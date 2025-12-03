Diputados avalan moneda por bicentenario de la independencia en la mar

La nueva pieza se unirá a la familia de monedas bimetálicas (Freepik)

El proyecto para emitir una moneda conmemorativa que celebrará el 200 Aniversario de la Consolidación de la Independencia de México en la Mar fue aprobado con 413 votos en la Cámara de Diputados.

Esta iniciativa, que ahora será revisada por el Senado de la República, busca rendir homenaje a un episodio fundamental en la historia nacional: la expulsión definitiva de las fuerzas españolas de la fortaleza de San Juan de Ulúa en 1825, hecho que marcó la consolidación de la independencia mexicana en el ámbito marítimo.

El dictamen aprobado define las características técnicas y simbólicas de la nueva moneda, conforme al artículo 2º, inciso c), de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos.

Moneda 20 pesos (Foto: Jovani Pérez/Infobae México)

Este será el valor de la nueva moneda de Banxico

La moneda tendrá un valor nominal de 20 pesos, presentará una forma dodecagonal y un diámetro de 30 milímetros. Su composición será bimetálica, integrando dos aleaciones distintas: una para el núcleo central y otra para el anillo perimétrico.

El peso total de la pieza será de 12,67 gramos, con una tolerancia de 0,51 gramos por unidad, tanto en exceso como en defecto.

En el anverso, la moneda mostrará el Escudo Nacional acompañado de la leyenda “ESTADOS UNIDOS MEXICANOS” en el semicírculo superior. El reverso, cuyo diseño definitivo será determinado por el Banco de México a propuesta de la Secretaría de Marina, deberá estar vinculado al bicentenario de la consolidación de la independencia en la mar.

Este lado incluirá la denominación “$20”, los elementos de seguridad, la marca de la Casa de Moneda de México “Мо” y la inscripción “1825-2025”.

Entre los elementos de seguridad previstos se encuentran una imagen latente y microtexto, ambos relacionados con el motivo conmemorativo y ubicados en el reverso de la moneda. Estos detalles buscan garantizar la autenticidad y resaltar el valor simbólico de la pieza.

El documento que sustenta la emisión de esta moneda subraya la relevancia del episodio histórico en el que la Armada de México logró desalojar al último reducto español de la fortaleza de San Juan de Ulúa el 23 de noviembre de 1825, tras un prolongado bloqueo naval que forzó la rendición y retirada de las fuerzas españolas.

Este acontecimiento, considerado el cierre definitivo del proceso de independencia, es calificado como una gesta heroica que merece ser recordada mediante la acuñación de una moneda especial.

Además, el texto destaca que el personal de la Armada de México se guía por los valores de honor, deber, lealtad y patriotismo, manteniendo vivo el legado de quienes, desde el mar, consolidaron la independencia nacional.