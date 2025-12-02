México

Ataque a balazos en la Plaza Arkana del Edomex deja dos muertos y un herido

El atentado ocurrió al interior de una lavandería ubicada en el complejo comercial, las autoridades aún trabajan en la zona

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Este lunes 1 de diciembre se registró un ataque a balazos en una lavandería ubicada al interior de la Plaza Arkana, el cual dejó como saldo preliminar, 1 persona asesinada y 2 heridos.

Los primeros reportes en la zona indican que el hecho habría sucedido aproximadamente a las 17 horas, cuando presuntamente sujetos a bordo a de una motocicleta le dispararon a las victimas.

La Plaza Arkana está ubicada sobre el kilometro 30.2 de la Autopista México - Querétaro, perteneciente al municipio mexiquense de Cuautitlán Izcalli.

Información en desarrollo...

