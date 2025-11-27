Otro golpe del Plan Michoacán: aseguraron explosivos caseros y detuvieron a 7 presuntos delincuentes

Autoridades informaron la detención de 7 presuntos delincuentes y el aseguramiento de diversos objetos. Crédito: X - @GabSeguridadMx

En el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, fuerzas federales y estatales lograron la detención de siete personas, así como el aseguramiento de vehículos y artefactos explosivos improvisados en tres municipios de Michoacán.

Las operaciones se realizaron en Nuevo San Juan Parangaricutiro, Villa Madero y Zitácuaro, regiones donde recientemente se han intensificado los patrullajes.

De acuerdo con la información oficial, los operativos fueron realizados por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN), la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (SSP).

Además, autoridades informaron que se están realizando dispositivos policiales enfocados en garantizar la seguridad en huertas de aguacate.

Detención de 7 personas y aseguramiento en Michoacán

Como parte de las acciones, las autoridades aseguraron a siete personas, siete artefactos explosivos improvisados y varios vehículos.

El despliegue encabezado por elementos de los tres órdenes de gobierno respondió a la necesidad de reforzar la seguridad en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Las autoridades no han revelado hasta el momento sus identidades.

Autoridades blindaron huertos aguacateros en la región

Autoridades informaron que se reforzó la vigilancia para garantizar la seguridad en algunos huertos aguacateros. Crédito: X - @GabSeguridadMX

Autoridades de los tres órdenes de gobierno realizaron patrullajes en las huertas de aguacate de los municipios de Nuevo San Juan Parangaricutiro, Villa Madero y Zitácuaro, con el objetivo de brindar seguridad y confianza a los trabajadores y dueños de los establecimientos.

El personal de seguridad recorrió los cultivos en esas regiones, priorizando la vigilancia y el resguardo de los trabajadores del sector agrícola. La presencia de las autoridades busca reducir riesgos y garantizar que las actividades productivas se desarrollen sin incidentes.

Los patrullajes forman parte del esfuerzo coordinado para fortalecer la tranquilidad y el orden en los municipios donde la producción de aguacate representa una de las principales fuentes de ingreso para la población, según autoridades.

Resultados del Plan Michoacán hasta el momento

Las autoridades detuvieron a cuatro personas con equipo táctico, armas largas y automóviles. (Gabinete de Seguridad)

Del 10 al 26 de noviembre, las acciones de las autoridades en el marco del Plan Michoacán generaron los siguientes decomisos y aseguramientos en la región.

Según el reporte oficial, se confiscaron 57 armas, 6 mil 911 cartuchos útiles, 363 cargadores y 106 vehículos utilizados presuntamente en actividades ilícitas. Como parte del operativo, las fuerzas de seguridad también retiraron de circulación 77 artefactos explosivos y 52 kilogramos de material explosivo, lo que constituye uno de los aseguramientos más relevantes de material de este tipo en los últimos meses.

En cuanto a drogas, el informe consigna la incautación de más de 18 kilogramos de marihuana y más de 425 kilogramos de metanfetamina. Además, las autoridades aseguraron 28 mil 800 litros de sustancias químicas y 7 mil 300 kilogramos de precursores químicos empleados en la fabricación de droga sintética.

La lista detallada es la siguiente:

134 personas detenidas

57 armas aseguradas

6 mil 911 cartuchos decomisados

363 cargadores incautados

106 vehículos asegurados

77 artefactos explosivos retirados

52 kg de material explosivo

Más de 18 kg de marihuana decomisada

Más de 425 kg de metanfetamina confiscada

28 mil 800 litros de sustancias químicas aseguradas

7 mil 300 kg de precursores químicos obtenidos en los operativos