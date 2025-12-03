México

Estos son los suplementos que ayudan a acelerar el proceso para revertir el hígado graso

En combinación con un cambio de hábitos estos productos pueden ayudarte eliminar esta condición en menor tiempo

El hígado graso es una
El hígado graso es una condición que tiene gran prevalencia en nuestro país.

El aumento de casos de hígado grasoha impulsado la búsqueda de estrategias complementarias que ayuden a mejorar la salud hepática.

En este sentido, de acuerdo con informes de la Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH), diversos suplementos nutricionales podrían aportar beneficios siempre que formen parte de un tratamiento integral y en combinación con una alimentación saludable.

Es por eso que aquí te contamos cuáles son algunos de los suplementos que tienen un impacto positivo, comprobando científicamente, en el combate contra el hígado graso.

Cuál es la vitamina más
Cuál es la vitamina más eficaz para tratar de revertir los dolorosos síntomas del hígado graso

Estos son algunos de los suplementos que pueden ayudarte a acelerar el proceso para revertir el hígado graso

Como mencionamos antes, diversos estudios científicos han señalado que algunos suplementos pueden ser útiles como apoyo en el tratamiento del hígado graso y entre ellos destacan los siguientes por sus beneficios para la salud del hígado:

1. Omega 3 (Ácidos grasos poliinsaturados): Pueden ayudar a reducir la acumulación de grasa en el hígado y mejorar los niveles de triglicéridos. Fuentes principales: aceite de pescado, aceite de linaza.

2. Vitamina E: En pacientes no diabéticos con hígado graso y signos de inflamación (esteatohepatitis no alcohólica), la vitamina E ha mostrado efectos antioxidantes que pueden mejorar la salud hepática. Debe ser indicada por un médico, ya que altas dosis pueden tener riesgos.

3. Silimarina (extracto de cardo mariano): Tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que pueden proteger las células hepáticas y favorecer su regeneración.

4. Café (extracto de café o consumo moderado de café sin azúcar): El consumo regular de café se asocia con menor riesgo de fibrosis hepática y progresión de hígado graso, gracias a sus compuestos antioxidantes y antiinflamatorios.

5. Probióticos: Contribuyen a mejorar la microbiota intestinal, lo que puede tener efectos beneficiosos sobre la inflamación hepática y el metabolismo de lípidos.

6. Vitamina D: Se ha identificado deficiencia de vitamina D en personas con hígado graso, y su suplementación podría ser beneficiosa en quienes presenten bajos niveles, según evaluación médica.

Recuerda que estos suplementos deben ser utilizados bajo supervisión médica, ya que no sustituyen el tratamiento principal ni los hábitos saludables.

Según Reuters, estos cambios, sostenidos
Según Reuters, estos cambios, sostenidos en el tiempo, contribuyen de forma demostrada a reducir la acumulación grasa en el hígado y a prevenir la progresión hacia estadios más graves de enfermedad hepática.

Cómo y cuánto café tomar para ayudar a combatir el higado graso

Diversas investigaciones han vinculado el consumo regular de café con un menor riesgo de progresión de la enfermedad hepática, incluida la esteatosis hepática o hígado graso.

Tanto la Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH) como el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales (NIDDK) coinciden en que los compuestos antioxidantes y antiinflamatorios presentes en el café pueden ser beneficiosos para la salud del hígado.

Cantidad recomendada

Los estudios clínicos y las principales guías internacionales sugieren que tomar entre 2 y 3 tazas diarias de café filtrado (aproximadamente 200-300 ml cada una) puede asociarse a una menor acumulación de grasa en el hígado y a un menor riesgo de fibrosis hepática. El café debe consumirse sin azúcares añadidos ni cremas artificiales para maximizar sus beneficios.

Es importante adaptar la cantidad
Es importante adaptar la cantidad para evitar insomnio o efectos secundarios en personas susceptibles.

Recuerda siempre consultar a un médico antes de incorporar cualquier suplemento, sobre todo en caso de que te encuentres bajo algun tipo de medicación ya que algunos pueden interactuar con otras medicinas o resultar contraproducentes según la condición de cada paciente.

