México

Pista de hielo gratis en Edomex: esta es su ubicación y el día hasta el que estará disponible

También se contará con el monumental árbol, una villa navideña y diversas escenografías para tomarse fotografías ideales para la temporada

Guardar
Además de la pista de
Además de la pista de hielo, el palacio municipal también contará con una villa navideña. FB. Azucena Cisneros

Con la llegada de diciembre, diversos municipios del Estado de México realizan el tradicional encendido del árbol y la inauguración de diversas actividades ideales para la temporada decembrina.

Azucena Cisneros, presidenta municipal de Ecatepec, realizó el encendido del árbol y anunció las actividades que se podrán realizar de manera gratuita en la explanada del palacio.

Pista de hielo en Edomex.
Pista de hielo en Edomex. FB: Azucena Cisneros.

Pista de patinaje de 40 metros de longitud llega a Edomex

La inauguración de la pista de hielo gratuita en la explanada de Ecatepec ha transformado el espacio en uno de los puntos de encuentro más concurridos de la temporada invernal.

El acceso libre y el préstamo sin costo de patines han incentivado la participación de la comunidad, pues a lo largo de 40 metros de longitud encuentran la oportunidad perfecta para experimentar una actividad poco habitual en la zona.

Cabe mencionar que la pista tiene una capacidad para 250 personas por turno, lo que significa que pueden permanecer cerca de treinta minutos cada uno en caso de alta demanda.

Pista de patinaje en Edomex. FB:
Pista de patinaje en Edomex. FB: Azucena Cisneros

Horarios de la pista de hielo gratuita en Edomex:

Lunes a viernes:

  • 11:00 hrs. - 15:00 hrs.
  • 17:00 hrs. - 21:00 hrs.

Sábados y Domingos:

  • 11:00 hrs. - 15:00 hrs.
  • 17:00 hrs. - 22:00 hrs.

Respecto a los días sábado, se contará con una función especial de patinaje artístico en punto de las 19:00 horas, la cual estará abierta para el público en general y se dará a conocer días antes a través de los canales oficiales del municipio.

En caso de querer ingresar a la pista, el préstamo de patines es completamente gratuito y no se requiere registro previo para ingresar en ninguno de los días, lo que facilita el acceso a todos los interesados.

Otros atractivos de Ecatepec para la época navideña

Aunque la pista de hielo es el principal atractivo, forma parte del programa decembrino más amplio impulsado por el ayuntamiento, que incluyó el encendido del árbol monumental y la apertura de la Villa Navideña.

Asimismo, las instalaciones cuentan con iluminación especial, figuras temáticas y espacios diseñados para la convivencia familiar y la toma de fotografías.

De esta forma, las autoridades municipales anticipan un incremento en la afluencia durante el periodo vacacional, consolidando a la pista de hielo como el principal punto de interés para los asistentes.

Además de la pista de
Además de la pista de hielo, el palacio municipal también contará con una villa navideña. Crédito: Azucena Cisneros Coss

Esta es la fecha hasta la que estará disponible la pista de hielo en Ecatepec

Los residentes de Ecatepec podrán disfrutar de la pista de hielo durante más de un mes, ya que el espacio permanecerá abierto hasta el 7 de enero de 2026.

De acuerdo con Azucena Cisneros Coss, el objetivo es ofrecer momentos de recreación seguros y mantener vivas las tradiciones locales. Por lo que se contará con la presencia de colaboradores que estarán atentos para ofrecer asistencia a quienes deseen experimentar por primera vez el patinaje sobre hielo o perfeccionar sus habilidades.

Temas Relacionados

EdomexPista de hieloAzucena CisnerosEcatepecÁrbol monumentalVilla navideñaPalacio Municipalmexico-noticias

Más Noticias

¿Cuál es el salario de Ángel Sepúlveda en Cruz Azul, jugador que podría irse a Chivas la próxima temporada?

El atacante de 33 años podría llegar al cuadro tapatío para el Clausura 2026

¿Cuál es el salario de

Metro CDMX y Metrobús hoy 2 de diciembre: reportan importantes retrasos en Línea 7 del STC

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes

Metro CDMX y Metrobús hoy

SICT anuncia entrega nacional de trenes de repavimentación: cada estado recibirá equipo propio en 2026

Con el objetivo de cubrir toda la red carretera federal, la Secretaría prioriza eficiencia y rapidez en las obras, beneficiando tanto a usuarios como a sectores productivos en México

SICT anuncia entrega nacional de

Sismo de 4.1 de magnitud se registra en Oaxaca

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Sismo de 4.1 de magnitud

Joaquín Guzmán López sí recibe beneficios por llevar al Mayo Zambada a EEUU, asegura exagente de la DEA

Mike Vigil contó a Infobae México que las autoridades estadounidenses sí sabían sobre el movimiento de “El Güero”

Joaquín Guzmán López sí recibe
MÁS NOTICIAS

NARCO

Joaquín Guzmán López sí recibe

Joaquín Guzmán López sí recibe beneficios por llevar al Mayo Zambada a EEUU, asegura exagente de la DEA

Golpe de 113 millones de pesos al narco en Sinaloa: el saldo de los operativos realizados el pasado 1 de diciembre

Trump lanza advertencia de ataque a países, entre los que se encuentra México, que vendan a EEUU cocaína y fentanilo

Hallan precursores químicos “bajo tierra” y decomisa 45 millones de pesos en Ensenada, Baja California

Desmantelan red de extorsión operada por reos de cárceles en Reynosa: sus víctimas eran familias y adultos mayores

ENTRETENIMIENTO

Bad Bunny abre venta para

Bad Bunny abre venta para la nueva sección de sus conciertos en México

Lo más vistó en Disney+ México para pasar horas frente a la pantalla

La Más Draga 7: ella será la invitada especial para el último capítulo de este martes 2 de diciembre

Lupillo Rivera niega demanda por parte de Belinda, pero insiste en que tuvo una relación con la cantante

Top 10 de los podcasts más escuchados hoy de Spotify México

DEPORTES

¿Cuál es el salario de

¿Cuál es el salario de Ángel Sepúlveda en Cruz Azul, jugador que podría irse a Chivas la próxima temporada?

Quién es Antonio Sancho, nuevo vicepresidente deportivo de Pumas que respaldó a Efraín Juárez

Xóchitl Gálvez reacciona al penal que falló Chicharito Hernández frente a su Cruz Azul “¡Qué injusto es el fútbol!”

Estas son las jugadoras del América Femenil que han sufrido la lesión de ligamento cruzado anterior

Cómo le ha ido a México enfrentando a Portugal a lo largo de la historia