México

¿Dónde comprar luces navideñas con panel solar en el Centro Histórico de la CDMX este 2025?

Te decimos los artículos que hay, los precios y todo lo que debes saber

Guardar
(YT/novedades lupita)
(YT/novedades lupita)

Con el inicio de la temporada navideña, muchos capitalinos buscan este 2025 opciones para iluminar sus casas sin gastar de más o enredarse entre cables. Una tendencia que ha ganado fuerza este año son las luces solares, ideales para exteriores porque funcionan con energía solar y no requieren instalación eléctrica.

En redes sociales, especialmente en YouTube, usuarios han comenzado a compartir recorridos por distintas tiendas del Centro Histórico donde pueden conseguirse. Es por ello que a continuación te decimos los detalles.

¿Cómo funcionan las guías de luces solares?

Las luces navideñas solares funcionan gracias a un pequeño panel fotovoltaico que convierte la luz del sol en energía eléctrica.

Durante el día, este panel acumula la energía en una batería interna que se carga incluso en jornadas nubladas, aunque con menor eficiencia.

Cuando anochece, un sensor automático detecta la baja luminosidad y activa la cadena de focos, liberando la energía almacenada. Por eso no necesitan cables, enchufes ni instalación complicada: solo requieren estar colocadas en un sitio donde reciban luz solar directa durante varias horas.

¿Qué tipo de luces solares se pueden encontrar?

Fue la usuaria de Youtube identificada como Lupita Novedades quien visitó un lugar en el Centro Histórico de la CDMX e informó que en dicho sitio hay distintos modelos, entre ellos se encuentran:

  • Guías solares de 3 metros – alrededor de $108 pesos
  • Guía solar tipo “abejita” de 5 metros – cerca de $148 pesos
  • Guía solar sencilla – desde $108 pesos
  • Bastones solares de 34 cm (6 piezas) – alrededor de $208 pesos
  • Paletas tipo caramelo de 40 cm (4 piezas) – aproximadamente $293 pesos
  • Bastones solares pequeños de 25 cm – cerca de $178 pesos
  • Guías solares tipo mariposa de 7 metros – alrededor de $188 pesos
(Cuartooscuro/Archivo)
(Cuartooscuro/Archivo)

Además, en los estantes no solo se encuentran guías tradicionales, sino también figuras luminosas para jardín como renos, paletas decorativas, abejitas y otras variantes que funcionan con panel solar.

Estos precios pueden variar ligeramente dependiendo del día, la disponibilidad y las nuevas cajas de temporada que llegan durante noviembre y diciembre.

¿Dónde es, horarios y cómo llegar?

La youtuber comentó que el sitio se llama Novedades Yoyis y está específicamente en la calle Venustiano Carranza 125, Centro Histórico de la Ciudad de México. La forma más sencilla de llegar es en el metro Zócalo de la Línea 2 (Azul).

El horario es de 9:00 AM a 6:00 PM, todos los días durante temporada navideña.

Para quienes desean decorar fachadas, jardines, ventanas o terrazas sin preocuparse por el consumo eléctrico o las conexiones, este punto del Centro se ha convertido en una referencia útil por la variedad de luces solares que ofrece.

Y aunque no es el único lugar para comprar iluminación navideña, sí es uno de los sitios más mencionados por compradores que buscan comparar precios y encontrar nuevas opciones cada semana.

Temas Relacionados

luces navideñasPaneles solaresCentro HistóricoCDMXmexico-entretenimiento

Más Noticias

Esta será la delegación mexicana que participará en los Juegos Sordolímpicos Tokio 2025

A lo largo de toda la historia, México cuenta con nueve medallas en total en este certamen (3 de oro, el mismo número de plata y bronce)

Esta será la delegación mexicana

Ricardo Pérez y Slobotzky revelan intento de asalto armado en la oficina de La Cotorrisa: “Nos vigilaban antes”

Los comediantes relataron cómo hombres armados irrumpieron en su estudio; aseguran que ya los ‘traían en la mira’

Ricardo Pérez y Slobotzky revelan

Rodrigo Aguirre explica por qué el DT de Uruguay cree que el América es uno de los mejores equipos del mundo

Las palabras de Marcelo Bielsa han reforzado la importancia del club para Aguirre

Rodrigo Aguirre explica por qué

Sergio Mayer amenaza con sacar a su hijo Sergio Mayer Mori de La Granja VIP tras críticas en redes: “Les vamos a dar el gusto”

El actor considera que el cantante ya cumplió con su cometido: darse a conocer, aumentar su número de seguidores y promocionar su música

Sergio Mayer amenaza con sacar

Cuál es el tiempo de espera en las garitas de Tijuana este 14 de noviembre

A través de las tres garitas que se ubican en el municipio fronterizo se puede cruzar de forma terrestre a territorio estadounidense, particularmente a San Diego, California

Cuál es el tiempo de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Qué se sabe de los

Qué se sabe de los Hysa, la familia albanesa acusada de nexos con el Cártel de Sinaloa

Detienen a conductor de una camioneta en Sonora con casi 200 kilos de metanfetamina

Grecia Quiroz exige investigar a Leonel Godoy, Raúl Morón y Nacho Campos tras asesinato de Carlos Manzo

Capturan en Sinaloa a dos presuntos implicados en asesinato de exrector de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala

Caen dos presuntos miembros de Los Caballeros Templarios en el marco del Plan Paricutín

ENTRETENIMIENTO

Ricardo Pérez y Slobotzky revelan

Ricardo Pérez y Slobotzky revelan intento de asalto armado en la oficina de La Cotorrisa: “Nos vigilaban antes”

Sergio Mayer amenaza con sacar a su hijo de La Granja VIP tras críticas en redes: “Les vamos a dar el gusto”

Tefi Valenzuela se defiende tras declaraciones de Eleazar Gómez en La Granja VIP: “Intentaste matarme”

Quién es Lorena Ochoa, filántropa en medio de la polémica por un supuesto vínculo con Luz María Zetina

“Entiendo que ir a conciertos es difícil”: Ángela Aguilar responde a señalamientos sobre su gira por EEUU

DEPORTES

Esta será la delegación mexicana

Esta será la delegación mexicana que participará en los Juegos Sordolímpicos Tokio 2025

Rodrigo Aguirre explica por qué el DT de Uruguay cree que el América es uno de los mejores equipos del mundo

América vs Chivas Femenil: cuándo, a qué hora y dónde ver el partido de la semifinal de vuelta del Apertura 2025

Estas serían las posibles alineaciones de México y Uruguay para el amistoso en Torreón

Said Cisneros busca seguir los pasos de Isaac del Toro tras fichar con el Soudal Quick-Step Devo Team