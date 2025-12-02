The Beatles, Frank Sinatra, Luis Miguel y ahora Dua Lipa: estas son las mejores versiones de “Bésame mucho”

Dua Lipa canta "Bésame Mucho" en México. (Video: Armando Montes)

Dua Lipa inició su paso por México con un gesto que la colocó de inmediato en tendencia: durante su concierto del 1 de diciembre en el Estadio GNP Seguros interpretó “Bésame Mucho”, el emblemático tema de Consuelo Velázquez.

La artista pop eligió esta pieza como su “canción sorpresa”, un guiño emocional que sus fanáticos esperan en cada fecha del Radical Optimism Tour.

Ante decenas de miles de asistentes, la cantante introdujo el tema con un mensaje que encendió al público. “Pero la canción ha llegado al corazón de tanta gente en el mundo... Y por eso presento esta canción. Si la conocen, canten conmigo. Esto es Bésame Mucho”, expresó antes de lanzar una versión con tintes de rock que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Durante su concierto del 1 de diciembre en el Estadio GNP Seguros, Dua Lipa interpretó “Bésame Mucho”. (@dualipa, Instagram)

La elección no fue casual. “Bésame Mucho”, escrita entre 1938 y 1940 por la pianista y compositora jalisciense Consuelo Velázquez, es considerada la canción mexicana más interpretada a nivel internacional y una de las obras más influyentes del siglo XX. Tras su primera grabación por Emilio Tuero, el bolero cruzó fronteras, se tradujo a más de 20 idiomas y se convirtió en un imán para grandes voces.

A lo largo de las décadas, estrellas de todos los géneros han llevado el tema a nuevos territorios musicales. The Beatles grabaron una versión temprana en 1962, cargada de energía juvenil; Frank Sinatra la transformó en una pieza de elegancia crooner; Luis Miguel la incorporó a su catálogo de boleros con arreglos orquestales; Andrea Bocelli, Edith Piaf, João Gilberto, Ray Conniff, Pedro Infante, Javier Solís y Vicente Fernández también dejaron interpretaciones memorables. Cada una confirma la capacidad del tema para adaptarse a distintas épocas y estilos sin perder su esencia romántica.

"Bésame Mucho" de Consuelo Velázquez, himno atemporal que trasciende idiomas y generaciones

La decisión de Dua Lipa se enmarca en la dinámica que ha adoptado su gira: ofrecer un homenaje musical al país donde se presenta. En España interpretó “Héroe” de Enrique Iglesias; en Argentina, “De música ligera” de Soda Stereo; y en Perú, “Cariñito”. Este gesto ha fortalecido su conexión con las audiencias y añadido valor emocional a sus conciertos.

Durante su estancia en la Ciudad de México, la cantante también protagonizó momentos fuera del escenario, como su visita a una taquería y su ya viral degustación de pozole, acciones que incrementaron la cercanía con su público.

Con este nuevo tributo, Dua Lipa se suma a una lista histórica de artistas que han reimaginado “Bésame Mucho”, reafirmando el lugar de Consuelo Velázquez como una de las compositoras más trascendentes de México y del mundo.

