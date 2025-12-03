Beca Rita Cetina: quiénes serán los últimos beneficiarios en recibir el pago de diciembre

Durante este mes de diciembre se llevarán a cabo los últimos depositos del año.

El inicio de diciembre marca la llegada de los pagos correspondientes a la Beca Rita Cetina, un programa social impulsado por el Gobierno de México y dirigido a estudiantes de secundaria en escuelas públicas de todo el país.

De acuerdo con la información oficial los beneficiarios recibirán mil 900 pesos en sus cuentas del Banco del Bienestar durante este mes, siguiendo un calendario específico que organiza las fechas de depósito según la inicial del apellido paterno del tutor registrado.

Al igual que otras Becas del Bienestar, la Beca Rita Cetina tiene como propósito principal facilitar la permanencia de los adolescentes en la educación básica, al proporcionar un apoyo económico destinado a cubrir gastos esenciales como libros, alimentos, útiles escolares, productos de papelería, uniformes y transporte entre el hogar y el plantel educativo.

Este recurso, entregado cada dos meses, busca reducir la deserción escolar en el nivel de secundaria pública y asegurar que los estudiantes cuenten con los medios necesarios para concluir sus estudios.

La administración y entrega de este apoyo están a cargo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar. Foto: Programas para el Bienestar

Quiénes son los últimos que recibirán el pago en diciembre de acuerdo con el calendario oficial

El calendario oficial de pagos fue reveladó por el titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, el cual fue publicado el lunes 1 de diciembre.

León explicó que los depósitos se realizarán de manera gradual, de lunes a jueves, y que el orden de pago dependerá de la primera letra del apellido paterno del tutor que inscribió al estudiante en la secundaria pública.

El proceso de dispersión de los fondos comenzará el jueves 4 de diciembre, cuando los primeros beneficiarios verán reflejado el depósito de mil 900 pesos en sus tarjetas del Banco del Bienestar.

En este sentido, y de acuerdo con el calendario oficial de diciembre las últimas personas que recibirán su pago son aquellos con apellidos que empiezan con las letras que van de la T a la Z (T, U, V, W, X, Y y Z.) lo cual será el jueves 18 de diciembre del año en curso.

Además de ser los últimos en recibir el pago este será también el último pago del año de esta y otras becas.



Calendario completo de pagos de la Beca Rita Cetina de diciembre

El calendario de completo de diciembre es el siguiente:

-Jueves 4 de diciembre corresponde a los apellidos que inician con A y B;

-Viernes 5, a la letra C

-Lunes 8, a D, E y F

-Martes 9, a G

-Miércoles 10, a H, I, J y K, L

-Jueves 11, a M

-Lunes 15, a N, Ñ, O, P y Q

-Martes 16, a R; el miércoles 17, a S

-Jueves 18, a T, U, V, W, X, Y y Z.

De esta manera, los estudiantes de secundaria pública que forman parte del programa podrán disponer del apoyo económico antes de las festividades navideñas y de fin de año, conforme al calendario establecido por las autoridades educativas y bancarias.

