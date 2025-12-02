México

Restauración histórica en la Catedral de Mérida avanza con láser de alta precisión

El emblemático recinto yucateco recibe atención especializada mediante técnicas innovadoras

El proyecto de restauración, supervisado por el INAH y financiado por un seguro federal, se extenderá hasta enero de 2026. Crédito: Gobierno de Yucatán

La aplicación de tecnología láser de alta precisión se ha convertido en el eje de la restauración de la Catedral de San Ildefonso, un monumento emblemático de Mérida, Yucatán, que sufrió daños en sus fachadas durante la marcha del 8 de marzo de 2023.

Este proceso, que se extenderá hasta enero de 2026, busca no solo eliminar las pintas que afectaron la piedra caliza, sino también garantizar la preservación integral de uno de los principales legados arquitectónicos de la época colonial en México.

La Catedral de San Ildefonso, construida por orden del rey Felipe II de España (1527-1598), es reconocida como la más antigua de México y una de las primeras edificadas en América, lo que le ha valido su estatus de patrimonio cultural de la nación.

El proyecto de restauración, iniciado en febrero de 2024, está a cargo de la empresa IG Restauración y Arquitectura y se realiza bajo la supervisión del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), con financiamiento proveniente de un seguro federal destinado a la protección de monumentos históricos.

El uso de equipos avanzados permite eliminar grafitis y proteger la piedra caliza. FOTO: INAH

La intervención se distingue por el uso de un equipo láser de luz pulsada de 100 watts, una herramienta innovadora que permite retirar la pintura de manera menos invasiva para la piedra caliza, en comparación con los métodos químicos o fisicoquímicos tradicionales.

Según explicó Karla Martínez López, restauradora-perito del Centro INAH Yucatán, estos procedimientos convencionales suelen ser poco amigables tanto para los usuarios como para el medioambiente y los materiales originales.

El equipo láser, de carácter portable y operado por especialistas en restauración, ha logrado eliminar la mayor parte de la pintura superficial, mientras que los residuos más persistentes se han tratado con solventes y limpieza mecánica.

La restauración de la Catedral de San Ildefonso ante los desafíos del patrimonio en el siglo XXI

En la fachada este se intervinieron 40 metros cuadrados, y en la norte, 220 metros cuadrados. Actualmente, los trabajos se concentran en la portada oeste, la cara principal de la catedral, donde ya se ha alcanzado un avance del 50 %.

La restauración no se limita al retiro de la pintura. El diagnóstico realizado por el equipo técnico reveló que la mampostería de los muros presentaba un estado de conservación deficiente, con pérdida de juntas constructivas y aplanados, procesos de disgregación, desprendimientos y áreas con humedad concentrada.

Por ello, se procedió a estabilizar y consolidar tanto los aplanados como las secciones de piedra, además de fijar zonas originales en riesgo de desprendimiento y recuperar las juntas constructivas, elaboradas con mampostería y cal.

Los daños también alcanzaron las carpinterías y los elementos metálicos asociados, como chapetones, picaportes y herrajes de bronce, que fueron afectados por el grafiti y requirieron intervención especializada.

Los tres portones de madera de la fachada principal evidenciaban deterioro debido a la aplicación previa de pintura de baja calidad, lo que provocó el resecamiento del material.

Para restaurarlos, se están eliminando todas las capas de color y recuperando el barniz conforme a la técnica original de manufactura.

Además, se realiza la limpieza de los marcos de cantera labrada que enmarcan las tres entradas principales, con el objetivo de restituir la unidad visual de los muros.

Para asegurar la conservación a largo plazo del inmueble, se han colocado recubrimientos de sacrificio que protegerán la catedral tanto del intemperismo como de posibles daños derivados de futuras movilizaciones sociales.

Paralelamente, se desarrolla un proyecto de investigación orientado a evaluar el impacto del uso del láser en la limpieza de grafiti sobre materiales calizos, con la finalidad de perfeccionar las herramientas disponibles para la protección del patrimonio involucrado en este tipo de dinámicas sociales.

