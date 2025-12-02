Pista de hielo gratis en Edomex: esta es su ubicación y el día hasta el que estará disponible

Además de la pista de hielo, el palacio municipal también contará con una villa navideña. FB. Azucena Cisneros

Con la llegada de diciembre, diversos municipios del Estado de México realizan el tradicional encendido del árbol y la inauguración de diversas actividades ideales para la temporada decembrina.

Azucena Cisneros, presidenta municipal de Ecatepec, realizó el encendido del árbol y anunció las actividades que se podrán realizar de manera gratuita en la explanada del palacio.

Pista de hielo en Edomex. FB: Azucena Cisneros.

Pista de patinaje de 40 metros de longitud llega a Edomex

La inauguración de la pista de hielo gratuita en la explanada de Ecatepec ha transformado el espacio en uno de los puntos de encuentro más concurridos de la temporada invernal.

El acceso libre y el préstamo sin costo de patines han incentivado la participación de la comunidad, pues a lo largo de 40 metros de longitud encuentran la oportunidad perfecta para experimentar una actividad poco habitual en la zona.

Cabe mencionar que la pista tiene una capacidad para 250 personas por turno, lo que significa que pueden permanecer cerca de treinta minutos cada uno en caso de alta demanda.

Pista de patinaje en Edomex. FB: Azucena Cisneros

Horarios de la pista de hielo gratuita en Edomex:

Lunes a viernes:

11:00 hrs. - 15:00 hrs.

17:00 hrs. - 21:00 hrs.

Sábados y Domingos:

11:00 hrs. - 15:00 hrs.

17:00 hrs. - 22:00 hrs.

Respecto a los días sábado, se contará con una función especial de patinaje artístico en punto de las 19:00 horas, la cual estará abierta para el público en general y se dará a conocer días antes a través de los canales oficiales del municipio.

En caso de querer ingresar a la pista, el préstamo de patines es completamente gratuito y no se requiere registro previo para ingresar en ninguno de los días, lo que facilita el acceso a todos los interesados.

Otros atractivos de Ecatepec para la época navideña

Aunque la pista de hielo es el principal atractivo, forma parte del programa decembrino más amplio impulsado por el ayuntamiento, que incluyó el encendido del árbol monumental y la apertura de la Villa Navideña.

Asimismo, las instalaciones cuentan con iluminación especial, figuras temáticas y espacios diseñados para la convivencia familiar y la toma de fotografías.

De esta forma, las autoridades municipales anticipan un incremento en la afluencia durante el periodo vacacional, consolidando a la pista de hielo como el principal punto de interés para los asistentes.

Además de la pista de hielo, el palacio municipal también contará con una villa navideña. Crédito: Azucena Cisneros Coss

Esta es la fecha hasta la que estará disponible la pista de hielo en Ecatepec

Los residentes de Ecatepec podrán disfrutar de la pista de hielo durante más de un mes, ya que el espacio permanecerá abierto hasta el 7 de enero de 2026.

De acuerdo con Azucena Cisneros Coss, el objetivo es ofrecer momentos de recreación seguros y mantener vivas las tradiciones locales. Por lo que se contará con la presencia de colaboradores que estarán atentos para ofrecer asistencia a quienes deseen experimentar por primera vez el patinaje sobre hielo o perfeccionar sus habilidades.