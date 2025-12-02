México

Nochebuenas en CDMX: dónde adquirirlas esta Navidad

La tradicional flor se encuentra disponible en distintos puntos de la CDMX

La tradicional flor se encuentra
La tradicional flor se encuentra disponible en distintos puntos de la CDMX. (Sedema)

Las tradicionales nochebuenas, símbolo de la temporada navideña y de la identidad mexicana, se encuentran disponibles en distintos puntos de la Ciudad de México. Este año se produjo la mayor cantidad de plantas en cinco años, con cultivos cuidados por 216 productoras y productores en el suelo de conservación, lo que ofrece una opción local y sustentable para quienes desean llevar la flor a sus hogares.

La cuetlaxóchitl, conocida comúnmente como nochebuena, forma parte de la historia y la cultura nacional. En la época prehispánica era emblema de pureza y renacimiento para los mexicas y tenía usos en rituales, medicina y manufactura de tintes. Tras la llegada de los frailes, se incorporó a las celebraciones navideñas y su significado se extendió al mundo.

La SEDEMA impulsa la compra
La SEDEMA impulsa la compra de nochebuenas del suelo de conservación, donde 216 productoras y productores sembraron 1.8 millones de plantas, la cifra más alta en cinco años gracias al Programa Altépetl. (Sedema)

De acuerdo a la Secretaría del Medio Ambiente las nochebuenas originarias del suelo de conservación pueden identificarse por una calcomanía naranja con la leyenda “Hecho en Xochimilco”. Esto permite reconocer su procedencia local y contribuye a garantizar la calidad y las condiciones de cultivo.

Puntos de venta para adquirir nochebuenas

Quienes buscan adquirir nochebuenas en la capital pueden hacerlo en los siguientes espacios:

  • Bosque de Chapultepec (puerta de los leones)
  • Zócalo de la Ciudad de México

Poblados

En estos espacios son abiertos y podrás encontrar a las y los productores de lunes a domingo de 8:00 a 20:00 horas.

  • San Luis Tlaxialtemalco
  • San Gregorio Atlapulco
  • Barrios de Xochimilco
En México, la costumbre de
En México, la costumbre de adornar con nochebuenas durante la Navidad tiene raíces tanto prehispánicas como coloniales. Crédito: Cuartoscuro.

Mercados especializados en plantas y flores

  • Mercado de Flores Madreselva: lunes a domingo, 8:00 a 19:00 horas
  • Palacio de la Flor (Cuemanco): martes a domingo, 9:00 a 17:00 horas
  • Mercado de Flores Cuemanco: lunes a domingo, 8:00 a 16:00 horas
  • Acuexcomatl Cuemanco: lunes a domingo, 8:00 a 16:00 horas
  • Campo 7: lunes a domingo, 8:00 a 16:00 horas
  • Cuemanquito: lunes a domingo, 8:00 a 16:00 horas

Además, es posible participar en recorridos del “Sendero de la Estrella de Invierno” los fines de semana, los cuales incluyen visitas a las zonas de cultivo en Xochimilco a bordo de tractores.

El significado de la nochebuena en la tradición navideña mexicana

En México, la costumbre de adornar con nochebuenas durante la Navidad tiene raíces tanto prehispánicas como coloniales. La flor, conocida como cuetlaxóchitl por los mexicas, con la llegada de los españoles, se asoció con la celebración navideña por su intenso color rojo, relacionado con la festividad religiosa. Frailes la integraron a los altares y tradiciones decembrinas, convirtiéndola en un emblema de la temporada. Además de su belleza, la nochebuena representa identidad y arraigo cultural, motivo por el cual miles de hogares mexicanos la incluyen en su decoración navideña cada año.

