Donald Trump, dispuesto a dejar expirar el T-MEC para elaborar un nuevo tratado

El presidente Trump aseguró, desde la Casa Blanca, que no apoyará la extensión del acuerdo comercial. REUTERS/Brian Snyder

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este miércoles que su gobierno podría dejar expirar el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá con el propósito de elaborar un nuevo acuerdo.

El actual acuerdo comercial se someterá a revisión a partir de 2026, sin embargo, el mandatario norteamericano sugirió que podría buscar un acuerdo de forma independiente con México y Canadá.

“Vence en aproximadamente un año, y lo dejaremos vencer o tal vez lleguemos a otro acuerdo con México y Canadá”, dijo Trump ante los reporteros que cubren sus conferencias en la Casa Blanca.

Cuándo entró en vigor y en qué año vence el T-MEC

El T-MEC fue firmado en 2018, durante el primer mandato de Donald Trump, y entró en vigor en 2020, con una vigencia prevista hasta 2036.

El acuerdo estipula una revisión programada para 2026, en la cual los tres socios deben determinar si se extiende a 2042. En este sentido, Trump apuntó a que no apoyará su extensión.

Empresarios mexicanos y canadienses acordaron promover el comercio internacional e instaurar a Norteamérica como un centro competitivo y próspero (Foto: Shutterstock)

El presidente de EEUU sostiene que el acuerdo comercial ha sido perjudicial para su nación y por ello considera conveniente buscar uno nuevo.

“México y Canadá se han aprovechado de la situación. No los culpo porque teníamos gente estúpida al mando, mucha gente estúpida al mando”, afirmó Trump desde la Oficina Oval.