Procesan a sujeto implicado en el asesinato de un elemento de la Guardia Nacional en Celaya, Guanajuato

Dos agentes fueron atacados a tiros por personas a bordo de una motocicleta

Los agentes de la Guardia Nacional fueron atacados a tiros el pasado 11 de octubre. / Ilustrativa. (Cuartoscuro)

Cristian “G” fue vinculado a proceso por su presunta participación en el ataque armado en contra de elementos de la Guardia Nacional (GN) que dejó como saldo un agente muerto y otro herido en Celaya, Guanajuato.

Un juez federal determinó que existen pruebas suficientes para procesar al imputado por homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, imponiendo como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) 17 de Michoacán.

Este proceso se inició en su contra luego de que presuntamente participó en un ataque armado en contra de agentes militares que realizaban labores de vigilancia, ocurrido en octubre pasado.

Así fue la agresión armada

El sujeto permanecerá en prisión preventiva. Foto: FGR

El ataque ocurrió alrededor de las 11:00 horas del 11 de octubre de 2025 sobre la avenida Constituyentes, dentro de la colonia El Cantar de Celaya.

Dos individuos a bordo de una motocicleta asesinaron a un agente de la Guardia Nacional y lesionaron a un compañero suyo mediante disparos, mientras ambos realizaban labores de vigilancia.

Tras el atentado, los agresores lograron huir del sitio; sin embargo, fue con la colaboración entre organismos federales, como la Policía Federal Ministerial (PFM) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC), bajo la coordinación del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, que se logró la detención de Cristian “G”, identificado como copiloto en el momento del crimen.

El alcalde de Celaya condenó con los hechos e informó que la Fiscalía investigaba los hechos. (CUARTOSCURO)

La Fiscalía General de la República (FGR) detalló que la carpeta de investigación fue iniciada luego de que en octubre pasado se dio la recepción de un expediente proveniente de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato.

El Ministerio Público de la Federación (MPF) fue el encargado de reunir los elementos de prueba necesarios para que se dictara la medida de prisión preventiva oficiosa en contra del hombre, así como el plazo de 2 meses para ampliar la investigación.

Alcalde de Celaya condenó el ataque armado

Luego de que se registró el ataque contra los elementos de la Guardia Nacional, el alcalde de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez condenó el hecho y detalló ante medios que la Fiscalía del Estado ya se encontraba investigando.

“La información que tengo es que la Fiscalía ya tomó cartas en el asunto, ya no nos han permitido dar más informes (pero) están agilizando mucho”, detalló.

Además, informó que el agente asesinado y su compañero herido no formaban parte de los 500 elementos que fueron desplegados en el municipio para reforzar la seguridad.

El edil habló ante algunos reporteros sobre el ataque armado. (Facebook/Juan Miguel Ramírez Sánchez)

“Si bien es cierto (el ataque) no es un Guardia Nacional que está inscrito con nosotros, de los 500, es un agente que hace patrullaje en Celaya y la región. Y pues condenamos este hecho y ahora la responsabilidad va a ser de la Fiscalía", comentó.

El alcalde también informó que se esperaba el arribo de elementos de la Policía Estatal y de helicópteros para reforzar la seguridad tras el asesinato del agente de la Guardia Nacional.

