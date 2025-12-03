Consejos para evitar que tu gato se suba al árbol de Navidad o lo tire

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los gatos suelen sentir una gran curiosidad por los árboles de Navidad. Esta atracción se debe a varios factores. El árbol, con sus ramas, adornos colgantes y luces, representa para ellos una estructura novedosa y estimulante, comparable a un árbol real repleto de estímulos visuales y táctiles.

Los movimientos de los adornos imitan presas pequeñas, mientras que las luces y el cambio en la decoración de su entorno alimentan su deseo de explorar. Además, los materiales que componen el árbol y los adornos suelen emitir olores y texturas distintas, lo que incentiva el instinto explorador propio del gato.

Para evitar que tu gato se suba al árbol de Navidad o lo tire, es importante entender su comportamiento y tomar precauciones desde el momento de la instalación del árbol. Elegir un lugar adecuado es el primer paso.

Conviene fijar el árbol en una esquina alejada de muebles que puedan funcionar como plataformas de salto. Asegura la base del árbol a una estructura pesada o anclada para evitar que se caiga si el gato brinca sobre él.

La educación y el entrenamiento son fundamentales. Se recomienda que, desde el principio, se le enseñe al gato que el árbol no es una zona de juego. Si se acerca o intenta trepar, un sonido leve pero firme, como dar una palmada o utilizar un aerosol de aire comprimido especial para mascotas, puede romper el interés del animal sin asustarlo en exceso.

Es importante no recurrir a castigos físicos ni a gritos, ya que pueden generar estrés o pérdida de confianza.

El uso de aromas desagradables para los gatos ayuda a alejarlos del árbol. Se pueden rociar las ramas bajas con sustancias seguras pero de olor desagradable para ellos:

Cítricos (limón, naranja, mandarina): los aceites esenciales o cáscaras repartidas en la base del árbol suelen ser eficaces.

Vinagre diluido: un espray suave en el árbol puede disuadir sin dañar las ramas ni los adornos.

Repelentes comerciales específicos para gatos, siempre y cuando sean aptos para el entorno doméstico.

Otros consejos útiles incluyen:

Elegir adornos poco llamativos y resistentes para las ramas inferiores, evitando elementos de cristal, cintas, guirnaldas o figuras muy pequeñas.

Colocar las luces y cables de manera que queden ocultos y fuera del alcance del gato.

Introducir juguetes nuevos cerca del árbol o en otra parte de la casa para desviar su atención hacia un objeto alternativo.

No dejar al gato sin supervisión en la habitación donde está el árbol hasta asegurarse de que ha perdido el interés.

La combinación de prevención ambiental, educación positiva y uso de aromas desagradables ayuda a mantener el árbol de Navidad seguro y en su lugar, a la vez que protege a los gatos de posibles accidentes.