México

Diputados avalan moneda por bicentenario de la independencia en la mar

La nueva pieza conmemorará la hazaña de 1825, cuando la Armada logró la retirada definitiva de las tropas españolas del último bastión en territorio mexicano

Guardar
La nueva pieza se unirá
La nueva pieza se unirá a la familia de monedas bimetálicas (Freepik)

El proyecto para emitir una moneda conmemorativa que celebrará el 200 Aniversario de la Consolidación de la Independencia de México en la Mar fue aprobado con 413 votos en la Cámara de Diputados.

Esta iniciativa, que ahora será revisada por el Senado de la República, busca rendir homenaje a un episodio fundamental en la historia nacional: la expulsión definitiva de las fuerzas españolas de la fortaleza de San Juan de Ulúa en 1825, hecho que marcó la consolidación de la independencia mexicana en el ámbito marítimo.

El dictamen aprobado define las características técnicas y simbólicas de la nueva moneda, conforme al artículo 2º, inciso c), de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos.

Moneda 20 pesos (Foto: Jovani
Moneda 20 pesos (Foto: Jovani Pérez/Infobae México)

Este será el valor de la nueva moneda de Banxico

La moneda tendrá un valor nominal de 20 pesos, presentará una forma dodecagonal y un diámetro de 30 milímetros. Su composición será bimetálica, integrando dos aleaciones distintas: una para el núcleo central y otra para el anillo perimétrico.

El peso total de la pieza será de 12,67 gramos, con una tolerancia de 0,51 gramos por unidad, tanto en exceso como en defecto.

En el anverso, la moneda mostrará el Escudo Nacional acompañado de la leyenda “ESTADOS UNIDOS MEXICANOS” en el semicírculo superior. El reverso, cuyo diseño definitivo será determinado por el Banco de México a propuesta de la Secretaría de Marina, deberá estar vinculado al bicentenario de la consolidación de la independencia en la mar.

Este lado incluirá la denominación “$20”, los elementos de seguridad, la marca de la Casa de Moneda de México “Мо” y la inscripción “1825-2025”.

Entre los elementos de seguridad previstos se encuentran una imagen latente y microtexto, ambos relacionados con el motivo conmemorativo y ubicados en el reverso de la moneda. Estos detalles buscan garantizar la autenticidad y resaltar el valor simbólico de la pieza.

El documento que sustenta la emisión de esta moneda subraya la relevancia del episodio histórico en el que la Armada de México logró desalojar al último reducto español de la fortaleza de San Juan de Ulúa el 23 de noviembre de 1825, tras un prolongado bloqueo naval que forzó la rendición y retirada de las fuerzas españolas.

Este acontecimiento, considerado el cierre definitivo del proceso de independencia, es calificado como una gesta heroica que merece ser recordada mediante la acuñación de una moneda especial.

Además, el texto destaca que el personal de la Armada de México se guía por los valores de honor, deber, lealtad y patriotismo, manteniendo vivo el legado de quienes, desde el mar, consolidaron la independencia nacional.

Temas Relacionados

BanxicoCasa de monedaMonedas de 20 pesosmexico-noticiasPolítica Mexicana

Más Noticias

Habrá eventos exclusivos en México para los Top Listeners de Bad Bunny en Spotify

La plataforma digital habría decidido premiar a los seguidores más leales del artista puertorriqueño invitándolos a experiencias presenciales únicas

Habrá eventos exclusivos en México

Cayó en Mexicali “El Oso”, presunto miembro de “Los Rusos”

El detenido fue identificado como objetivo prioritario por las autoridades estatales

Cayó en Mexicali “El Oso”,

Bad Bunny en México: ¿Puedo solicitar reembolso porque La Casita estará en General B?

Quienes compraron paquetes VIP, sección PIT o General A se dicen indignados por al cercanía al escenario

Bad Bunny en México: ¿Puedo

¿Cuál es el Pueblo Mágico del Edomex más bonito para pasar la Navidad, según la IA?

Según un análisis de inteligencia artificial, esta localidad destaca por su entorno natural, celebraciones tradicionales y ambiente festivo

¿Cuál es el Pueblo Mágico

Detienen a una decena de personas tras 11 cateos simultáneos en Querétaro

Fueron aseguradas armas de fuego, cocaína, metanfetamina y marihuana

Detienen a una decena de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a una decena de

Detienen a una decena de personas tras 11 cateos simultáneos en Querétaro

Disputa entre Los Cabrera Sarabia y La Línea sería la causante de la violencia en Ojinaga, Chihuahua

Sentencian al conductor de una camioneta que llevaba más de 200 kilos de metanfetamina con destino a EEUU

Cae “El Valente” de la Unión Tepito, acusado de realizar extorsiones en el Centro Histórico de CDMX

Localizan tres cuerpos con mensaje de Los Cabrera y Los Mayos en la entrada a Ciudad Juárez, Chihuahua

ENTRETENIMIENTO

Bad Bunny en México: ¿Puedo

Bad Bunny en México: ¿Puedo solicitar reembolso porque La Casita estará en General B?

Paty Cantú es acusada de no pagar ni devolver vestuario tras lujosa boda con Christian Vázquez

El Extraño Mundo de Jack’ será proyectada con orquesta en vivo: fecha y sede

Lupita Villalobos de Las Alucines detectó una ‘bolita’ en su seno: “Puede ser cáncer”

Fernando Delgadillo anuncia concierto en el Lunario antes de finalizar 2025: esta será la fecha

DEPORTES

Así reapareció Omar Chávez tras

Así reapareció Omar Chávez tras ser internado por su padre Julio César Chávez en una clínica de rehabilitación

Este es el ganador que predice la IA para el duelo de ida entre Toluca y Monterrey en las semifinales de la Liga MX

Esta es la millonaria cantidad de dinero que pide Terence Crawford por volver a pelear contra Canelo Álvarez: “Si no los escuchan, no se dará”

Antonio Sancho aclara qué pasará con James Rodríguez y su posible acercamiento con Pumas para el Clausura 2026

Se cumplen 13 años del último campeonato de Xolos en la Liga MX