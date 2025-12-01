Tras un mes del asesinato de Carlos Manzo, Fiscalía estatal revela avances de las investigaciones y arrestos en Michoacán

Tras un mes de investigaciones, el jefe de escoltas de Carlos Manzo sigue prófugo. (Jesús Avilés/ Infobae México)

A un mes del asesinato del expresidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán reveló que todavía faltan tres personas más por detener, mismas que estaría por debajo de Jorge Armando “N”, alias El Licenciado, uno de los presuntos autores intelectuales del homicidio y vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En entrevista con Azucena Uresti, el Fiscal Carlos Torres Piña, reveló que además de los tres miembros de la organización criminal, la cuarta persona que faltarían por ubicar y poner bajo disposición de las autoridades es el jefe de escoltas de Carlos Manzo.

“Tenemos tres personas más identificadas de toda la investigación que se ha hecho con las instituciones federales y estatales.

“La investigación que tiene que ver con los escoltas es otra vertiente, en esta línea faltaría el jefe de escoltas del alcalde”, detalló el fiscal michoacano.

No hay seguridad de que hubiera un infiltrado entre las filas de seguridad de Carlos Manzo

Tras ser interrogado sobre posibles infiltraciones del CJNG dentro de los anillos de seguridad del expresidente municipal, el fiscal detalló que no se tiene conocimiento sobre el tema y que las líneas de investigación no apuntan sobre esa vertiente.

El Fiscal aseguró que las líneas de investigación no apuntan a una posible infiltración del crimen en el círculo de seguridad del exalcalde. (Foto AP/Eduardo Verdugo)

“Lo que se tiene hasta ahora dentro de esta investigación que te hago referencia a los escoltas es que no hay una determinación en ese sentido, la determinación es por la responsabilidad de los escoltas hacia la protección de Carlos Manzo”, explicó Carlos Torres.

En cuanto a las investigaciones de la organización de la célula criminal dentro del grupo de mensajería, el fiscal detalló que el contenido mayormente eran videos que daban seguimiento a la ruta de Carlos Manzo y reportes de posicionamiento de cada uno de los sicarios.

La condena contra los escoltas de Carlos Manzo es temporal y de corto plazo

El fiscal también externó que las instituciones de seguridad están en alerta tras la huida del jefe de escoltas del expresidente municipal. Además detalló que la condena que podrían recibir los escoltas en caso de declararse culpables es de corto plazo.

Las autoridades recalcaron que el elemento que disparó contra el sicario sometido podría ser acusado pro homicidio calificado u homicidio extrajudicial.

“Todo lo que conlleva a esta investigación como lo menciono es la comisión por omisión en cuanto a la vigilancia del alcalde, sí tienen una sanción que puede ser con pena corporal que puede ser por un corto plazo, esto por lo que respecta a los ocho.

En cuanto al que dispara el arma aún y cuando ya estaba sometido al agresor, ese lleva una mayor responsabilidad porque podría ser calificado como homicidio calificado u homicidio extrajudicial y a pesar de que no está en nuestro código penal, establece un proceso similar al abuso de autoridad", informó Torres Piña.

El Fiscal también añadió que el escolta que detonó el arma de fuego contra el agresor sometido, identificado como Demetrio “N”, reconoció que sí disparó contra el agresor, sigue con su proceso judicial y está a la espera de una resolución de su juicio.

Fiscal desmiente que “El Licenciado” haya sido arrestado sin pruebas

Otro de los detalles que estaba en el ojo del huracán fue que Jorge Armando “N”, alias El Licenciado, declaró haber sido arrestado sin ninguna prueba, que no es culpable de todos los cargos que se le imputan y que participó en la política mexicana.

El licenciado, detenido por su implicación en el asesinato de Carlos Manzo. Crédito: Agencias de gobierno

Tras las declaraciones, el Fiscal Torres Piña desmintió que esos detalles fueran reales y afirmó que todo es una treta de la abogada del presunto criminal.

“Él leyó un documento que le proporcionó su abogada, a esa abogada siempre le toca defender delincuentes de este grupo de la delincuencia, quiero comentar que lo que se señala ahí es totalmente falso.

“Cuando él ingresó a El Altiplano firmó un documento consensuado donde afirma que no fue golpeado, maltratado y mucho menos torturado, así lo estableció el documento que él firmó y que el actuario recibió”, prosiguió el funcionario.

Herramientas y programas tecnológicos permitieron recuperar mensajes del grupo criminal

Finalmente, el Fiscal de Michoacán explicó que las autoridades lograron recuperar los mensajes de la célula delictiva gracias a programas y herramienta digitales utilizados en dos teléfonos celulares asegurados a los sicarios asesinados 10 días después del homicidio de Carlos Manzo y un tercer aparato digital confiscado al momento de la captura de El Licenciado.

La red detrás del asesinato de Carlos Manzo: perfiles y papeles de todos los participantes en Uruapan. (Anayeli Tapia/Infobae)

“Tras la localización de los teléfonos, recuperamos datos e información que coincide con el teléfono que usaba El Licenciado, el ILM, los metadatos y las indicaciones que él daba desde su teléfono.

“También se resalta que dentro del grupo que él creó, se recuperó un mensaje de voz que coincide en un 98% de la fonética del mensaje de la voz que se le recaba a Jorge Armando, además de que ya teníamos la orden de aprehensión”, finalizó Torres Piña.