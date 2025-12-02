México

La Más Draga 7: ella será la invitada especial para el último capítulo de este martes 2 de diciembre

En este episodio se darán a conocer a las concursantes para la gran final que será el martes 16 de diciembre

Se trata del último episodio
Se trata del último episodio de esta séptima temporada de 'La Más Draga' rumbo a la gran final.

Para este martes 2 de diciembre ya fue revelado quién será la invitada especial del décimo y último capítulo de la séptima temporada de La Más Draga 7.

Este reality show se transmite por la plataforma YouTube todos los martes a las 21:00 horas. Cada semana hay una invitada o invitado especial, el cual forma parte o es un artista aliado de la comunidad LGBTQ+.

El invitado o invitada especial forma parte del jurado fijo, el cual evalúa la competencia de cada semana con una temática que la producción les asigna.

El jurado fijo, que estará toda la temporada 7 y acompañará a cada invitado especial, está conformado por: Letal, Yari Mejía y Natalia Sosa, quienes evalúan cada competencia del talento drag.

Karime Pindter es la conductora de esta séptima temporada del reality show.

¿Quién es la invitada especial del decimo capítulo de La Más Draga 7 de este martes 2 de diciembre?

La invitada especial de este décimo capítulo de La Más Draga 7 será la cantante Gloria Trevi. Este nuevo capítulo se transmitirá por la plataforma YouTube este martes 2 de diciembre.

La intérprete de ‘Todos me miran’ y ‘Cinco minutos’ formará parte del jurado. Cabe destacar que, como invitada especial, decide quién será la eliminada definitiva del reality.

Cabe mencionar que este martes 2 de diciembre es la semifinal de la séptima temporada de este reality show. Por lo que se darán a conocer las finalistas.

La cantante formará parte del jurado de este martes 2 de diciembre. Crédito: X/@Lamasdraga.

La Más Draga es una competencia de talento drag originaria de México y difundida principalmente a través de YouTube.

El programa convoca a drag queens de diversos puntos de México y Latinoamérica, quienes participan en pruebas semanales que ponen a prueba su capacidad en áreas como el performance, la creatividad, la moda y el maquillaje.

El concepto retoma las bases de los reality shows competitivos y se orienta a mostrar y enaltecer la cultura drag en español.

Sus episodios presentan desafíos con temáticas específicas y un grupo de jueces, conformado por figuras del espectáculo, la moda y las artes, analiza el trabajo de las concursantes, determina quién destaca cada semana y define las candidatas a ser eliminadas.

Gloria Trevi es la última
Gloria Trevi es la última artista invitada de esta séptima temporada de 'La Más Draga'.

¿Quién es Gloria Trevi?

Gloria Trevi es una cantante, compositora y actriz mexicana nacida el 15 de febrero de 1968 en Monterrey, Nuevo León.

Inició su carrera musical a finales de los años ochenta y se consolidó como una figura influyente del pop latino en la década de los noventa, conocida por su estilo provocador y letras controversiales.

Gloria Trevi es una cantante,
Gloria Trevi es una cantante, compositora y actriz mexicana nacida en Monterrey, Nuevo León.

Entre sus canciones más reconocidas se encuentran “Pelo suelto”, “Dr. Psiquiatra” y “Zapatos viejos”. Su trayectoria estuvo marcada por un escándalo judicial en 1999, del que fue absuelta varios años después.

Tras su liberación, reanudó su carrera musical y mantiene una presencia activa en la industria. Gloria Trevi ha destacado por su impacto en la cultura popular y el entretenimiento en México y América Latina-

