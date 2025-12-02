Por esta razón no deberías usar series de luces navideñas

El uso excesivo de luces navideñas en México incrementa hasta 30% el consumo eléctrico en los hogares durante diciembre. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la temporada decembrina, los hogares mexicanos lucen sus mejores galas iluminando ventanas, árboles y fachadas con brillantes series navideñas. Si bien estas luces contribuyen al ambiente festivo, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) advierte sobre los impactos negativos que trae su uso excesivo, tanto en el consumo energético como en el medio ambiente.

Luces navideñas: impacto más allá del brillo

El incremento en el uso de luces decorativas puede elevar hasta en un 30% el consumo eléctrico de cada hogar, de acuerdo con información difundida por Divulgación de la Ciencia, UNAM. Este repunte conlleva, inevitablemente, un aumento en las emisiones de dióxido de carbono al ambiente, exacerbando los problemas de contaminación y cambio climático.

Las consecuencias de iluminar en exceso no terminan ahí. La contaminación lumínica altera el ciclo natural del sueño, tanto en personas como en animales, y causa desorientación en algunas especies. Las luces nocturnas, además, suelen atraer insectos, favoreciendo la aparición de plagas en las viviendas.

Recomendaciones para un uso responsable

La contaminación lumínica por luces navideñas altera el ciclo del sueño en personas y animales, y favorece la aparición de plagas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para reducir el impacto ambiental de las decoraciones luminosas, UNAM propone una serie de acciones simples, pero efectivas, que pueden adoptarse en casa:

Durante el día , se recomienda desconectar todas las series de luces . Así se evita el desperdicio de energía cuando no cumplen una función estética.

Elegir luces LED en vez de incandescentes puede marcar la diferencia. Estas consumen hasta un 88% menos electricidad, duran más y generan menos calor.

Alternar el uso de luces entre el árbol y otros espacios fomenta la renovación sin necesidad de adquirir nuevos productos.

Estas sugerencias, difundidas también por UNAM Global y la Divulgación de la Ciencia, UNAM, buscan que la comunidad universitaria y el público en general celebren sin sobrecargar los sistemas eléctricos ni agravar el problema de la contaminación.

Más allá de la electricidad: consejos para unas fiestas responsables

La UNAM recomienda desconectar las series de luces durante el día para evitar el desperdicio de energía eléctrica en Navidad. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además del uso de la iluminación, el periodo decembrino suele significar un aumento considerable de residuos. La generación de basura en la Ciudad de México, por ejemplo, crece hasta en un 30% según cifras difundidas por UNAM Global. Para hacer frente a este reto, la universidad recomienda prácticas orientadas al ahorro y la reutilización.

Algunos consejos para disminuir el desperdicio son:

Reutilizar adornos de años anteriores, dándoles nuevo uso y evitando desecharlos de inmediato.

Priorizar decoraciones elaboradas con materiales reciclados o de larga duración.

Al optar por adquirir nuevos elementos, preferir productos locales y de calidad , que no sean de un solo uso.

Para los regalos, recurrir a envoltorios sencillos o reutilizados, como papel periódico o cajas recicladas.

En lo que respecta a las cenas familiares, preparar la cantidad justa de alimentos de acuerdo con el número de invitados ayuda a reducir el desperdicio. Así se evita tirar grandes cantidades de comida tras las celebraciones.