México

Despenalización del aborto en Tlaxcala: estas son las normas que invalidó al Corte por criminalizar la interrupción del embarazo

La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucionales una serie de artículos de la Ley de Salud estatal y el Código Penal local

Guardar
Marcha despenalización del Aborto en
Marcha despenalización del Aborto en Toluca. Crédito: Cuartoscuro

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó diversas normas que criminalizaban y condicionaban la interrupción del embarazo en Tlaxcala, así como el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, con lo cual se oficializó la despenalización del aborto en la entidad.

En su cuenta de X, la SCJN explicó que tras analizar la Acción de Inconstitucionalidad 89/2024 presentada bajo la ponencia de la ministra Yasmín Esquivel, el pleno invalidó normas que obligaban a las víctimas de violencia familiar o sexual a iniciar procesos legales antes de recibir atención médica y, por ser parte de un sistema normativo, se invalidan normas del Código Penal que criminalizaban totalmente el aborto.

La medida fue celebrada por colectivos y organizaciones como el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), así como la Secretaría de las Mujeres, encabezada por Citlalli Hernández.

En un comunicado, GIRE explicó que la Corte invalidó, entre otros, los artículos 53 Bis y 53 Ter de la Ley de Salud local, que supeditaban la atención médica a la existencia de una denuncia penal o proceso judicial.

También anuló el segmento del artículo 53 Quáter que exigía consentimiento de la persona con patria potestad para otorgar anticoncepción de emergencia a niñas o adolescentes. Además, se eliminó del artículo 44 Bis la referencia a la autorización del Ministerio Público.

Respecto a la legislación penal, la SCJN declaró inválido el artículo 242 del Código Penal de Tlaxcala que sancionaba el aborto autoprocurado y consentido, al igual que la suspensión del ejercicio profesional de personal médico y de partería involucrado. El fallo aplicará con efectos retroactivos, beneficiando a personas procesadas o sentenciadas por aborto en la entidad.

La publicación oficial se realizará en el Diario Oficial de la Federación, el Periódico Oficial de Tlaxcala y la Gaceta del Poder Judicial.

El argumento que motivó la decisión señala que condicionar el acceso a la atención médica a la existencia de una denuncia penal vulnera el derecho a la salud y genera incertidumbre, además de que permite decisiones discrecionales y puede resultar en la negación de servicios urgentes para víctimas de violencia sexual.

Además, la exigencia de denuncia limita la protección a quienes prefieren no denunciar, mientras que requerir el consentimiento de quien ejerce la patria potestad restringe la autonomía y dignidad de niñas y adolescentes.

Las organizaciones que trabajan en temas de derechos reproductivos reconocieron la trascendencia de la decisión, pues elimina barreras que revictimizan y retrasan la atención urgente, y da un respaldo al acceso libre de discriminación a servicios de salud y aborto seguro en Tlaxcala.

El pleno de la Suprema Corte reconoció además la pertinencia de la decisión emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, que previamente había declarado inconstitucional la prohibición absoluta del aborto voluntario en el Código Penal local, a través de un amparo presentado por GIRE.

Con este criterio, la SCJN fija un precedente en la protección de derechos fundamentales y traza límites a los intentos estatales de imponer controles punitivos para acceder a servicios de salud sexual y reproductiva en México.

Temas Relacionados

despenalización del abortoTlaxcalaSCJNinterrupción legal del embarazomexico-noticiaspolítica mexicana

Más Noticias

La Comisión de Recursos Hidráulicos aprobó reformas a la Ley de Aguas Nacionales l En vivo

Sigue todas las actualizaciones sobre esta caravana de tractores de productores del campo

La Comisión de Recursos Hidráulicos

“¡Cálmate, poli!”: conductor sufre crisis nerviosa tras amenaza policía de CDMX de romper su parabrisas

El momento quedó grabado por la esposa del afectado y desató un debate sobre abuso de autoridad

“¡Cálmate, poli!”: conductor sufre crisis

Fátima Bosch revela cuál fue su canción más escuchada este 2025: “Decreté”

La Miss Universo enfrenta una denuncia penal en Tailandia por presunta difamación

Fátima Bosch revela cuál fue

Dormir poco: los riesgos para tu salud que quizás no conocías

Especialistas advierten que la falta de sueño puede detonar enfermedades graves si no se atiende a tiempo

Dormir poco: los riesgos para

Defensa detiene a 5 personas e inhabilita 7 tomas clandestinas en Michoacán

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, detalló los adelantos del Plan Michoacán y resaltó arrestos y disminución de violencia en el estado

Defensa detiene a 5 personas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Defensa detiene a 5 personas

Defensa detiene a 5 personas e inhabilita 7 tomas clandestinas en Michoacán

EEUU sanciona a DJ “Rosita” Araya y miembros del Tren de Aragua: UIF en México logró localizarla

Intensifican cacería en Tabasco en contra de “El Comandante Rayo” de La Barredora: elevan recompensa a 250 mil pesos

Diputado de Morena propondría crear comisión para investigar al exfiscal de Aguascalientes relacionado con diversos delitos

Detienen a “Tavo”, líder de una célula de los Beltrán Leyva y del Cártel de Sinaloa que operaba en Tijuana

ENTRETENIMIENTO

Este es el significado de

Este es el significado de “Oye Mi amor” canción de Maná que cantó Dua Lipa en su segundo concierto en CDMX

Fátima Bosch revela cuál fue su canción más escuchada este 2025: “Decreté”

Navidad con Ángela Aguilar: qué canciones incluye y dónde escuchar el disco especial de la esposa de Christian Nodal

Guillermo del Toro es el primer mexicano que recibe el BFI Fellowship: qué es y por qué es un máximo honor británico

Reportan pelea entre Kike Mayagoitia y Rey Grupero en foro de ‘Venga la Alegría’

DEPORTES

México ya conoce sus rivales

México ya conoce sus rivales para la Copa Mundial de Sóftbol 2026

Cade Cowell, jugador de Chivas, estaría cerca de volver a la MLS

Esta es la razón por la que quedará vacante el cinturón del CMB que Crawford le quitó a Canelo Álvarez

Pumas Femenil anuncia a Roberto Medina como su nuevo entrenador para la próxima temporada

Los partidos de la NFL de la Semana 14 que prometen mucha acción