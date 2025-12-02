México

The Beatles, Frank Sinatra, Luis Miguel y ahora Dua Lipa: estas son las mejores versiones de “Bésame mucho”

La estrella pop sorprendió a los fans mexicanos con un renovado cover del clásico de Consuelo Velázquez

Guardar
Dua Lipa canta "Bésame Mucho" en México. (Video: Armando Montes)

Dua Lipa inició su paso por México con un gesto que la colocó de inmediato en tendencia: durante su concierto del 1 de diciembre en el Estadio GNP Seguros interpretó “Bésame Mucho”, el emblemático tema de Consuelo Velázquez.

La artista pop eligió esta pieza como su “canción sorpresa”, un guiño emocional que sus fanáticos esperan en cada fecha del Radical Optimism Tour.

Ante decenas de miles de asistentes, la cantante introdujo el tema con un mensaje que encendió al público. “Pero la canción ha llegado al corazón de tanta gente en el mundo... Y por eso presento esta canción. Si la conocen, canten conmigo. Esto es Bésame Mucho”, expresó antes de lanzar una versión con tintes de rock que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Durante su concierto del 1
Durante su concierto del 1 de diciembre en el Estadio GNP Seguros, Dua Lipa interpretó “Bésame Mucho”. (@dualipa, Instagram)

La elección no fue casual. “Bésame Mucho”, escrita entre 1938 y 1940 por la pianista y compositora jalisciense Consuelo Velázquez, es considerada la canción mexicana más interpretada a nivel internacional y una de las obras más influyentes del siglo XX. Tras su primera grabación por Emilio Tuero, el bolero cruzó fronteras, se tradujo a más de 20 idiomas y se convirtió en un imán para grandes voces.

A lo largo de las décadas, estrellas de todos los géneros han llevado el tema a nuevos territorios musicales. The Beatles grabaron una versión temprana en 1962, cargada de energía juvenil; Frank Sinatra la transformó en una pieza de elegancia crooner; Luis Miguel la incorporó a su catálogo de boleros con arreglos orquestales; Andrea Bocelli, Edith Piaf, João Gilberto, Ray Conniff, Pedro Infante, Javier Solís y Vicente Fernández también dejaron interpretaciones memorables. Cada una confirma la capacidad del tema para adaptarse a distintas épocas y estilos sin perder su esencia romántica.

"Bésame Mucho" de Consuelo Velázquez,
"Bésame Mucho" de Consuelo Velázquez, himno atemporal que trasciende idiomas y generaciones

La decisión de Dua Lipa se enmarca en la dinámica que ha adoptado su gira: ofrecer un homenaje musical al país donde se presenta. En España interpretó “Héroe” de Enrique Iglesias; en Argentina, “De música ligera” de Soda Stereo; y en Perú, “Cariñito”. Este gesto ha fortalecido su conexión con las audiencias y añadido valor emocional a sus conciertos.

Durante su estancia en la Ciudad de México, la cantante también protagonizó momentos fuera del escenario, como su visita a una taquería y su ya viral degustación de pozole, acciones que incrementaron la cercanía con su público.

Con este nuevo tributo, Dua Lipa se suma a una lista histórica de artistas que han reimaginado “Bésame Mucho”, reafirmando el lugar de Consuelo Velázquez como una de las compositoras más trascendentes de México y del mundo.

Taquería de Dua Lipa en
Taquería de Dua Lipa en CDMX será sólo con pre-registro. (Instagram)

Temas Relacionados

Dua LipaEstadio GNPThe BeatlesLuis MiguelCDMXConsuelo Velázquezmexico-entretenimiento

Más Noticias

Precio del dólar en México cae y el peso respira este 2 de diciembre

La divisa estadounidense cedió terreno ante la moneda mexicana durante las primeras horas de este martes

Precio del dólar en México

“Estoy buscando una llamada”: Sheinbaum expresa su intención para que el papa León XIV visite México

Aún no está confirmada la asistencia de el líder católico al Mundial 2026

“Estoy buscando una llamada”: Sheinbaum

Tipo de cambio dólar canadiense peso mexicano de hoy 2 de diciembre

Conoce cuál fue el desempeño de la divisa mexicana frente a la canadiense en las últimas horas

Tipo de cambio dólar canadiense

Metro CDMX y Metrobús hoy 2 de diciembre: al menos cuatro líneas del MB afectadas por cierre de estaciones

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes

Metro CDMX y Metrobús hoy

La Granja VIP en vivo hoy 2 de diciembre: Lis Vega nominó a Fabiola Campomanes

Sigue minuto a minuto la transmisión en vivo 24/7 de Disney+

La Granja VIP en vivo
MÁS NOTICIAS

NARCO

De su estado de salud

De su estado de salud al grado de estudios: 6 datos sobre Joaquín Guzmán López revelados en su audiencia

Las dudas que aún quedan sobre el secuestro de ‘El Mayo’ Zambada tras la versión de Joaquín Guzmán López

Sin saber inglés y sin acceso a higiene básica: Así fue el día que Emma Coronel fue detenida en EEUU

Hijo de ‘El Chapo’ entregará 80 mdd como parte de su acuerdo con EEUU

Vinculan a proceso a líderes de sindicatos criminales por huachicol de agua en Edomex

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo hoy 2 de diciembre: Lis Vega nominó a Fabiola Campomanes

Dónde crear GRATIS tus esferas navideñas este diciembre en CDMX

Christian Nodal en riesgo de volver a juicio: Universal Music interpone apelación y reabre disputa legal

¿Quién pidió esta señal? Selena Gómez y Benny Blanco bailan “El Tucanazo”

El Cascanueces llega a Edomex: ballet, nieve y orquesta desde menos de 200 pesos

DEPORTES

Fan pierde el control y

Fan pierde el control y rompe su televisor tras penalti fallado de Chicharito Hernández ante Cruz Azul | Video

Monterrey vs Toluca: cuándo y dónde ver en vivo

Dragon Lee y AJ Styles mantienen el reinado de parejas en WWE RAW: así fue su gran triunfo

“Duele quedar eliminados”: Álvaro Fidalgo y Ramón Juárez hablan tras la caída del América

NBA hoy: lista completa de los juegos programados para este 12 de febrero