior, donde la ley permite la fiscalización durante las veinticuatro horas.

Los visitadores, por su parte, deben cumplir con deberes específicos, entre los que destaca la obligación de registrar cada acción en actas y respetar los derechos del inspeccionado.

Las visitas domiciliarias suelen desarrollarse mediante actas parciales y concluyen con un acta final en la que se detallan los hallazgos.

Al contribuyente se le otorga la oportunidad de desvirtuar las observaciones realizadas por la autoridad antes de que se emita una resolución definitiva.

Recuerda que ante ninguna circustancia el funcionario puede solicitar dinero ni ningun tipo de pago al contribuyente.

Cualquier contribuyente es susceptible de recibir una visita domiciliaria del SAT. Crédito: Cuartoscuro/Imagen Ilustrativa Infobae

De acuerdo con las precisiones del SAT, durante 2026 cualquier contribuyente, responsable solidario, tercero relacionado o figura jurídica podrá ser objeto de una inspección fiscal, siempre que exista la necesidad de aclarar aspectos ante la autoridad tributaria.

Esta medida se aplicará exclusivamente a las personas físicas y morales que deban responder a requerimientos del organismo fiscalizador.