Vinculan a proceso a líderes de sindicatos criminales por huachicol de agua en Edomex

Entre los procesados esta el sexto regidor de Chalco, un sujeto apodado “Gimy”

Son señalados como líderes o
Son señalados como líderes o integrantes relevantes (FGJEM)

Un total de cinco hombres y una mujer, identificados como objetivos prioritarios para las autoridades del Estado de México, fueron vinculados a proceso por su presunta responsabilidad en los delitos de contra el servicio público y distribución del agua, homicidio, secuestro, extorsión, robo con violencia, despojo de propiedades, disparo de arma de fuego y contra la salud.

El 1 de diciembre la Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGEJEM) informó sobre las investigaciones en contra de Cristian Jesús “N” alias El Gimy, Juan “N”, Guillermo “N”, Ricardo “N”, Juan Manuel “N” alias El Maya y María del Carmen “N” por supuesta responsabilidad en delitos de extorsión.

Son personas relevantes dentro de la denominada Operación Caudal, la cual busca combatir la extracción, distribución y venta ilegal de agua en la entidad.

Los agentes de seguridad realizaron siete cateos en diversos municipios mexiquenses. Crédito: FGJEM

Se trata de líderes o integrantes relevantes de estructuras autodenominadas sindicatos pero ligadas con actividades delictivas.

- Sindicato 22 de Octubre

- Federación Internacional de Trabajadoras y Trabajadores Asalariados de México (FITTAM)

- Sindicatos Unidos por la Transformación de México (SUTMEX)

- Somos Mayas, Somos Fuertes” y/o Los Mayas y La Chokiza, las cuales son aliadas de la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales de la República Mexicana (USON).

Las organizaciones mencionadas operan de manera principal en Acolman, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Coacalco, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Tecámac, Teotihuacán, Texcoco y Valle de Chalco.

Detención de Christian Jesús "N"
Detención de Christian Jesús “N” alias “Gimmy” y/o “Jimy” por la FGJEM (@FiscaliaEdomex/X)

Respecto a Christian Jesús “N”, se trata del Sexto Regidor en el municipio de Chalco y quien al parecer era el encargado de ordenar agresiones a conductores de vehículos que no pertenecen a su grupo.

“Es identificado como líder del ”Sindicato 22 de Octubre" y de acuerdo a las investigaciones, utilizaba su grupo delictivo para acaparar la distribución y venta ilegal de agua a través pipas irregulares“, es parte del informe de la Fiscalía mexiquense.

Las averiguaciones indican que Guillermo “N” recibía instrucciones directas Gimy para instalar tomas clandestinas de agua potable en las redes oficiales, así como el responsable de administrar la venta y distribución de “la ordeña” con el uso de pipas irregulares.

María del Carmen “N” es la única mujer procesada y a quien se le relaciona con actividades delictivas de despojo. La FGJEM señala que dicha persona facilitaba predios invadidos con el objetivo de que funcionaran como pensiones de pipas de agua y otros vehículos.

Los sujetos fueron ingresados Centros Preventivos y de Readaptación Social estatales ubicados en Nezahualcóyotl, Otumba, Ecatepec y Almoloya de Juárez.

