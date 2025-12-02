México

Por esta razón no deberías usar series de luces navideñas

El aumento en la utilización de estos focos decorativos durante las fiestas incrementa significativamente la demanda de energía

Guardar
El uso excesivo de luces
El uso excesivo de luces navideñas en México incrementa hasta 30% el consumo eléctrico en los hogares durante diciembre. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la temporada decembrina, los hogares mexicanos lucen sus mejores galas iluminando ventanas, árboles y fachadas con brillantes series navideñas. Si bien estas luces contribuyen al ambiente festivo, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) advierte sobre los impactos negativos que trae su uso excesivo, tanto en el consumo energético como en el medio ambiente.

Luces navideñas: impacto más allá del brillo

El incremento en el uso de luces decorativas puede elevar hasta en un 30% el consumo eléctrico de cada hogar, de acuerdo con información difundida por Divulgación de la Ciencia, UNAM. Este repunte conlleva, inevitablemente, un aumento en las emisiones de dióxido de carbono al ambiente, exacerbando los problemas de contaminación y cambio climático.

Las consecuencias de iluminar en exceso no terminan ahí. La contaminación lumínica altera el ciclo natural del sueño, tanto en personas como en animales, y causa desorientación en algunas especies. Las luces nocturnas, además, suelen atraer insectos, favoreciendo la aparición de plagas en las viviendas.

Recomendaciones para un uso responsable

La contaminación lumínica por luces
La contaminación lumínica por luces navideñas altera el ciclo del sueño en personas y animales, y favorece la aparición de plagas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para reducir el impacto ambiental de las decoraciones luminosas, UNAM propone una serie de acciones simples, pero efectivas, que pueden adoptarse en casa:

  • Durante el día, se recomienda desconectar todas las series de luces. Así se evita el desperdicio de energía cuando no cumplen una función estética.
  • Elegir luces LED en vez de incandescentes puede marcar la diferencia. Estas consumen hasta un 88% menos electricidad, duran más y generan menos calor.
  • Alternar el uso de luces entre el árbol y otros espacios fomenta la renovación sin necesidad de adquirir nuevos productos.

Estas sugerencias, difundidas también por UNAM Global y la Divulgación de la Ciencia, UNAM, buscan que la comunidad universitaria y el público en general celebren sin sobrecargar los sistemas eléctricos ni agravar el problema de la contaminación.

Más allá de la electricidad: consejos para unas fiestas responsables

La UNAM recomienda desconectar las
La UNAM recomienda desconectar las series de luces durante el día para evitar el desperdicio de energía eléctrica en Navidad. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además del uso de la iluminación, el periodo decembrino suele significar un aumento considerable de residuos. La generación de basura en la Ciudad de México, por ejemplo, crece hasta en un 30% según cifras difundidas por UNAM Global. Para hacer frente a este reto, la universidad recomienda prácticas orientadas al ahorro y la reutilización.

Algunos consejos para disminuir el desperdicio son:

  • Reutilizar adornos de años anteriores, dándoles nuevo uso y evitando desecharlos de inmediato.
  • Priorizar decoraciones elaboradas con materiales reciclados o de larga duración.
  • Al optar por adquirir nuevos elementos, preferir productos locales y de calidad, que no sean de un solo uso.
  • Para los regalos, recurrir a envoltorios sencillos o reutilizados, como papel periódico o cajas recicladas.

En lo que respecta a las cenas familiares, preparar la cantidad justa de alimentos de acuerdo con el número de invitados ayuda a reducir el desperdicio. Así se evita tirar grandes cantidades de comida tras las celebraciones.

Temas Relacionados

UNAMConsumo EnergéticoContaminación LumínicaLucesFocosLuces NavideñasSeries NavideñasNavidadmexico-noticias

Más Noticias

Exatlón México: quién gana el Duelo de los Enigmas y medalla hoy 2 de diciembre

Aunque la competencia no es la más esperada, ofrece recompensas que ayudan a sobrellevar los circuitos

Exatlón México: quién gana el

Procesan a sujeto implicado en el asesinato de un elemento de la Guardia Nacional en Celaya, Guanajuato

Dos agentes fueron atacados a tiros por personas a bordo de una motocicleta

Procesan a sujeto implicado en

Conoce los 10 podcast favoritos de Spotify México en este inicio de diciembre

Estos podcasts de Spotify han logrado mantenerse en el gusto del público mexicano

Conoce los 10 podcast favoritos

Esta es la historia de ‘Bésame Mucho’, la canción con que Dua Lipa sorprendió en CDMX

La artista británica eligió un clásico mexicano escrito por Consuelo Velázquez para abrir su gira en la capital, generando ovaciones y viralizando el momento

Esta es la historia de

Intentó meter más de medio kilo de marihuana al Reclusorio Oriente y terminó detenida

La mujer de 43 años fue presentada ante el Ministerio Público después de que personal de seguridad la descubrió intentando ingresar la droga durante una visita

Intentó meter más de medio
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a sujeto implicado en

Procesan a sujeto implicado en el asesinato de un elemento de la Guardia Nacional en Celaya, Guanajuato

Intentó meter más de medio kilo de marihuana al Reclusorio Oriente y terminó detenida

Joaquín Guzmán López sí recibe beneficios por llevar al Mayo Zambada a EEUU, asegura exagente de la DEA

Golpe de 113 millones de pesos al narco en Sinaloa: el saldo de los operativos realizados el pasado 1 de diciembre

Trump lanza advertencia de ataque a países, entre los que se encuentra México, que vendan a EEUU cocaína y fentanilo

ENTRETENIMIENTO

Exatlón México: quién gana el

Exatlón México: quién gana el Duelo de los Enigmas y medalla hoy 2 de diciembre

Conoce los 10 podcast favoritos de Spotify México en este inicio de diciembre

Esta es la historia de ‘Bésame Mucho’, la canción con que Dua Lipa sorprendió en CDMX

Ranking de Google en México: estas son las películas preferidas del momento

Cassandra García afrontó esta dura condición médica y cirugía antes de coronarse como nueva Miss México

DEPORTES

Reportan que Alberto Lati saldría

Reportan que Alberto Lati saldría de Fox Sports México por supuestos recortes masivos

¿Cuál es el salario de Ángel Sepúlveda en Cruz Azul, jugador que podría irse a Chivas la próxima temporada?

Quién es Antonio Sancho, nuevo vicepresidente deportivo de Pumas que respaldó a Efraín Juárez

Xóchitl Gálvez reacciona al penal que falló Chicharito Hernández frente a su Cruz Azul “¡Qué injusto es el fútbol!”

Estas son las jugadoras del América Femenil que han sufrido la lesión de ligamento cruzado anterior