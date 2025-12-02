Recuerdan a Lucio Cabañas y miembros del Partido de los Pobres con protestas y homenajes en Guerrero

Familiares y organizaciones sociales rinden homenaje a Lucio Cabañas y miembros del PDLP en Atoyac, Guerrero, a 51 años de su muerte. (Cuartoscuro)

En Atoyac, Guerrero, familiares y organizaciones sociales realizaron este 2 de diciembre un homenaje a Lucio Cabañas Barrientos, Lino Rosas Pérez y Esteban Mesino Martínez al cumplirse 51 años de su muerte como miembros del Partido de los Pobres (PDLP).

El evento se llevó a cabo en el panteón de la ciudad y en medio de actividades culturales y políticas, entre las que figuró un rechazo abierto al homenaje oficial que el gobierno estatal rindió al ex gobernador Rubén Figueroa Figueroa, lo que generó indignación y la exigencia de una disculpa pública.

Durante la jornada, también se reconoció la memoria de la maestra Hilda Flores Solís, quien fue aliada de confianza de Lucio Cabañas, quien fue a prisión y sufrió tortura bajo la represión estatal de la época.

Homenaje a Lucio Cabañas y protestas por homenaje a Figueroa

La coordinación de las actividades estuvo a cargo de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), la cual es representada por Tita Radilla Martínez.

De acuerdo con información publicada por Sur Acapulco, los organizadores instalaron una exposición fotográfica sobre la represión estatal, narrando episodios como la conocida masacre de Aguas Blancas, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y los llamados “vuelos de la muerte”.

Micaela Cabañas Ayala, hija del líder guerrillero, encabezó la instalación y dirigió mensajes en los que exigió justicia y unidad entre los movimientos sociales. Recordó que, siendo bebé, estuvo privada de la libertad junto a su madre y su abuela, y planteó la importancia de continuar la lucha por derechos sociales no resueltos en la región.

“Estamos obligados a rescatar eso, estamos obligados a estar juntos para poder lograr que mucho de lo que por ellos lucharon se haga realidad”, declaró en presencia de familiares y activistas, según información de Sur Acapulco.

El acto también fue espacio para la protesta, pues los asistentes manifestaron su repudio al homenaje que el gobierno de Evelyn Salgado Pineda realizó el pasado domingo 9 de noviembre a Rubén Figueroa Figueroa, a quien responsabilizan por actos represivos.

Activistas, entre ellas María de los Ángeles Santiago Dionicio y María Herrera Magdaleno —reconocida internacionalmente por la búsqueda de sus hijos desaparecidos—, llamaron a rechazar la banalización de la memoria y exigieron el esclarecimiento de crímenes pendientes desde la llamada “guerra sucia”.

Borran de un parque el nombre de Rubén Figueroa

En paralelo, movimientos de memoria borraron el nombre de Rubén Figueroa de un parque en Chilpancingo, en una acción en la que la comunidad decidió rebautizarlo como Parque Morelos.

El reclamo incluye la demanda de reformar leyes para evitar homenajes oficiales a personajes relacionados con episodios de represión. Sur Acapulco detalló que la secretaria de Cultura, Aida Melina Martínez Rebolledo, enfrenta solicitudes de comparecencia ante el Congreso estatal por su papel en el homenaje a Figueroa, mientras que colectivos y vecinos piden la cancelación de actos oficiales que consideren una afrenta para las víctimas.

Por su parte, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda mencionó en sus mensajes de efemérides de diciembre las fechas asociadas al aniversario luctuoso y natalicio de Lucio Cabañas, haciendo énfasis en su legado, aunque sin aludir al evento dedicado a Rubén Figueroa.

La mandataria subrayó el compromiso de la administración con derechos humanos, justicia y bienestar social, en especial hacia víctimas de la represión estatal.

Durante los tres días de actividades, el homenaje incluyó presentaciones de libros, música y la instalación de ofrendas en el obelisco dedicado a Lucio Cabañas en el Zócalo de la ciudad.

La convocatoria reunió a figuras históricas del activismo, jóvenes, académicos y miembros de las familias involucradas, quienes reafirmaron su exigencia de memoria, justicia y la reivindicación de las causas sociales impulsadas por quienes consideran fundadores de la lucha social en Guerrero.