¿Dónde comprar luces navideñas con panel solar en el Centro Histórico de la CDMX este 2025?

(YT/novedades lupita)

Con el inicio de la temporada navideña, muchos capitalinos buscan este 2025 opciones para iluminar sus casas sin gastar de más o enredarse entre cables. Una tendencia que ha ganado fuerza este año son las luces solares, ideales para exteriores porque funcionan con energía solar y no requieren instalación eléctrica.

En redes sociales, especialmente en YouTube, usuarios han comenzado a compartir recorridos por distintas tiendas del Centro Histórico donde pueden conseguirse. Es por ello que a continuación te decimos los detalles.

¿Cómo funcionan las guías de luces solares?

Las luces navideñas solares funcionan gracias a un pequeño panel fotovoltaico que convierte la luz del sol en energía eléctrica.

Durante el día, este panel acumula la energía en una batería interna que se carga incluso en jornadas nubladas, aunque con menor eficiencia.

Cuando anochece, un sensor automático detecta la baja luminosidad y activa la cadena de focos, liberando la energía almacenada. Por eso no necesitan cables, enchufes ni instalación complicada: solo requieren estar colocadas en un sitio donde reciban luz solar directa durante varias horas.

¿Qué tipo de luces solares se pueden encontrar?

Fue la usuaria de Youtube identificada como Lupita Novedades quien visitó un lugar en el Centro Histórico de la CDMX e informó que en dicho sitio hay distintos modelos, entre ellos se encuentran:

Guías solares de 3 metros – alrededor de $108 pesos

Guía solar tipo “abejita” de 5 metros – cerca de $148 pesos

Guía solar sencilla – desde $108 pesos

Bastones solares de 34 cm (6 piezas) – alrededor de $208 pesos

Paletas tipo caramelo de 40 cm (4 piezas) – aproximadamente $293 pesos

Bastones solares pequeños de 25 cm – cerca de $178 pesos

Guías solares tipo mariposa de 7 metros – alrededor de $188 pesos

(Cuartooscuro/Archivo)

Además, en los estantes no solo se encuentran guías tradicionales, sino también figuras luminosas para jardín como renos, paletas decorativas, abejitas y otras variantes que funcionan con panel solar.

Estos precios pueden variar ligeramente dependiendo del día, la disponibilidad y las nuevas cajas de temporada que llegan durante noviembre y diciembre.

¿Dónde es, horarios y cómo llegar?

La youtuber comentó que el sitio se llama Novedades Yoyis y está específicamente en la calle Venustiano Carranza 125, Centro Histórico de la Ciudad de México. La forma más sencilla de llegar es en el metro Zócalo de la Línea 2 (Azul).

El horario es de 9:00 AM a 6:00 PM, todos los días durante temporada navideña.

Para quienes desean decorar fachadas, jardines, ventanas o terrazas sin preocuparse por el consumo eléctrico o las conexiones, este punto del Centro se ha convertido en una referencia útil por la variedad de luces solares que ofrece.

Y aunque no es el único lugar para comprar iluminación navideña, sí es uno de los sitios más mencionados por compradores que buscan comparar precios y encontrar nuevas opciones cada semana.