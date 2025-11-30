México

Tras operativo federal, abaten a presunto agresor de la PDI en Michoacán

El hombre había herido previamente a un Policía de Investigación durante un ataque registrado en la localidad de El Camalote

El agresor de los elementos
El agresor de los elementos federales resultó abatido en un operativo de seguridad.

Un presunto agresor identificado como Adalberto “M” fue abatido tras un nuevo ataque armado contra instituciones de seguridad y procuración de justicia en el municipio de Coahuayana, Michoacán, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

De acuerdo con el informe oficial de la Fiscalía, los hechos se originaron luego de que el señalado agrediera a su propio hermano en un domicilio ubicado sobre la calle Hidalgo, esquina con Mariano Escobedo, en la localidad de El Camalote. Al acudir al sitio para realizar las primeras diligencias derivadas de la denuncia, personal de la Fiscalía Regional de Coalcomán fue atacado a balazos por el investigado.

Durante este primer ataque, un Policía de Investigación (PDI) resultó lesionado, por lo que fue trasladado vía aérea a un hospital del municipio de Charo, donde actualmente recibe atención médica especializada.

Nuevo enfrentamiento y operativo interinstitucional

Tras la agresión al agente, se desplegó un operativo coordinado entre la FGE, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Policía Municipal de Coahuayana, con el objetivo de ubicar y detener al agresor.

Las autoridades informaron que el
Las autoridades informaron que el elemento de la PDI fue hospitalizado para recibir primeros auxilios. FOTO: JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN /CUARTOSCURO.COM

Sin embargo, durante las labores de localización, Adalberto “M” volvió a atacar con arma de fuego a los elementos de seguridad. Al repeler la agresión y actuar conforme a los protocolos de uso legítimo de la fuerza, el presunto agresor fue abatido en el lugar.

La Fiscalía de Michoacán informó que continúan las actuaciones correspondientes conforme a la ley, con el fin de llevar a cabo la identificación oficial del cuerpo y los trámites para la entrega a sus familiares.

Plan Michoacán, Harfuch revela avances de la ofensiva contra el crimen organizado

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, reveló los avances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, donde detalló que 932 personas fueron detenidas, 924 armas de fuego ya fueron aseguradas, 22.9 toneladas de droga fueron incautadas y 17 laboratorios clandestinos fueron destruidos.

Las autoridades enfrentarán el crimen
Las autoridades enfrentarán el crimen organizado con Plan Michoacán. (Jesús Avilés/ Infobae México)

Harfuch también adelantó que se fortaleció la estrategia antiextorsión, lo que dejó como resultado la detención de 180 personas por dicho delito.

Ejército Mexicano blinda Michoacán con más de 10 mil efectivos

Por su parte, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Ricardo Trevilla Trejo anunció que se desplegaron 10 mil 506 elementos federales, además de:

  • 5 helicópteros
  • 18 drones
  • 5 células contra explosivos
  • 3 vehículos desminadores
  • 3 equipos antidrón
  • 1 S.A.N.T
  • 41 sistemas antidrón
  • Mil 31 vehículos
  • 4 escáner
El titular de la Secretaría
El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional detalló los avances del Plan Paricutín en Michoacán. REUTERS/Henry Romero

El titular de la Defensa también señaló que se desplegaron diversos equipos de inteligencia en Morelia, Uruapan y Apatzingán para estudiar el terreno y permitir el avance de las investigaciones y detenciones de los responsables en hechos delictivos en el estado de Michoacán.

135 detenidos, 110 vehículos asegurados y casi media tonelada de droga incautada en 28 días de operativo

Trevilla Trejo también detalló que el despliegue de la Defensa en el estado de Michoacán permitió los siguientes avances:

  • 135 detenidos
  • 57 armas de fuego incautadas
  • 6 mil 919 cartuchos recuperados
  • 363 cargadores asegurados
  • 445.5 kilogramos de droga incautada
  • 1 área de concentración con 7 mil 300 kilogramos y 28 mil 800 litros de sustancias químicas asegurado
  • 110 vehículos recuperados
  • 89 artefactos explosivos desarmados
  • 53 kilogramos de material explosivo asegurado
  • 629 mil 55 pesos en efectivo incautados
  • 8 campamentos usados por grupos criminales destruidos
  • 14 tomas clandestinas inhabilitadas

